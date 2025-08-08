Országos fennakadás bénítja a gyógyszerkiadást

Leállt az EESZT, ezért ideiglenesen a felhőbe küldött recepteket sem lehet kiváltani. A problémán dolgoznak, de egyelőre nem tudni, mikor áll helyre az EESZT oldala – írja az Origo.

Az EESZT, a DÁP és a Magyarország.hu is leállt / Fotó: Shutterstock

A páciensek nem tudják kiváltani a receptre felírt gyógyszereiket, mert leállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT). Több budapesti patika is azt mondta, hogy az egész országot érinti a meghibásodás, arról pedig nem kaptak tájékoztatást, hogy várhatóan mikorra sikerül majd helyreállítani a rendszert.

Az EESZT délután állt le, azóta a vényköteles gyógyszereket csak kézzel felírt receptre tudják kiadni a patikusok.

Az EESZT-nél tudnak a problémáról és dolgoznak a hiba elhárításán.

A Magyarorszag.hu oldal is elérhetetlenné vált, és nem lehetett belépni az ezen keresztül elérhető felületekre sem.

A DÁP mobilalkalmazás is akadozik egyes felhasználóknál, de számítógépen be lehet lépni az oldalra.

