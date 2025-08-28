Új ENSZ-misszió indulhat Haitin a fegyveres bűnbandák visszaszorítására

Az Egyesült Államok és Panama határozattervezetet nyújt be az ENSZ Biztonsági Tanácsában egy önálló erő létrehozásáról, amely a nagy hatalmú haiti bűnbandák leveréséhez nyújtana támogatást – közölte csütörtökön Dorothy Shea, az Egyesült Államok ügyvezető ENSZ-nagykövete a Biztonsági Tanács csütörtöki ülésén.

Fotó: Anadolu via AFP

A Biztonsági Tanács 2023 októberében már engedélyezte egy misszió felállítását, amelyet tavaly júniusban vonultattak fel a karibi országban, de a többnyire kenyai katonákból álló erő forrás- és emberhiányban szenved, és csak kevéssé tudta segíteni a helyi rendőrséget a bűnbandák kiszorításában az általuk elfoglalt területekről.

Shea közölte, hogy a tervezetben bűnbandák elnyomását szolgáló erő felállítását javasolják, valamint egy ENSZ Támogatási Iroda létrehozását, amely logisztikai támogatást és az erőfeszítéseihez megfelelő forrásokat biztosítana a helyszínen a haiti erőnek. António Guterres ENSZ-főtitkár az idén már javasolta egy ilyen iroda létrehozását.

Az otthonukból az ország más részeibe menekült haitiak száma közben elérte a mintegy 1,3 milliót, a felük gyermek.

Guterres csütörtökön nagyobb anyagi támogatást és a fegyverembargó megszigorítását szorgalmazta. Az ENSZ becslései szerint a fegyveres csoportok birtokában lévő fegyverek nagy részét Floridából csempészik be. A főtitkár beszédében hangsúlyozta: a bűnbandák erőszakos cselekményei miatt összeomlott a jogállam, és rémisztő a humanitárius helyzet.

Mint mondta, 2025-re 908 millió dollárra van a világszervezetnek szüksége, hogy 3,9 millió embernek segítséget nyújthasson, de ennek az összegnek csak a 10 százalékát kapták meg. Egyelőre nem világos, hogy a határozattervezetben mi áll majd a jelenleg Haitiban állomásozó, ENSZ támogatta erő kapcsán. Ennek a legutóbbi becslések szerint kevesebb mint ezer tagja van, a fele annak, amit eredetileg reméltek.

Az ülésen az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) vezetője közölte, hogy 2025 első negyedévében 700 százalékkal nőtt a beszervezett bandatagok száma, és a gyermekek aránya közöttük 50 százalék. A gyerekeket harci feladatok elvégzésére, a fegyveres konfrontációkban való közvetlen részvételre kényszerítik.