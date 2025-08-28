Új ENSZ-misszió indulhat Haitin a fegyveres bűnbandák visszaszorítására

Az Egyesült Államok és Panama határozattervezetet nyújt be az ENSZ Biztonsági Tanácsában egy önálló erő létrehozásáról, amely a nagy hatalmú haiti bűnbandák leveréséhez nyújtana támogatást – közölte csütörtökön Dorothy Shea, az Egyesült Államok ügyvezető ENSZ-nagykövete a Biztonsági Tanács csütörtöki ülésén.
A Biztonsági Tanács 2023 októberében már engedélyezte egy misszió felállítását, amelyet tavaly júniusban vonultattak fel a karibi országban, de a többnyire kenyai katonákból álló erő forrás- és emberhiányban szenved, és csak kevéssé tudta segíteni a helyi rendőrséget a bűnbandák kiszorításában az általuk elfoglalt területekről.
Shea közölte, hogy a tervezetben bűnbandák elnyomását szolgáló erő felállítását javasolják, valamint egy ENSZ Támogatási Iroda létrehozását, amely logisztikai támogatást és az erőfeszítéseihez megfelelő forrásokat biztosítana a helyszínen a haiti erőnek. António Guterres ENSZ-főtitkár az idén már javasolta egy ilyen iroda létrehozását.
Az otthonukból az ország más részeibe menekült haitiak száma közben elérte a mintegy 1,3 milliót, a felük gyermek.
Guterres csütörtökön nagyobb anyagi támogatást és a fegyverembargó megszigorítását szorgalmazta. Az ENSZ becslései szerint a fegyveres csoportok birtokában lévő fegyverek nagy részét Floridából csempészik be. A főtitkár beszédében hangsúlyozta: a bűnbandák erőszakos cselekményei miatt összeomlott a jogállam, és rémisztő a humanitárius helyzet.
Mint mondta, 2025-re 908 millió dollárra van a világszervezetnek szüksége, hogy 3,9 millió embernek segítséget nyújthasson, de ennek az összegnek csak a 10 százalékát kapták meg. Egyelőre nem világos, hogy a határozattervezetben mi áll majd a jelenleg Haitiban állomásozó, ENSZ támogatta erő kapcsán. Ennek a legutóbbi becslések szerint kevesebb mint ezer tagja van, a fele annak, amit eredetileg reméltek.
Az ülésen az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) vezetője közölte, hogy 2025 első negyedévében 700 százalékkal nőtt a beszervezett bandatagok száma, és a gyermekek aránya közöttük 50 százalék. A gyerekeket harci feladatok elvégzésére, a fegyveres konfrontációkban való közvetlen részvételre kényszerítik.
Másokat futárként, felderítőként, fegyverhordozóként használnak, vagy háztartási munkára kényszerítenek. Ahogyan nő a belső menekültek száma és az élelmiszer-bizonytalanság, a haiti kormány Erik Prince amerikai üzletember Vectus biztonsági cégének a segítségét kérte, amely márciusban fogott munkába Haitin, és többnyire drónokat alkalmaz.
Haitin, a legszegényebb amerikai országban hosszú ideje bűnbandák gyilkolnak, fosztogatnak, nemi erőszakot és emberrablásokat hajtanak végre a krónikus politikai instabilitás közepette.
A helyzet 2024 eleje óta még tovább súlyosbodott, amikor az ENSZ szerint immár a főváros 90 százalékát az ellenőrzésük alatt tartó bűnbandák lemondásra kényszerítették Ariel Henry miniszterelnököt. Az országot, ahol 2016 óta nem tartottak választásokat, Henry lemondása óta formálisan átmeneti elnöki tanács irányítja.
Halálos export: amerikai fegyverek táplálják Haiti bandaháborúját
A milíciákra emlékeztető haiti fegyveres csoportok katonai felszerelésben járőröznek az utcákon, és nagyobb tűzerővel rendelkeznek, mint a helyi rendőrség. A szigeten azonban nincsenek helyi gyártmányú fegyverek, a bandák arzenálját jórészt az Egyesült Államokból, különösen Floridából csempészik be, ahol a laza fegyvertörvények szinte akadálymentes vásárlást tesznek lehetővé.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.