Az Amazonra került a fogyasztószer, a gyártója hirtelen kedvenc lett

Felkerült az Amazon Pharmacy online termékpalettájára a Novo Nordisk Wegovy nevű fogyókúrás tablettája, akár egészségbiztosítás keretében, akár anélkül rendelik meg – jelentette be az Amazon pénteken.

A Novo Nordisk székháza / Fotó: NurPhoto via AFP

A biztosítással rendelkező ügyfelek 25 dollárt fizethetnek egy egy hónapra szóló ellátásért, míg a saját zsebből fizetők havi 149 dollártól juthatnak hozzá a készítményhez.

A következő hetekben a Wegovy tabletta amúgy már az Amazon Pharmacy-kioszkoknak nevezett önkiszolgáló automatáiban is hozzáférhető lesz – tették hozzá.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) decemberben hagyta jóvá a Novo fogyókúrás tablettáját, amely ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza, mint a Wegovy és Ozempic márkanevek alatt forgalmazott, nagy sikerű injekciós fogyókúrás és cukorbetegség elleni gyógyszerek.

A dán gyógyszergyártó a hónap elején bejelentette, hogy az egyszeri napi adagú Wegovy tablettát 1,5 milligrammos és 4 milligrammos dózisokban kínálja, havi 149 dollárért az önköltséges amerikai betegeknek.

Fogyasztószer: ez tabletta, nem kell szúrni magunkat

A Wegovy tabletta új fogyasztókat hozhat a Novo Nordisknak, mivel a tablettás kiszerelés azok tetszését is elnyerheti, akik szívesen fogynának, de nem szeretik szúrni magukat.

A pirulás Wegovy amúgy máris jelentős fordulatot hozott a Novo részvényeinek megítélésében, hiszen annak dacára, hogy a cég tavaly többször is figyelmeztetett a korábban kilátásba helyezett profittól való elmaradásra, újabban felfelé vette az irányt a kurzus.

Az új gyógyszer amúgy több amerikai gyógyszertárláncnál, a különböző távegészségügyi szolgáltatóknál, valamint a dán cég saját NovoCare Pharmacy nevű értékesítési felületén is kapható lesz.

A Reuters szerint a Novo tablettájának sikere attól függ, hogy sikerül-e bevonzania azokat a saját zsebből fizető fogyasztókat, akik nem rendelkeznek biztosítással, ami jelentős eltérés a domináns üzleti modelltől, ahol a gyógyszerárakat az egészségbiztosítás keretében határozzák meg.

A részvénypiac reakciója mindenesetre rendkívül pozitív volt, hiszen pénteken a Novo részvényei a hírre Koppenhágában késő délutánig 4 százalékkal, 388 dán korona fölé drágultak, év eleje óta pedig már több mint 18 százalékos a felértékelődés.