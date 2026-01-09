Deviza
EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,44 +0,09% CHF/HUF413,74 +0,04% PLN/HUF91,55 +0,11% RON/HUF75,83 +0,17% CZK/HUF15,89 +0,19% EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,44 +0,09% CHF/HUF413,74 +0,04% PLN/HUF91,55 +0,11% RON/HUF75,83 +0,17% CZK/HUF15,89 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88% BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kijev
elhagyás
Klicsko

Meneküljetek Kijevből, szólít fel a polgármester, csúcsán az ukrajnai dráma - Klicsko vészhelyzetet hirdetett

A kritikus infrastruktúrát ért támadás miatt Kijev lakóépületeinek fele fűtés nélkül maradt. Mínusz 10 fokot mutat a hőmérő, és még a víz is befagy.
Andor Attila
2026.01.09, 15:52
Frissítve: 2026.01.09, 17:27

Ahogy a hőmérséklet mínusz 10 fok alá süllyedt, Oroszország tömeges támadást indított, az ukrán fővárost éjszaka 242 drónnal és 36 rakétával támadták – írja a The Kyiv Independent.
A támadás az energetikai infrastruktúra létesítményeit és több lakóépületet ért el a fővárosban, legalább négy ember halálát és 19 másik megsebesülését okozva.

Kijev: a polgármester a város elhagyására szólítja fel a lakosságot / Fotó: AFP

Mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban megoldjuk a helyzetet, azonban a mostani támadás a legkeményebb volt

 – mondta Klicsko. A polgármester szerint a lakóépületek felében, mintegy hatezer házban szünetel a fűtés.

A városban a vízellátás is kimaradt, vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be. A városi közművek vészhelyzeti üzemmódban működnek. 

És az előrejelzések szerint az időjárási körülmények a következő napokban nehezek lesznek.

Felszólítom a főváros lakóit, hogy akinek lehetősége van ideiglenesen elhagyni a várost, és olyan helyekre költözni, ahol alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre, tegye meg

– hangsúlyozta Klicsko. 

A polgármester elmondta, hogy a kórházak és a szülészeti osztályok áramellátását és fűtését visszaállították. Mikola Kolisznyik energiaügyi miniszterhelyettes azt mondta, minél kevesebb a fogyasztó, „annál könnyebb kezelni a helyzetet”. Ha nincs fűtés, a lakosok elkezdik használni az áramot otthonaik fűtésére, ami viszont növeli az áramfogyasztást – tette hozzá a tisztviselő.

„Ezért van az, hogy amikor a lakosság falvak és más régiók között oszlik el, akkor kisebb lesz a nyomás konkrétan egy városban” – mondta Kolisznyik a The Kyiv Independentnek.

Kijev, amely körülbelül 4 millió lakosnak ad otthont, számos orosz támadást szenvedett el energetikai infrastruktúrája ellen a teljes körű háború 2022-es kezdete óta. Az elmúlt hónapokban Moszkva továbbra is támadta az energialétesítményeket, az ukrán tisztviselők pedig arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország régióról régióra megpróbálja leállítani az energiahálózatot.

Az orosz erők január 9-én éjszaka kritikus infrastruktúrát vettek célba a nyugati Lvivi megyében, és elindították új Oresnyik közép-hatótávolságú ballisztikus rakétájukat.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu