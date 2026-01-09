Meneküljetek Kijevből, szólít fel a polgármester, csúcsán az ukrajnai dráma - Klicsko vészhelyzetet hirdetett

Ahogy a hőmérséklet mínusz 10 fok alá süllyedt, Oroszország tömeges támadást indított, az ukrán fővárost éjszaka 242 drónnal és 36 rakétával támadták – írja a The Kyiv Independent.

A támadás az energetikai infrastruktúra létesítményeit és több lakóépületet ért el a fővárosban, legalább négy ember halálát és 19 másik megsebesülését okozva.

Kijev: a polgármester a város elhagyására szólítja fel a lakosságot / Fotó: AFP

Mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban megoldjuk a helyzetet, azonban a mostani támadás a legkeményebb volt

– mondta Klicsko. A polgármester szerint a lakóépületek felében, mintegy hatezer házban szünetel a fűtés.

A városban a vízellátás is kimaradt, vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be. A városi közművek vészhelyzeti üzemmódban működnek.

És az előrejelzések szerint az időjárási körülmények a következő napokban nehezek lesznek.

Felszólítom a főváros lakóit, hogy akinek lehetősége van ideiglenesen elhagyni a várost, és olyan helyekre költözni, ahol alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre, tegye meg

– hangsúlyozta Klicsko.

A polgármester elmondta, hogy a kórházak és a szülészeti osztályok áramellátását és fűtését visszaállították. Mikola Kolisznyik energiaügyi miniszterhelyettes azt mondta, minél kevesebb a fogyasztó, „annál könnyebb kezelni a helyzetet”. Ha nincs fűtés, a lakosok elkezdik használni az áramot otthonaik fűtésére, ami viszont növeli az áramfogyasztást – tette hozzá a tisztviselő.

„Ezért van az, hogy amikor a lakosság falvak és más régiók között oszlik el, akkor kisebb lesz a nyomás konkrétan egy városban” – mondta Kolisznyik a The Kyiv Independentnek.

Kijev, amely körülbelül 4 millió lakosnak ad otthont, számos orosz támadást szenvedett el energetikai infrastruktúrája ellen a teljes körű háború 2022-es kezdete óta. Az elmúlt hónapokban Moszkva továbbra is támadta az energialétesítményeket, az ukrán tisztviselők pedig arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország régióról régióra megpróbálja leállítani az energiahálózatot.

Az orosz erők január 9-én éjszaka kritikus infrastruktúrát vettek célba a nyugati Lvivi megyében, és elindították új Oresnyik közép-hatótávolságú ballisztikus rakétájukat.