Deviza
EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,67 +0,36% GBP/HUF444,44 +0,09% CHF/HUF413,74 +0,04% PLN/HUF91,56 +0,12% RON/HUF75,84 +0,17% CZK/HUF15,89 +0,19% EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,67 +0,36% GBP/HUF444,44 +0,09% CHF/HUF413,74 +0,04% PLN/HUF91,56 +0,12% RON/HUF75,84 +0,17% CZK/HUF15,89 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88% BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
OTP
tőzsde
BUX
Mol

A Mol ralija adta a lendületet a tőzsdének, a forint továbbra is szenved

Félszázalékos emelkedéssel nyugtázta a pénteki kereskedést a BUX. A pesti tőzsdét a Mol közel háromszázalékos ralija hajtotta felfelé, a forintban viszont továbbra sincs erő.
K. T.
2026.01.09, 17:19
Frissítve: 2026.01.09, 17:44

Magabiztosan, erőtől telve zárta az új év első kereskedési hetét a pesti tőzsde. A BUX index félszázalékos emelkedést követően, 116 510 ponton végzett, a parkett forgalma ugyanakkor átlag alatti, 10,8 milliárd forint volt. A négy vezető hazai nagypapír közül a Mol szerepelt a legjobban, a legnagyobb fogalmú OTP azonban csalódást keltve eséssel nyugtázta a napot.

pesti tőzsde, BUX, forint, Mol
A Mol vezetésével erősödéssel zárta a hetet a pesti tőzsde, a BUX fél százalékkal emelkedett, a forint viszont gyengén teljesített / Fotó: Vémi Zoltán

Az első számú hazai bankrészvény 0,6 százalékkal, 36 590 forintra ereszkedett, a Richter pedig 10 280 forinton stagnált. A Magyar Telekom kurzusa 1,2 százalékkal került feljebb, 1862 forintig. A BUX-ot ezúttal leginkább a Mol hajtotta. Az olajtársaság papírjai 2,8 százalékkal, 3200 forintig raliztak, a lendületet vélhetően továbbra is a szerb NIS olajcég egyre valószínűbbnek tűnő felvásárlását övező befektetői spekuláció adhatta.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint a gyenge oldalon zárja a hetet, miután a pénteki kereskedést hullámzó teljesítmény jellemezte, de a piros zónából nem tudott kimozdulni a hazai fizetőeszköz.

Az euróhoz képest valamivel több, mint 0,1 százalékos leértékelődést jelzett a forint a pesti tőzsde zárásakor, a váltóár 385,7-et mutatott ekkor. A keresztárfolyam rövid ideig 386-os szint felett is járt nem sokkal ezt megelőzően.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385,8025 +0,15%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár erősödését csak ideiglenesen akasztotta meg a kora délután közzétett, vártnál kedvezőtlenebb tengerentúli munkaerőpiaci adat. A forint 0,25 százalékot rontott az amerikai pénzzel szemben, a kurzus 331,4-ig emelkedett a tőzsdezárásra.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,675 +0,36%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós devizák is elléptek a hazai pénzhez képest, a cseh korona 0,15 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,14 százalékkal drágult a nap során.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1415 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu