Egybevonta hadihajóit Moszkva, Peking és Teherán, miután együtt estek neki Trumpnak

Kínai, orosz és iráni hadihajók futottak be Simon’s Townba: péntektől Kína vezeti a BRICS-országok egyhetes tengeri gyakorlatát. A mostani esemény a korábbi, Kína–Oroszország–Dél-Afrika háromoldalú Mosi gyakorlatok folytatásának tekinthető, ám új néven és kibővített résztvevői körrel.
VG
2026.01.09, 17:45
Frissítve: 2026.01.09, 17:53

Kínai, orosz és iráni hadihajók érkeztek a dél-afrikai vizekre, hogy részt vegyenek a Will for Peace 2026 nevű, egyhetes haditengerészeti gyakorlaton, amelynek Dél-Afrika ad otthont január 9. és 16. között. Csak néhány napja mindhárom ország és Dél-Afrika is vehemensen bírálta az Egyesült Államok hétvégi támadását Venezuela ellen, ahol közülük a két atomszuperhatalomnak érdekeltségei és most lelohadó befolyásszerzési reményei voltak. Egy hét sem telt el, és most egymás mellé teszik fegyvereiket. 

CHINA-RUSSIA-NAVIES-JOINT PATROL-CONCLUSION (CN) Kínai, orosz és iráni hajók érkeztek a dél-afrikai vizekre – kezdődik a BRICS országok hadgyakorlata
Fotó: Xinhua via AFP

A Dél-afrikai Nemzeti Védelmi Erők (SANDF) közlése szerint a gyakorlat a BRICS-országok haditengerészeteit vonja össze, és elsősorban a hajózás biztonsága, a tengeri gazdasági tevékenységek védelme, valamint a közös műveleti eljárások fejlesztése a célja. A program magában foglalja a közös tengeri biztonsági műveleteket, az interoperabilitási gyakorlatokat és a tengeri védelmi feladatok végrehajtását.

A kínai védelmi minisztérium megerősítette, hogy Peking és Moszkva részt vesz a gyakorlaton Dél-Afrikával közösen. Irán részvétele hivatalosan nem szerepel a SANDF közleményeiben, ugyanakkor több forrás és szemtanúk szerint az iráni haditengerészet legnagyobb hajója, az IRIS Makran már a héten megérkezett False Baybe, Simon’s Town közelébe.

A gyakorlat hátterében a BRICS bővülése áll, amelynek keretében 2023 óta Irán, Egyiptom, Etiópia, Indonézia és az Egyesült Arab Emírségek is csatlakozott a blokkhoz. A mostani esemény a korábbi, Kína–Oroszország–Dél-Afrika háromoldalú Mosi gyakorlatok folytatásának tekinthető, ám új néven és kibővített résztvevői körrel.

Fotó: AFP

Politikai elemzők eltérően értékelik a lépést. Egyes szakértők szerint Dél-Afrika hagyományos nem elkötelezett külpolitikáját követi, és a szuperhatalmak közötti egyensúlyozás révén próbálja maximalizálni saját lehetőségeit egy változó világrendben. Mások ugyanakkor úgy látják, hogy a gyakorlat – különösen Irán jelenléte miatt – további feszültséget kelthet az Egyesült Államokkal, ahol korábban is bírálták Pretoria orosz és kínai kapcsolatait.

A dél-afrikai elnöki hivatal egyelőre nem reagált a gyakorlattal kapcsolatos kérdésekre. A SANDF hangsúlyozza, hogy a Will for Peace 2026 kizárólag békés célokat szolgál, és nem irányul harmadik országok vagy szövetségek ellen. A gyakorlat részletei és a résztvevők pontos listája a következő napokban várhatóan további tájékoztatásban kerül nyilvánosságra.

