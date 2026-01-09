Deviza
A Wolt már tényleg mindent látott – ezek voltak 2025 legmegdöbbentőbb rendelései

Hatvanpizzás rekordrendelés, hárommillió forintos japán vacsora és egyre furcsább kérések. A Wolt 2025-ös évösszesítője látványosan mutatja meg, mennyit változtak a magyar vásárlási szokások. A gyorsétel mellett ma már gyógyszer, társasjáték, széna vagy akár csúcskategóriás elektronika is ugyanazzal az appal érkezik meg az ajtónkhoz.
Hajdu Gréta
2026.01.09, 16:12
Frissítve: 2026.01.09, 16:17

A tavalyi év egyértelműen bebizonyította, mennyire kreatívak a magyar rendelők. A Wolt évösszesítője szerint egy tipikus felhasználó leggyakrabban pénteken rendel, és bár a hamburger-pizza páros továbbra is uralja a toplistát, a kosarak tartalma egyre sokszínűbbé vált. A klasszikus vacsorarendelés mellé felzárkóztak a gourmet alapanyagok, a társasjátékok, a gyógyszertári termékek, sőt, a legváratlanabb élethelyzetekhez kapcsolódó cikkek is.

Daily Life In Nicosia, Wolt
Wolt / Fotó: NurPhoto via AFP

De mik voltak 2025 legextrémebb Wolt-rendelései? 

A rekordok különösen beszédesek. A legnagyobb darabszámú rendelés 2025-ben egy pizzériához érkezett: egy vásárló egyszerre hatvan pizzát szállíttatott ki. 

A legmagasabb összértékű rendelés pedig megközelítette a hárommillió forintot, amely japán étteremhez futott be.

A statisztikák szerint keddenként érkezik a legkevesebb rendelés, míg pénteken szinte berobban a forgalom. A Wolt azonban már messze nem csak az ételről szól. Tavaly átlagosan minden negyedik rendelés nem éttermi termékre érkezett. A delikátboltok a harmadik legnépszerűbb kategóriává váltak, ami arra utal, hogy egyre többen rendelnek minőségi alapanyagokat otthoni főzéshez. 

Christmas business
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A külföld kedvence – a magyar konyha

A magyaros ételek sem szorultak háttérbe: itthon a negyedik leggyakrabban rendelt kategóriát adják, ráadásul nemcsak Magyarországon, hanem Lengyelországban, Szlovákiában és több más európai piacon is előkelő helyen szerepelnek.

A Wolt Market adatai szerint az ásványvizek és üdítők a legnépszerűbb szupermarketes termékek, hiszen ezeket a legkevésbé szeretjük hazacipelni. Nem ritka az sem, hogy egyetlen rendelés akár több százezer vagy milliós értéket képvisel: 

2025-ben a csepeli Tescóból közel 1,9 millió forintért vásárolt be egy ügyfél futárral.

Fotó: AFP

Mit vettünk, ha nem ételt? 

A nonfood kategóriák látványosan erősödtek. 

A vásárlók több mint fele rendelt már műszaki cikket, szépségápolási terméket vagy játékot futárral. 

A kisállat-felszerelések között a korábbi csúcstartó macskaalmot megelőzte a nyulak alapélelmiszere, a széna. A patikákból egész évben népszerűek voltak a terhességi tesztek, orrspray-k és köhögés elleni szerek, míg az elektronikai termékek közül a töltők, ventilátorok és vezeték nélküli fülhallgatók fogytak a legjobban.

