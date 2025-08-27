Újabb útlezárással keserítik meg a budapestiek életét

A Terézvárosi Fesztivál megrendezése miatt csütörtök éjféltől vasárnap 16 óráig lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönd között, a korlátozás érinti a közösségi közlekedést is – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-t.

Rendezvény miatt lezárják az Andrássy utat / Fotó: Purger Tamás

Ebben az időszakban

a 105-ös, a 210-es, a 210B és a 979-es autóbuszok mindkét irányban módosított útvonalon, az Andrássy út helyett az Izabella utcán és a Podmaniczky utcán közlekednek.

A Hősök tere, a Bajza utca és a Kodály körönd megállók helyett mindkét irányban a 76-os trolibusz Ferdinánd híd (Izabella utca) megállójában, a Podmaniczky utcában a Dózsa György útnál létesített Honvédkórház (Hősök tere M) ideiglenes megállóhelyen, valamint a 72-es trolibusz Szinyei Merse utca megállóhelyén állnak meg – ismertették.

A 979A éjszakai járat pénteken és szombaton éjszaka a Hősök tere helyett csak az Oktogonig közlekedik – tették hozzá. Az utazás megtervezéséhez a BKK az új BudapestGO alkalmazást ajánlja.

