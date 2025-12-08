Deviza
LNG
Lengyelország
orosz gáz
LNG-terminál

A lengyelek leakasztják a nagy gázüzletet, megnyerik Szlovákiát és lenyomják a horvátokat

A lengyelek kinézték maguknak a nagy gázüzletet. Az orosz gáz kitiltása utáni időkben ők szállítanának a régiónak a kikötőikbe érkező LNG-ből.
Pető Sándor
2025.12.08., 18:43

Sír a német, nevet a lengyel, Varsóban ez általában öröm, és az események most kedvük szerint alakulnak. Az Északi Áramlat gázvezetékek a lengyelek fájdalmára annak idején kihagyták őket, e vezetékek azonban nem szállítanak orosz gázt Németországba: 2022. nyári felrobbantásukat Németországban – ha abszurd is – szinte megünnepelték, Radoslaw Sikorski jelenlegi lengyel külügyminiszter pedig (az Egyesült Államoknak tulajdonítva) még meg is köszönte. Brüsszel most az orosz gáz teljes kitiltására készül, a lengyelek pedig arra, hogy ennek ők lesznek a nyertesei: helyette ők szállítanak majd LNG-t, sokkal drágábban.

Orosz gáz: Swinoujsciében bizony nem azt rakodnak, hanem amerikai LNG-t
Orosz gáz: Swinoujsciében bizony nem azt rakodnak, hanem amerikai LNG-t Fotó: Bartek Sadowski

Az Energy News Beat szakportál számításai szerint az Északi Áramlaton szállítandó orosz gáz 30-50 százalékkal olcsóbb volt, mint az idén az európai kikötőkbe érkező amerikai LNG cseppfolyósított gáz).

Mivel Lengyelországnak Magyarországtól eltérően van tengere, ide tankereken is érkezhet az LNG, és érkezik is: már van egy 8,3 milliárd köbméteres mennyiséget kezelni képes termináljuk Swinoujsciében, és építenek egy 6,1 milliárd köbméteres úszó terminált is. A lengyel Orlen SA viszi a teljes mennyiséget, de fontolgatják egy harmadik terminál építését is, amely más vásárlókra is számítana, külföldiekre is – írja a Bloomberg.  

A hírügynökség a szállítóhajók adatait összesítve számításokat is végzett, és látszik, hogy a lengyelek – akiknek az oroszok már 2022 óta nem szállítanak – már most is messze a legtöbb LNG-t fogadják az Európai Unió keleti fertályán.

 

Lengyelországnak helyzeti előnye van a régiós vetélytársakkal szemben

Az üzletből a horvátokon és a litvánokon kívül Görögország is kivenné a részét, csakhogy Lengyelország központi helyzete Európa gázrendszerében több kulcsfontosságú ellátási útvonal összekapcsolását tenné lehetővé – mutat rá a cikk. Például lehetővé tenné, hogy az amerikai LNG-t Ukrajna hatalmas föld alatti tárolóiban helyezzék el, vagy hogy eljusson olyan tengerparttal nem rendelkező régiós országokhoz, mint Csehország, Szlovákia vagy Magyarország.

Lengyelországnak van néhány strukturális előnye — mindenekelőtt a tengerhez való hozzáférés

– idézik Mihajlo Sviscsót, a kijevi ExPro Consulting elemzőjét. „Évtizedeken keresztül gyakorlatilag az egész térség orosz vezetékes gáztól függött, és nagyon korlátozott erőfeszítéseket tett a diverzifikációra. Lengyelország ezzel szemben folyamatosan fejlesztette saját infrastruktúráját, és ez a korai kezdés most sokkal erősebb helyzetbe hozza.”

A lengyelek már most is szállítanak amerikai LNG-t Ukrajnába. A lengyel Orlen közölte: kész a mennyiséget jövőre több mint 1 milliárd köbméterre növelni a 2025-ös 600 millió köbméterről.

Ukrajna Litvánián keresztül is hoz be LNG-t, de ez az üzemanyag is lengyel területen halad át. Közvetlenül Lengyelországon keresztül azonban rövidebb úton és kisebb költséggel lehetne vinni.

A Bloomberg szerint a lengyelek tárgyalások folynak Szlovákiával is, amely Magyarországhoz hasonlóan orosz földgázra szorul.

Orosz gáz helyett LNG a lengyelektől: elképesztő keresletről számoltak be

A Gaz-System üzemeltető a múlt hónapban megvalósíthatósági tanulmányt tett közzé a harmadik terminálról, és úgy találta, 14 piaci szereplő is szívesen vinne innen gázt.

A csúcskereslet majdnem négyszerese volt a tervezett kapacitásnak. 

Az anyag szerint

  • a gáz csaknem felét tudnák exportálni, 
  • és a terminálnak 2029-ben vagy 2030-ban kellene üzembe állnia ahhoz, hogy kielégítse a számba vett igényeket.

A Gaz-System most a potenciális felhasználókkal tárgyal, hogy kidolgozzák a terminál vonzóbbá tételéhez szükséges modellt.

Ez döntő lépés lehet Lengyelország LNG-ambícióinak sikeréhez. Bár Európa gáztranzit-útvonalának kulcselemévé válni jót tesz Lengyelország energiabiztonságának, Matt Drinkwater, az Energy Aspects Ltd. európai gázpiaci vezetője szerint a kereskedők nem igazán lelkesek. 

A lengyel piacra belépni terhes... A szabályozási oldalon még rengeteg munka szükséges ahhoz, hogy Lengyelország vonzó kereskedelmi csomóponttá váljon

– mondta.

Kiderült: ezért megy valójában Orbán Viktor Erdoganhoz, aki a barátja – nagy bejelentés jön a Török Áramlatról és a földgáztranzitról
A magyar kormányfő elmondta, hogy a találkozókon lehetősége van Erdogan elnökkel több órán keresztül áttekinteni az európai és az eurázsiai helyzetet. Orbán Viktor emlékeztetett: Törökországnak kiemelkedő szerepe van abban, hogy Magyarország migrációmentes országként tudott megmaradni.

 

többletjövedelem

Az osztrákok, lengyelek és spanyolok már rég bevezették, nálunk mégis kritizálja a baloldal: így jut több pénz a nyugdíjasoknak a pluszjuttatásokkal

Európában több ország már alkalmazza a 13. és 14. havi nyugdíj intézményét. A teljes magyar bevezetés évente 7,7 százalékos járandóságnövekedést jelentene, ezért a kormány költségvetési megfontolásból fokozatos kifizetéssel számol, amely 2026-ban egyheti plusz nyugdíjjal, és legalább 1,9 százalékos reálbővüléssel indulhat.
e-autó

Európa autóipara leszalad a sztrádáról, múzeum lesz és rozsdatemető – drámai figyelmeztetés a legnagyobb tekintélytől

Brüsszel figyelmét azonban a Kijevbe küldendő pénzhegy köti le.
Lengyelország

A lengyelek leakasztják a nagy gázüzletet, megnyerik Szlovákiát és lenyomják a horvátokat

Az orosz gáz kitiltása utáni időkben ők szállítanának a régiónak a kikötőikbe érkező LNG-ből.

