Megint behúzta az első helyet az OTP csoport a The Banker magazin rangsorában

A The Banker két különálló éves elismerést oszt a bankoknak: az egyiket Top 100 kelet-közép-európai pénzintézetet bemutató rangsor alapján (The Banker Top 100 CEE Banks ranking), illetve az Év Bankja díjakat. Az OTP rangos eredményt ért el idén is — közölte az OTP Csoport.

Az OTP rangos nemzetközi elismerést zsebelt be. / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Top 100 kelet-közép-európai pénzintézetet bemutató listát 2023 és 2024 után az idén is az OTP csoport vezeti, tovább erősítve vezető szerepét a régió pénzpiacán. Ezen a listán az OTP Magyarországon és leányvállalata, a DSK Bank Bulgáriában végzett az első helyen.

Megszédült a forint , az euró és a dollár is ellépett a magyar deviza elől

OTP az év bankja

A 2025-ös Év Bankja díjat, amelyet országonként a mérlegadatok, stratégiai kezdeményezések, technológiai fejlesztések, új termékek és szolgáltatások, valamint a fenntarthatósági törekvések részletes vizsgálata alapján osztanak, az OTP csoporthoz tartozó Crnogorska komercijalna banka (CKB Banka) nyerte el Montenegróban, az OTP banka d.d. – Szlovéniában, illetve az Ipoteka Bank Üzbegisztánban.

Az OTP csoport Magyarországról indult, és mára Közép- és Kelet-Európa egyik legstabilabb, vezető, független pénzügyi szolgáltatójává vált. A bank 76 éves múltra tekint vissza, idén 30 éve vezette be részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. A bank a régió bankszektorának legaktívabb konszolidátora a 2000-es évek eleje óta 25 bankot vásárolt és integrált, 11 országban működik a közép-kelet-európai térségben és Üzbegisztánban, több mint 17 millió ügyfele, 40 ezer munkatársa van. Az OTP csoport mérlegfőösszege meghaladta a 115 milliárd eurót 2025. szeptember 30-án.