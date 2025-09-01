Megtámadták Andrej Babist egy választási gyűlésen

Megütötte mankójával néhányszor egy résztvevő Andrej Babis volt kormányfőt, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét hétfőn délután az észak-morvaországi Frydek-Místekhez közeli Dobré településen zajló választási gyűlésen – közölte újságírókkal Ales Juchelka parlamenti képviselő, aki jelen volt a rendezvényen.
Martin Vodicka, az ANO szóvivője később azt mondta, hogy Andrej Babist a támadó hátulról néhányszor fejbe ütötte. A morvasziléziai rendőrség szóvivője közölte, hogy az elkövetőt őrizetbe vették, és az ügyet rendbontásként vizsgálják. Az elnököt a frydek-místeki kórházba vitték kivizsgálásra.
A erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan, és semmit sem old meg. Egyértelműen elítélem a mai támadást Andrej Babis ellen. Jobb jövőt országunknak az érvek és eszmék összecsapásában kell keresnünk, nem pedig a fizikai erőszakban
– mondta Vít Rakusan belügyminiszter az eset kapcsán. Karel Havlícek, az ANO alelnöke szerint az Andrej Babis elleni erőszak a kormánypártok agresszív kampányának következménye. Andrej Babis az ANO mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt képviselőházi választásokon.
A vasárnap nyilvánosságra hozott legújabb országos felmérések szerint a csehországi képviselőházi választásokat az ANO nyerné 32-33 százalékos támogatottsággal, míg a két kormánykoalíciós párt (Polgári Demokratikus Párt és a KDU kereszténydemokrata párt) koalíciója, a Spolu (Együtt) 21 százalékot kapna.
A kormánykoalíció harmadik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt önállóan indul, s támogatottsága jelenleg 11 százalékos.
