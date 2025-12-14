Rátettek egy lapáttal, naponta repüli az Air China a Budapest–Peking útvonalat – negyedmillió kínait várnak a magyar fővárosba

A jelenlegi heti négy helyett tavasztól már naponta indít járatot Budapest és Peking között az Air China légitársaság, így a magyar főváros lesz a negyedik az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

Az Air China hamarosan naponta repül Pekingből Budapestre / Fotó: AFP

Az Air China járatbővítése különösen a turizmusnak tehet jót

A tárcavezető felidézte, hogy Magyarország rendkívül sokat profitált az elmúlt években a Kínával folytatott együttműködéséből, és ez a turizmus területén különösen igaz. Mint mondta

a hazánkba érkező kínai turisták száma idén eléri a negyedmilliót, akik mintegy 600 ezer vendégéjszakát töltenek az országban.

Ennek az az alapja, hogy Budapestről hét nagy kínai várost is közvetlen légijárattal lehet elérni.

Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy Budapest és Peking között az Air China jelenleg heti négyszer közlekedik, de most az a döntés született, hogy jövő tavasztól napi rendszerességűvé teszik a járatot. Tehát Budapest lesz a negyedik olyan főváros az Európai Unióban, amelynek napi járata lesz a kínai fővárosba.

A tárcavezető szerint az egyre sűrűbb összeköttetés fontos, ugyanis ez a szoros együttműködés alapfeltétele.