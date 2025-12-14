Deviza
légiközlekedés
Air China CA
turizmus
Budapest
Szijjártó Péter

Rátettek egy lapáttal, naponta repüli az Air China a Budapest–Peking útvonalat – negyedmillió kínait várnak a magyar fővárosba

Folyamatosan javul a légi összeköttetés a magyar főváros és Kína között. Az Air China nemcsak a kínai fővárosból, de több más kínai nagyvárosból is indít járatokat Budapestre.
VG/MTI
2025.12.14., 08:35

A jelenlegi heti négy helyett tavasztól már naponta indít járatot Budapest és Peking között az Air China légitársaság, így a magyar főváros lesz a negyedik az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

Az Air China hamarosan naponta repül Pekingből Budapestre / Fotó: AFP

Az Air China járatbővítése különösen a turizmusnak tehet jót

A tárcavezető felidézte, hogy Magyarország rendkívül sokat profitált az elmúlt években a Kínával folytatott együttműködéséből, és ez a turizmus területén különösen igaz. Mint mondta 

a hazánkba érkező kínai turisták száma idén eléri a negyedmilliót, akik mintegy 600 ezer vendégéjszakát töltenek az országban. 

Ennek az az alapja, hogy Budapestről hét nagy kínai várost is közvetlen légijárattal lehet elérni.

Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy Budapest és Peking között az Air China jelenleg heti négyszer közlekedik, de most az a döntés született, hogy jövő tavasztól napi rendszerességűvé teszik a járatot. Tehát Budapest lesz a negyedik olyan főváros az Európai Unióban, amelynek napi járata lesz a kínai fővárosba.

A tárcavezető szerint az egyre sűrűbb összeköttetés fontos, ugyanis ez a szoros együttműködés alapfeltétele.

Útban volt, eltörölték: megúsztak a magyarok egy tetemes adót – uniós élvonalba löki Magyarországot a kormányzati intézkedés

A hollandiai szabályozás keményen terel a gázról az áramra.
Air China CA

Rátettek egy lapáttal, naponta repüli az Air China a Budapest–Peking útvonalat – negyedmillió kínait várnak a magyar fővárosba

Folyamatosan javul a légi összeköttetés a magyar főváros és Kína között.
Az önkiszolgáló kasszák nagy kedvencek: minél többet keres valaki, annál valószínűbb, hogy „elfelejt” lehúzni valamit

Generációként változik, hogy mennyien ismerik el a lopásokat, bűntudatot nem éreznek. Több a férfi renitens.

