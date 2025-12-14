Az önkiszolgáló kasszák nagy kedvencek: minél többet keres valaki, annál valószínűbb, hogy „elfelejt” lehúzni valamit

Futótűzként terjednek az önkiszolgáló kasszák a nagy szupermarketláncoknál nem csupán Magyarországon, hanem világszerte, így az Egyesült Államokban is. Kevesebb munkaerőre van szükség, időt is spórol, ha a vásárlók maguk intézik a fizetést, de van egy nagy hátulütője is: lehetőséget ad a lopásra, és ezt megdöbbentően sokan ki is használják az Egyesült Államokban.

Népszerűek az önkiszolgáló kasszák, és nem csupán azok körében, akik lopnak / Fotó: ZikG / Shutterstock

Az önkiszolgáló kasszák adta „lehetőséggel” természetesen nem csupán az amerikaiak élnek, hatalmas kísértést jelentenek máshol is az enyveskezűeknek, akik elszemtelenedtek Dániában és Németországban is. A LendingTree felmérése szerint az ilyen kasszákat használó amerikaiak 27 százaléka ismerte el, hogy szándékosan vitt el olyan árut is, amelyért nem fizetett – ez majdnem a duplája a 2023-as 15 százaléknak.

A The Hill tudósítása szerint nagy különbség van kor szerint is az ilyen alkalmi tolvajok között:

az ezredfordulós Y generáció 41,

a Z generáció 37,

a baby boomerek csupán 2

százaléka ismeri be, hogy tett ilyesmit.

A férfiak rosszabbak – vagy csak őszintébbek –, mint a nők:

több mint kétszer annyian, 38 százalékuk vallotta be, hogy lopott már önkiszolgáló kasszánál; a nőknél ez az arány 16 százalék.

Nem is éreznek bűntudatot a tolvajok

A tolvajok meg is indokolták a tettüket: 47 százalékuk a pénzügyi nehézségekkel magyarázta, miért egyre nehezebb megvásárolni az alapvető fontosságú cikkeket. Majdnem ugyanennyien (46 százalék) a tartós inflációt, többek között a vámok miatt emelkedő árakat hozták fel „mentségül”.

A megkérdezettek 39 százaléka Robin Hoodnak érzi magát, úgy gondolja, hogy „tisztességtelennek érződnek”, „összességében túl magasak” az árak.

Kanadában még a gyógyszertárakban is van ilyen lehetőség / Fotó: NurPhoto via AFP

„Bár az emberek tudják, hogy a lopás helytelen, és a legtöbbjük tisztában van a kockázattal, a nehéz idők nehéz döntéseket igényelnek, és sokan nyilvánvalóan hajlandók kockázatot vállalni” – írta a jelentésben Matt Schulz, a LendingTree vezető fogyasztói elemzője.

A tolvajok egyharmada nem is érez bűntudatot, és

35 százalék „fizetetlen munkának” tekinti az önkiszolgáló pénztárakat, a kis tárgyak elvétele így szerintük tulajdonképpen „kompenzáció”.

Érdekes módon a jobb anyagi helyzetben lévők hajlamosabbak az ilyen apró lopásokra: az évi legalább 100 ezer dollár jövedelemmel rendelkező háztartásban élők 40 százaléka vitt el szándékosan valamit anélkül, hogy beolvasta volna. Azok közül, akik kevesebb mint 30 ezer dollárt keresnek, csak 17 százalék mondta ugyanezt.