Trump belengette: terrorszervezetté minősíthetik az antifát – több városban is bevetné a Nemzeti Gárdát

A Fehér Házban tartott eseményen arról is beszélt, hogy Memphisben a közbiztonsági helyzet romlása miatt a Nemzeti Gárda bevetése is napirenden van. Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kilátásba helyezte, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítja az Antifa-mozgalmat.
VG/MTI
2025.09.16., 13:21

Donald Trump ismét kemény hangot ütött meg a belső rendbontásokkal szemben: az antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítása is az asztalon van – jelentette ki egy Fehér Házban tartott beszéde során.

76th NATO Summit In The Hague ANtifa
Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kilátásba helyezte, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítja az antifa mozgalmat / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elnök egy újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: „Ezt megtenném, száz százalék. Mások is megérdemelnék egyébként, de az antifa a legrosszabb.” Trump szerint a mozgalomhoz kötődő radikális csoportok „több gyilkosságot is megúsznak”, és gyakran maffiaszerű bűnszervezetként működnek. Azt állította, hogy bizonyos aktivisták dollármilliókat kapnak az erőszakos akciók szervezésére.

Washington nem tűri meg az antifa rendbontást

Az elnök a közelmúltbeli támadásokra is hivatkozott, amikor bevándorlási hivatalok járműveit téglákkal és kövekkel dobálták meg. Kiemelte: ezek nem tüntetések, hanem bűncselekmények, amelyek során a rendfenntartók is rendszeresen erőszak célpontjai.

Trump a rendezvényen aláírt egy elnöki nyilatkozatot is, amelynek értelmében a közbiztonsági intézkedések Memphis városára is kiterjednek. A helyi helyzet kezelésére a Nemzeti Gárda mozgósítását sem zárta ki, jelezve, hogy az állami és szövetségi erők együttműködésére is szükség lehet.

A Fehér Házból érkező üzenet világos: az amerikai kormány a következő hónapokban fokozni kívánja a fellépést azokkal a mozgalmakkal és csoportokkal szemben, amelyeket erőszakosnak tart. A retorika így újabb frontot nyithat a belpolitikai vitákban, különösen az antifa megítélését illetően.

Több tízmillió forintnyi állami pénzdíjat nyert az egyik budapesti antifa támadó

A budapesti antifa támadások egyik gyanúsítottja 48 ezer eurónyi díjat nyert a német oktatási minisztériumtól. Hanna Schillert a német ügyészség emberölési kísérlettel vádolja.

 

