Deviza
EUR/HUF390.93 -0.16% USD/HUF333.22 -0.4% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF418.76 -0.17% PLN/HUF91.63 -0.1% RON/HUF76.99 -0.14% CZK/HUF16.1 -0.07% EUR/HUF390.93 -0.16% USD/HUF333.22 -0.4% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF418.76 -0.17% PLN/HUF91.63 -0.1% RON/HUF76.99 -0.14% CZK/HUF16.1 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
átkelő
híd
Mohács

Új óriáshíd a Dunán Magyarországon: döntő pillanathoz ért az építkezés, döbbenetes, mire képesek a mérnökök - drónról videózták le

Kiemelten fontos szakaszához ért az építkezés – drónnal örökítették meg.
Andor Attila
2025.09.29, 06:20

Felpörögtek az események a Duna Aszfalt Zrt. generálkivitelezésében épülő mohácsi Duna-híd projektjében: a Magyar Építők stábja számos izgalmas projektelemet örökített meg az elmúlt hónapokban. Ahogy az összefoglaló videó képein is látszik, a jobb és bal parton, valamint a közel 30 kilométernyi gyorsforgalmi út építésében is látványos munkák zajlanak.

Átkelő
Átkelő: fontos szakaszához ért a Mohácsi-íd építése / Fotó: Facebook

Többek közt betekintést adnak

  • a Duna-mederben épülő hármas pillér próbacölöpözésébe,
  • a jobb parti 4-es hídfő cölöpözésébe,
  • a gyorsforgalmi út hídépítési munkáiba,
  • a mederbe beemelendő kéregelemek előregyártásába
  • és a mederhíd első acélelemeinek az érkezésébe is.

Az alföldi és dunántúli oldalon is jelentős útfejlesztéseket magába foglaló projektben egy 756 méteres híd jön létre a Duna felett 

 

De mi legyen az átkelő neve?

A Mohácson épülő Duna-híd kapcsán megkérdezték a helyieket, mi legyen a neve. Izgalmas ötlettel állt elő a Mohácson Hallottam Facebook-csoport adminisztrátora: megszavaztatta, a közel 20 ezer fős követőtáborral, hogy mi legyen az újonnan épülő mohácsi Duna-híd neve. Érkeztek remek ötletek, de végül a legtöbb szavazatot kapó opció sem nyerte el mindenki tetszését.  

Számos ötlet elhangzott, de végül a Busó-híd elnevezés zsebelte be a szavazatok 38 százalékét.

 Azonban ez az opció sem aratott osztatlan sikert, mert bár kétségtelen, hogy a busójárás az első, amely az emberek eszébe jut Mohácsról, a helyiek szerint ettől függetlenül nem kellene mindenre ezt ráragasztani.

Több szavazó szerint a II. Lajos híd elnevezés lenne a találó, míg egyesek annak örülnének, ha Kanizsai Dorottya nevéhez kapcsolódna a dunai átkelő elnevezése.

Az elmúlt 15 évben nyolc híd épült, illetve újult meg a Dunán és a Tiszán, összességében 250 milliárd forint értékben – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium. Mint írták, ezek közül a legjelentősebb volt Komáromnál az új monostori Duna-híd, illetve a Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pál Duna-híd. A Tiszán az M43-as és M44-es autópályákkal együtt épültek meg a legnagyobb hidak, így a Móra Ferenc Tisza-híd és a Tiszaugi Tisza-híd. Ezeken túl mintegy 24 milliárd forint értékben épültek kisebb-nagyobb hidak, például az Ipoly, a Kőrös és a Zala folyók felett.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu