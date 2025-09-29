Új óriáshíd a Dunán Magyarországon: döntő pillanathoz ért az építkezés, döbbenetes, mire képesek a mérnökök - drónról videózták le

Felpörögtek az események a Duna Aszfalt Zrt. generálkivitelezésében épülő mohácsi Duna-híd projektjében: a Magyar Építők stábja számos izgalmas projektelemet örökített meg az elmúlt hónapokban. Ahogy az összefoglaló videó képein is látszik, a jobb és bal parton, valamint a közel 30 kilométernyi gyorsforgalmi út építésében is látványos munkák zajlanak.
Többek közt betekintést adnak
Az alföldi és dunántúli oldalon is jelentős útfejlesztéseket magába foglaló projektben egy 756 méteres híd jön létre a Duna felett
A Mohácson épülő Duna-híd kapcsán megkérdezték a helyieket, mi legyen a neve. Izgalmas ötlettel állt elő a Mohácson Hallottam Facebook-csoport adminisztrátora: megszavaztatta, a közel 20 ezer fős követőtáborral, hogy mi legyen az újonnan épülő mohácsi Duna-híd neve. Érkeztek remek ötletek, de végül a legtöbb szavazatot kapó opció sem nyerte el mindenki tetszését.
Számos ötlet elhangzott, de végül a Busó-híd elnevezés zsebelte be a szavazatok 38 százalékét.
Azonban ez az opció sem aratott osztatlan sikert, mert bár kétségtelen, hogy a busójárás az első, amely az emberek eszébe jut Mohácsról, a helyiek szerint ettől függetlenül nem kellene mindenre ezt ráragasztani.
Több szavazó szerint a II. Lajos híd elnevezés lenne a találó, míg egyesek annak örülnének, ha Kanizsai Dorottya nevéhez kapcsolódna a dunai átkelő elnevezése.
Az elmúlt 15 évben nyolc híd épült, illetve újult meg a Dunán és a Tiszán, összességében 250 milliárd forint értékben – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium. Mint írták, ezek közül a legjelentősebb volt Komáromnál az új monostori Duna-híd, illetve a Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pál Duna-híd. A Tiszán az M43-as és M44-es autópályákkal együtt épültek meg a legnagyobb hidak, így a Móra Ferenc Tisza-híd és a Tiszaugi Tisza-híd. Ezeken túl mintegy 24 milliárd forint értékben épültek kisebb-nagyobb hidak, például az Ipoly, a Kőrös és a Zala folyók felett.
