A koppenhágai rendőrség közlése szerint két vagy három nagy méretű drónról volt szó. A helyszínre sok rendőrt riasztottak – írja a Pravda.

Drónok jelentek meg a dán, illetve a norvég főváros felett / Fotó: Anelo / Shutterstock

Több járatot töröltek, illetve a malmői repülőtérre irányítottak át. Helyi idő szerint 23 óra körül az egyik repülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a légtérzár ellenére.

Ennek oka az volt, hogy nem volt elég üzemanyag ahhoz, hogy egy másik repülőtérre tereljék a gépet.

Oslóban este 9 óra körül a hadsereg drónokat észlelt egy katonai létesítmény, az Akershus-erőd felett. Válaszul a norvég rendőrség műveletet indított, és két szingapúri állampolgárt őrizetbe vettek.

Később, este 11:30-kor több drónt is észleltek az oslói Gardermoen repülőtér felett. Kezdetben az összes forgalmat egyetlen kifutópályára terelték. Azonban egy órával a drón újbóli megjelenése után a repülőteret teljesen lezárták.

„Az oslói repülőtér feletti légteret lezárták egy új drónészlelés miatt” – idézi a Verdens Gang a repülőtér kommunikációs vezetőjét, Monika Fastingot.

Kipakolt a Kreml a lengyel dróntámadásról

Szeptember 10-én számos drón sértette meg Lengyelország légterét, Belarusz felől érkeztek, a légierőt is riadóztatták, egy lakóház végül megrongálódott az incidens során.

Alaptalanok és az ukrajnai konfliktus politikai rendezésének meghiúsítását célozzák azok az európai vádak, amelyek szerint orosz drónok sértették volna meg szeptember 10-én Lengyelország légterét. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint dezinformációs kampány zajlik Európában, és tagadta, hogy a dróntámadást Oroszország kezdeményezte volna.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő kifogásolta, hogy a vádlók figyelemre se méltatják az orosz védelmi minisztérium lengyel dróntámadásra vonatkozó magyarázatát. Meglátása szerint ez egy újabb eleme egy nagyszabású információs kampánynak, amelynek célja Oroszország démonizálása, további támogatás serkentése Ukrajna számára, „valamint a konfliktus politikai rendezésének meghiúsítása” – közölte az MTI.

Különösen kiemelte, hogy Lengyelország elutasította az orosz védelmi tárca által javasolt konzultációkat a légterét megsértő drónok ügyében, azt jelzi: a kollektív Nyugat egyáltalán nem érdekelt az incidens feltárásában.