Military,Tactical,Drones,Kamikaze,Shahed-136,(geranium-2),Uav.,Combat,Drone,Mission litvánia légtere
drón
orosz
lengyel
dróntámadás

Oroszország kipakolt a lengyel dróntámadásról: semmi nem úgy történt, mint Európa mondta – "Ez egy kampány része"

Alaptalanok és az ukrajnai konfliktus politikai rendezésének meghiúsítását célozzák azok az európai vádak, amelyek szerint orosz drónok sértették volna meg szeptember 10-én Lengyelország légterét. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint dezinformációs kampány zajlik Európában, és tagadta, hogy a dróntámadást Oroszország kezdeményezte volna.
VG
2025.09.19., 20:11
Fotó: shutterstock

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő kifogásolta, hogy a vádlók figyelemre se méltatják az orosz védelmi minisztérium lengyel dróntámadásra vonatkozó magyarázatát. Meglátása szerint ez egy újabb eleme egy nagyszabású információs kampánynak, amelynek célja Oroszország démonizálása, további támogatás serkentése Ukrajna számára, „valamint a konfliktus politikai rendezésének meghiúsítása” — közölte az MTI. Zaharova azelőtt tette a kijelentéseit, mielőtt megérkeztek az első hírek az Észtország légterébe behatoló orosz MiG-31-es gépekről.

orosz-ukrán háború MIG-29,drón, orosz, ukrán, marija zaharova, nato, külügy, háború
Az észt légtérben 12 percet töltöttek el kikapcsolt jeladókkal az orosz gépek. A korábbi lengyel dróntámadást tagadják az oroszok / Fotó: NurPhoto via AFP

Először a drónok, azután a repülőgépek

Különösen kiemelte, hogy Lengyelország elutasította az orosz védelmi tárca által javasolt konzultációkat a légterét megsértő drónok ügyében, azt jelzi: a kollektív Nyugat egyáltalán nem érdekelt az incidens feltárásában.

Újabb ijedelem, orosz harci gépek repültek a NATO-tagállam légterébe, ahol a magyar Gripenek szolgálnak

A külügyi szóvivő felhívta a figyelmet arra: már sokadszor fordul elő, hogy „noha a történtek körülményeit még nem tisztázták, a szükséges vizsgálatot még nem folytatták le, meggyőző bizonyítékokat nem gyűjtöttek, a bűnöst már megnevezték” – amely nem más, mint Oroszország.

Zaharova alaptalannak nevezte az orosz provokációra és az eszkaláció szándékára alapozó vádakat, rámutatva, hogy ezek megfogalmazói nem neveztek meg olyan konkrét körülményt, amely alátámasztaná az Oroszországnak tulajdonított rossz szándékot.

Drónok a civil infrastruktúra ellen

Az orosz diplomata azzal vádolta meg az Ukrajnát pilóta nélküli repülő szerkezetekkel ellátó, általa „drónkoalíciónak” nevezett országcsoport tagjait, hogy bűnrészesek és felelősek, amikor az ukrán fegyveres erők az orosz polgári lakosság és infrastruktúra ellen nap mint nap bűncselekményeket követnek el ezekkel az eszközökkel. 

Példaként hozta fel, hogy egyedül a herszoni régióban szolgálatba állított 55 mentőautóból 27-et eltaláltak és megsemmisítettek az ukrán fél által bevetett drónok.

2 perc
