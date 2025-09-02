Nem lesz vége a vámháborúnak, Trumpnak van B terve – az EU-t is meggyőzhetik!

Donald Trump amerikai elnök kormányzata egyelőre nem aggódik amiatt, hogy a bíróság ellehetetleníti a vámháború folytatását. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint bíznak benne, hogy a legfelsőbb bíróság lehetővé teszi a Fehér Ház számára az 1977-es szövetségi gazdasági vészhelyzeti törvény (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA) alkalmazását a tarifák kivetésére, de ha mégsem, akkor is van B tervük, mert más jogszabályokat is felhasználhatnak erre a célra.

Steve Bessent nem aggódik a vámháború esetleges elmeszelése miatt / Fotó: AFP

Az egyik ilyen az 1930-as Smoot–Hawley-vámtörvény, amelyet érdekes módon az amerikai szenátus hivatalos oldalán olvasható egyik cikk „a kongresszus történetének egyik legkatasztrofálisabb törvényének” nevezett. Sokak szerint ugyanis az általa kiszabott vámok tették igazán „nagy depresszióvá” az 1930-as évekbeli gazdasági világválságot.

A washingtoni székhelyű szövetségi fellebbviteli bíróság pénteken ítélte törvénytelennek az április óta bevezetett vámok többségét, az ügy ezért az ország legfelsőbb jogi testülete előtt köt majd ki. A vámok azonban október 14-ig életben maradnak, hogy az adminisztrációnak legyen ideje fellebbezni.

A munkát a legfőbb ügyész felügyeli, a fellebbezésben pedig hangsúlyozzák, milyen sürgős feladata az évtizedek óta fennálló kereskedelmi egyensúlyhiány kezelések és a halálos fentanil Egyesült Államokba történő beáramlásának megállítása – nyilatkozta a pénzügyminiszter a Reutersnek.

Vannak más lehetőségek a vámháború folytatására

A fellebbviteli bíróság az áprilisban bevezetett kölcsönös vámokat, valamint a februárban Kínára, Kanadára és Mexikóra kivetett tarifákat ítélte törvénytelennek. Másokra, például az alumínium- és acélimportra kivetettre nem vonatkozik, mert azokat nem az IEEPA-ra hivatkozva szabták ki.

Peter Navarro, az elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója szerint megalapozott volt vészhelyzetre hivatkozni, és

Bessent is biztos benne, hogy a konzervatív többségű legfelsőbb bíróság elfogadja majd ezt az érvelést.

A legfelsőbb bíróság elé kerül a vámok ügye / Fotó: AFP

De ha nem, akkor sincs baj, mert „sok más felhatalmazás is létezik, amelyeket fel lehetne használni, bár nem ilyen hatékonyak, nem ilyen erősek”.