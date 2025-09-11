Pánik Európában: az orosz dróntámadás felboríthatja a légi közlekedést a kontinensen

Az orosz drónok lengyelországi behatolása után a polgári légi közlekedés sebezhetőségével kapcsolatos aggályok ismét felmerültek – mondták légi közlekedési és biztosítási szakértők.
A varsói Chopin és Modlin repülőtér, valamint az ország keleti részén található Rzeszów és Lublin repülőtér ideiglenesen bezárt.
Lettország is bejelentette, hogy teljesen lezárja a légteret Oroszország és Fehéroroszország határán. A lépés nemcsak a repüléseket korlátozza, hanem politikai üzenetet is hordoz: a balti állam fokozza biztonsági intézkedéseit a régióban tapasztalható feszültségek miatt.
Az Ukrajnával határos országok arról számoltak be, hogy orosz rakéták, drónok időnként beléptek a légterükbe Oroszország 2022-es inváziója óta, de nem ilyen nagy mértékben, és nem tudni, hogy lelőtték-e őket – írja a Reuters.
A világszerte elszaporodó konfliktusövezetek növelték a légitársaságok működésére és jövedelmezőségére nehezedő terheket, fokozva a biztonsági aggályokat, és megzavarva az utazást.
Az Oroszország és Ukrajna körüli, a Közel-Keleten, India és Pakisztán között, valamint Afrika egyes részein bevezetett légtérlezárások miatt a légitársaságoknak kevesebb útvonallehetőségük van.
A kerülőutak növelik a légitársaságok üzemanyagköltségeit, és meghosszabbítják az utazási időt.
Az Eurocontrol, egy 41 országot tömörítő koordinációs ügynökség közölte, hogy Ukrajna lezárt légtere tovább növelte a torlódást a régió égboltján.
Az orosz–ukrán háború kitörése óta számos nemzetközi légitársaság függesztette fel járatait a régióba a rakéták és drónok okozta veszély miatt.
A repülési fennakadások viszonylag korlátozottak voltak, mivel a lengyelországi drónbetörés kora reggel történt, mielőtt sok légitársaság megkezdte volna a repülést.
Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége közölte, hogy a drónbetörés ideiglenes jellege miatt nincs szükség szakértői véleményre, hozzátéve, hogy a lengyel légügyi hatóságok megfelelően képesek kezelni az incidenst.
