Az orosz drónok lengyelországi behatolása után a polgári légi közlekedés sebezhetőségével kapcsolatos aggályok ismét felmerültek – mondták légi közlekedési és biztosítási szakértők.

Pánik Európában: az orosz dróntámadás felboríthatja a légi közlekedést a kontinensen / Fotó: NurPhoto / AFP

A varsói Chopin és Modlin repülőtér, valamint az ország keleti részén található Rzeszów és Lublin repülőtér ideiglenesen bezárt.

Lettország is bejelentette, hogy teljesen lezárja a légteret Oroszország és Fehéroroszország határán. A lépés nemcsak a repüléseket korlátozza, hanem politikai üzenetet is hordoz: a balti állam fokozza biztonsági intézkedéseit a régióban tapasztalható feszültségek miatt.

Az Ukrajnával határos országok arról számoltak be, hogy orosz rakéták, drónok időnként beléptek a légterükbe Oroszország 2022-es inváziója óta, de nem ilyen nagy mértékben, és nem tudni, hogy lelőtték-e őket – írja a Reuters.

A világszerte elszaporodó konfliktusövezetek növelték a légitársaságok működésére és jövedelmezőségére nehezedő terheket, fokozva a biztonsági aggályokat, és megzavarva az utazást.

Az Oroszország és Ukrajna körüli, a Közel-Keleten, India és Pakisztán között, valamint Afrika egyes részein bevezetett légtérlezárások miatt a légitársaságoknak kevesebb útvonallehetőségük van.

A kerülőutak növelik a légitársaságok üzemanyagköltségeit, és meghosszabbítják az utazási időt.

Az Eurocontrol, egy 41 országot tömörítő koordinációs ügynökség közölte, hogy Ukrajna lezárt légtere tovább növelte a torlódást a régió égboltján.

Az orosz–ukrán háború kitörése óta számos nemzetközi légitársaság függesztette fel járatait a régióba a rakéták és drónok okozta veszély miatt.

A repülési fennakadások viszonylag korlátozottak voltak, mivel a lengyelországi drónbetörés kora reggel történt, mielőtt sok légitársaság megkezdte volna a repülést.

A LOT lengyel légitársaság néhány járatát Nyugat-Lengyelországba irányította át, és közölte, hogy járattörlésekre és késésekre számít.

A Wizz Air fapados légitársaság szóvivője közölte, hogy biztonsági csapatai szorosan figyelemmel kísérték a helyzetet, és a repülőterek bezárása után módosították a menetrendet.

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége közölte, hogy a drónbetörés ideiglenes jellege miatt nincs szükség szakértői véleményre, hozzátéve, hogy a lengyel légügyi hatóságok megfelelően képesek kezelni az incidenst.