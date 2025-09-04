Átnevezték Magyarország leghíresebb és legmagasabban álló kilátóját: mostantól így hívják

A Galya-kilátót, amelynek teraszáról az ország egyik legszebb panorámája nyílik, a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) tiszteletbeli elnökének, az Országos Kéktúra egyik alapítójának emlékére, születésének 100. évfordulóján ünnepélyes keretek között nevezték át – számolt be a Turista.
Thuróczy Lajos születésének 100. évfordulóján, augusztus 28-án egykori turistatársai, családtagjai és az MTSZ képviselőinek jelenlétében megemlékezést tartottak a rákospalotai köztemetőben lévő sírjánál, majd a Lokálpatrióták a XV. kerületért Egyesület kezdeményezésére felavatták az emléktábláját a Magyarok Nagyasszonya templomnál. Augusztus 30-án Galyatetőn folytatódott a centenáriumi ünnepségsorozat: egy rövid közös túra után került sor a turistatérképeken eddig Galya-kilátó néven szereplő torony átkeresztelésére.
Ennek alkalmából Tömördy Szabolcs MTSZ-elnökségi tag, Dobre-Kecsmár Csaba a tulajdonos Egererdő Zrt. vezérigazgatója, a család képviseletében pedig Wolf Richárd emlékezett Thuróczy Lajosra, majd Dobák Gábor plébániai kormányzó megáldotta a kilátót.
Az épület lábánál az MTSZ elhelyezett egy tájékoztató táblát is, amely röviden ismerteti Thuróczy Lajos munkásságát és a kilátó történetét, illetve az Országos Kéktúra közeli irányító tábláin is kicserélték a torony nevét Thuróczy Lajos-kilátóra.
A Galya-tető tömbjének legmagasabb pontján még 1934-ben, egy korábbi fatorony helyére épült meg az a 17 méteres kilátó, amit 2015-re, a Magyar Természetjáró Szövetség konzorciumvezetésével, az Egererdő Zrt. beruházásában felújítottak, és 13 méterrel megmagasítottak.
A rangos építészeti díjakkal jutalmazott modernizáció keretében
a torony külsejére egy fel- és egy levezető acéllépcső épült, a belsejében pedig három, éjszakázásra alkalmas, minimalista „bivakszobát” alakítottak ki.
Csaknem 1000 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő teraszáról az ország egyik legszebb kilátása nyílik: a Mátra mellettünk hullámzó hegyein, a szemközt magasodó Kékesen túl a Karancstól a Bükk-fennsíkig pásztázhatjuk végig a horizontot, és feltűnnek a Felvidék hegységei, köztük tiszta időben még a Magas-Tátra is.
A kilátót 1934-be építették, a rekonstrukciója 2014–15-ben zajlott le, amiben maga Thuróczy Lajos is segédkezett.
A kilátó egyben annak az Országos Kéktúrának az egyik leglátványosabb pontja, amelynek a Budapesti Lokomotív Sportkör Természetjáró Szakosztályának tagjaként az 1950-es évek elején alapítói közé tartozott Thuróczy Lajos is.
A 2021-ben 96 évesen elhunyt Thuróczy Lajos a hazai turistaélet meghatározó alakja volt. 1958-ban ő lett az ország első „hivatásos turistája”, amikor elfogadta az akkoriban a sporthivatalhoz tartozó Magyar Természetbarát Szövetség irodavezetői, titkári posztját. A többször újjáalakuló MTSZ-nek elnökségi tagja, elnökhelyettese, rövid ideig elnöke, majd tiszteletbeli elnöke is lett. Thuróczy Lajos szerkesztette az Országos Kéktúra első, 1964-ben megjelent útikalauzát, de még a 2010-es évek közepén is tanácsokkal segítette a szövetséget az Országos Kékkör átfogó felújítása során. Ennek a projektnek volt a része a Galya-kilátó rekonstrukciója. Thuróczy az átépítése utáni avatásán, 90 évesen személyesen is részt vett. A hazai természetjárás szervezésének megkerülhetetlen alakja a munkásságáért 2009-ben megkapta a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet.
A Pilisi Parkerdő 2025 őszén elbontja a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót. Az évente mintegy 30 ezer látogatót fogadó építmény faanyaga az elmúlt években a folyamatos karbantartás ellenére súlyosan károsodott, balesetveszélyessé vált és a vizsgálatba bevont szakértők szerint javítása nem lehetséges – számolt be lapunk a parkerdő közleményére hivatkozva augusztusban.
A Parkerdő 2015-ben építette fel a Dévényi Antalról elnevezett kilátót, amely az elmúlt tíz évben a környék egyik ikonikus kirándulóhelyévé vált. A köznyelvben „Jenga-toronyként” is emlegetett kilátót nemcsak a helyiek szerették: évente mintegy 30 ezer látogató érkezett ide.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.