Átnevezték Magyarország leghíresebb és legmagasabban álló kilátóját: mostantól így hívják

A Galya-kilátót, amelynek teraszáról az ország egyik legszebb panorámája nyílik, a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) tiszteletbeli elnökének, az Országos Kéktúra egyik alapítójának emlékére, születésének 100. évfordulóján ünnepélyes keretek között nevezték át – számolt be a Turista.

A Galya-kilátó immár Thuróczy Lajos nevét visel / Fotó: Istvan Csak

Thuróczy Lajos születésének 100. évfordulóján, augusztus 28-án egykori turistatársai, családtagjai és az MTSZ képviselőinek jelenlétében megemlékezést tartottak a rákospalotai köztemetőben lévő sírjánál, majd a Lokálpatrióták a XV. kerületért Egyesület kezdeményezésére felavatták az emléktábláját a Magyarok Nagyasszonya templomnál. Augusztus 30-án Galyatetőn folytatódott a centenáriumi ünnepségsorozat: egy rövid közös túra után került sor a turistatérképeken eddig Galya-kilátó néven szereplő torony átkeresztelésére.

A Galya-kilátó immár Thuróczy Lajos-kilátó

Ennek alkalmából Tömördy Szabolcs MTSZ-elnökségi tag, Dobre-Kecsmár Csaba a tulajdonos Egererdő Zrt. vezérigazgatója, a család képviseletében pedig Wolf Richárd emlékezett Thuróczy Lajosra, majd Dobák Gábor plébániai kormányzó megáldotta a kilátót.

Az épület lábánál az MTSZ elhelyezett egy tájékoztató táblát is, amely röviden ismerteti Thuróczy Lajos munkásságát és a kilátó történetét, illetve az Országos Kéktúra közeli irányító tábláin is kicserélték a torony nevét Thuróczy Lajos-kilátóra.

A Galya-tető tömbjének legmagasabb pontján még 1934-ben, egy korábbi fatorony helyére épült meg az a 17 méteres kilátó, amit 2015-re, a Magyar Természetjáró Szövetség konzorciumvezetésével, az Egererdő Zrt. beruházásában felújítottak, és 13 méterrel megmagasítottak.

A rangos építészeti díjakkal jutalmazott modernizáció keretében

a torony külsejére egy fel- és egy levezető acéllépcső épült, a belsejében pedig három, éjszakázásra alkalmas, minimalista „bivakszobát” alakítottak ki.

Csaknem 1000 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő teraszáról az ország egyik legszebb kilátása nyílik: a Mátra mellettünk hullámzó hegyein, a szemközt magasodó Kékesen túl a Karancstól a Bükk-fennsíkig pásztázhatjuk végig a horizontot, és feltűnnek a Felvidék hegységei, köztük tiszta időben még a Magas-Tátra is.