Deviza
EUR/HUF383.44 -0.38% USD/HUF326.58 -0.42% GBP/HUF436.87 -0.39% CHF/HUF410.34 -0.41% PLN/HUF90.83 -0.16% RON/HUF75.34 -0.41% CZK/HUF15.8 -0.41% EUR/HUF383.44 -0.38% USD/HUF326.58 -0.42% GBP/HUF436.87 -0.39% CHF/HUF410.34 -0.41% PLN/HUF90.83 -0.16% RON/HUF75.34 -0.41% CZK/HUF15.8 -0.41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
toplista
Békéscsaba
Master Good
BYD Auto
üzemanyag
repülőtér
Kína
beruházás

Meglepő helyszínen épül meg Magyarország következő fontos repülőtere, meggondolták magukat a kínaiak – a magyar gazdaság legolvasottabb májusi cikkei

A beruházással kapcsolatos hírek voltak a legnépszerűbbek az év ötödik hónapjában a magyar gazdaság kapcsán. Májusban a békéscsabai reptérről olvastak a legszívesebben, de a BYD-gyár legújabb fejleményei és az üzemanyagárak alakulása is sokakat érdekelt.
VG
2025.12.14, 07:13

Mozgalmasan alakult 2025 ötödik hónapja Magyarországon. Bár épp nem a gazdaság került a legerősebb reflektorfénybe, azért ezen a téren is zajlottak jelentős események. Olvasóinkat leginkább a tervek és a jövőbeli beruházások érdekelték, ugyanis Lázár János nagy bejelentésére és a Szegeden gyárat építő BYD kapcsán felröppent legújabb hírekre kattintottak legtöbben.

BYD elektromos autó május
A BYD is fontos bejelentést tett májusban / Fotó: Shutterstock

Már biztos: itt épül meg Magyarország következő fontos repülőtere – meglepő a helyszín, de régi tartozás

Májusban kiderült, hogy hol épül meg Magyarország következő repülőtere, melyik helyszínen hajt végre fontos reptérfejlesztést a kormány. A beruházás nem újonnan kerül napirendre, de már-már hivatalosnak tekinthető, hogy valóban sor kerül rá. A bejelentés némiképp váratlanul érkezett, amikor Lázár János utcai fórumot tartott Sarkadon. A mintegy tízezer lakosú Békés vármegyei településen az építési és közlekedési miniszter tucatnyi kérdést kapott, az egyik pedig a repülőtér-fejlesztésre vonatkozott.

Közölte, hogy megindul a békéscsabai repülőtér fejlesztése, erről megállapodtak Szarvas Péter polgármesterrel. A beruházás olyannyira előrehaladott, hogy már a tendereztetés (nyílt versenyeztetés) előtt áll. Közölte, hogy tízmilliárd forintot kellene a reptérre elkölteni annak érdekében, hogy Békéscsabának legyen egy repülőtere, ami az idetelepülő ipart kiszolgálja.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a békéscsabai repülőtérnek lesz személyszállítási és teherforgalmi tevékenysége is, de alapvetően nem kereskedelmi repülőtér lesz.

Hivatalos: meggondolták magukat a kínaiak a szegedi BYD-gyárról – mégse csak elektromos autókat fognak gyártani, de ennek megvan az oka

A BYD azt tervezi, hogy az akkumulátoros járművek mellett plug-in hibrid elektromos autókat is gyártani fog az Európába tervezett üzemeiben, köztük az épülő szegedi gyárban. Ez nem meglepő, mivel a cég nagy mennyiségben exportált tölthető (plug-in) hibrideket az Európai Unióba és az Egyesült Királyságba, amiből profitál a vállalat – írja az Autonews.

Mint ismert, a szegedi BYD-gyár mintegy 4,5 milliárd dollárból valósul meg, és várhatóan évi 200 ezer járművet fog gyártani 2025 végétől. A teljes termelést ennél jóval nagyobbra, 350 ezer darabra tervezik. A kínai üzem a város külső részén, egy 300 hektáros telephelyen jön létre. Az első BYD várhatóan 2025 második felében gördül le a gyártósorról. A BYD-t a magas vámokkal fogják vissza az amerikai piacon, és 17 százalékos importvámmal néz szembe Európában is. Ez arra késztette a vállalatot, hogy helyi gyárakba, például a magyarországiba fektessen be. A kínai autógyártó a következő években egy törökországi létesítmény építését is megkezdi.

Ennyi volt: most már tényleg kivonul Magyarországról az osztrák multi – ez áll a háttérben

Lezárta az IP West irodaépület eladását az osztrák üzleti ingatlanos óriás, a CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo), ami a cég közleménye szerint a budapesti irodapiac egyik legnagyobb tranzakciója a 2024/2025-ös időszakban. Az eladást a BRE és a CERHA HEMPEL Rechtsanwalte segítették.

A tranzakció a CA Immo szerint a budapesti portfóliójának tartós minőségét bizonyítja, valamint azt is tükrözi, hogy a piaci korrekciós időszakot követően a befektetők ismét a város irodai szegmensére összpontosítanak. „Budapest ismét az irodai befektetők figyelmének középpontjába került” – hívta fel a figyelmet.

A mostani nagy ügylet az IP West irodaházat érintette, amelyhez 800 parkolóhely és 32 100 négyzetméter hasznos terület tartozik. A tranzakció árát és a vevő kilétét nem hozta nyilvánosságra az osztrák vállalat. Ugyanakkor mégis tudni lehet, hogy ki vásárolta meg az irodaházat: a BYD elárulta, hogy budapesti fejlesztési központjának a helyszíne éppen az IP West irodaház lesz.

Eldöntötte az egyik leggazdagabb magyar: olyan gyárat épít itthon, ami egész Európában a legnagyobb lesz

A Master Good cégcsoport megkezdhette a nyáron Európa legnagyobb szervestrágya-feldolgozó üzemének felépítését Nyírjákón – derül ki a cég májusi közleményéből. A beruházás 9,9 milliárd forintba kerül, és a tervek szerint 2026 második felétől üzemel majd a gyártósor.

A Forbes cikke szerint jelenleg 30 ezer tonnát képes a gyár előállítani, a fejlesztéssel ez megháromszorozódik, és eléri a 100 ezer tonna éves kapacitást. Európában a legnagyobb kapacitású, hasonló terméket gyártó üzem kapacitása 70 ezer tonna.

Kihirdették az új üzemanyagárat, csütörtöktől lép életbe: a Mol alaposan meglepte a magyarokat

Május 8-án, csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változott, a gázolaj ára tovább csökken, ezúttal bruttó 5 forinttal – jelentette a Holtankoljak. Május 7-én, szerdán a 95-ös benzin átlagára 585 forint, míg a gázolajé 588 forint literenként. A Mol akkori döntése azért volt meglepő, mert a magyar nagykereskedő egyelőre nem építette be az áraiba az olaj piaci árának emelkedését. Május óta valamelyest mérséklődtek az árak, december második hetében a benzin esetében 566 forint, a gázolaj esetében pedig 576 forint volt a literenkénti átlagár.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu