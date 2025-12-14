Meglepő helyszínen épül meg Magyarország következő fontos repülőtere, meggondolták magukat a kínaiak – a magyar gazdaság legolvasottabb májusi cikkei

Mozgalmasan alakult 2025 ötödik hónapja Magyarországon. Bár épp nem a gazdaság került a legerősebb reflektorfénybe, azért ezen a téren is zajlottak jelentős események. Olvasóinkat leginkább a tervek és a jövőbeli beruházások érdekelték, ugyanis Lázár János nagy bejelentésére és a Szegeden gyárat építő BYD kapcsán felröppent legújabb hírekre kattintottak legtöbben.

A BYD is fontos bejelentést tett májusban / Fotó: Shutterstock

Már biztos: itt épül meg Magyarország következő fontos repülőtere – meglepő a helyszín, de régi tartozás

Májusban kiderült, hogy hol épül meg Magyarország következő repülőtere, melyik helyszínen hajt végre fontos reptérfejlesztést a kormány. A beruházás nem újonnan kerül napirendre, de már-már hivatalosnak tekinthető, hogy valóban sor kerül rá. A bejelentés némiképp váratlanul érkezett, amikor Lázár János utcai fórumot tartott Sarkadon. A mintegy tízezer lakosú Békés vármegyei településen az építési és közlekedési miniszter tucatnyi kérdést kapott, az egyik pedig a repülőtér-fejlesztésre vonatkozott.

Közölte, hogy megindul a békéscsabai repülőtér fejlesztése, erről megállapodtak Szarvas Péter polgármesterrel. A beruházás olyannyira előrehaladott, hogy már a tendereztetés (nyílt versenyeztetés) előtt áll. Közölte, hogy tízmilliárd forintot kellene a reptérre elkölteni annak érdekében, hogy Békéscsabának legyen egy repülőtere, ami az idetelepülő ipart kiszolgálja.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a békéscsabai repülőtérnek lesz személyszállítási és teherforgalmi tevékenysége is, de alapvetően nem kereskedelmi repülőtér lesz.

Hivatalos: meggondolták magukat a kínaiak a szegedi BYD-gyárról – mégse csak elektromos autókat fognak gyártani, de ennek megvan az oka

A BYD azt tervezi, hogy az akkumulátoros járművek mellett plug-in hibrid elektromos autókat is gyártani fog az Európába tervezett üzemeiben, köztük az épülő szegedi gyárban. Ez nem meglepő, mivel a cég nagy mennyiségben exportált tölthető (plug-in) hibrideket az Európai Unióba és az Egyesült Királyságba, amiből profitál a vállalat – írja az Autonews.

Mint ismert, a szegedi BYD-gyár mintegy 4,5 milliárd dollárból valósul meg, és várhatóan évi 200 ezer járművet fog gyártani 2025 végétől. A teljes termelést ennél jóval nagyobbra, 350 ezer darabra tervezik. A kínai üzem a város külső részén, egy 300 hektáros telephelyen jön létre. Az első BYD várhatóan 2025 második felében gördül le a gyártósorról. A BYD-t a magas vámokkal fogják vissza az amerikai piacon, és 17 százalékos importvámmal néz szembe Európában is. Ez arra késztette a vállalatot, hogy helyi gyárakba, például a magyarországiba fektessen be. A kínai autógyártó a következő években egy törökországi létesítmény építését is megkezdi.