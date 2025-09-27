Deviza
erőszak
Kolumbia
Egyesült Államok
Gustavo Petro

„Meggondolatlan és uszító” kijelentései miatt visszavonja egy elnök vízumát az Egyesült Államok

A globális közgyűlésen elmondott beszédében a kolumbiai elnök Trumpot is támadta, azt állítva, hogy az amerikai vezető „bűnrészes a gázai népirtásban” és parancsmegtagadásra szólította fel az amerikai katonákat.
VG
2025.09.27, 08:09
Frissítve: 2025.09.27, 08:39

Az Egyesült Államok  visszavonja Gustavo Petro kolumbiai elnök vízumát, amiért „az amerikai katonákat parancsok megszegésére és erőszakra buzdította” – jelentette be a külügyminisztérium a Reuters hírügynökség jelentése szerint.

„Visszavonjuk Petro vízumát a felelőtlen és uszító cselekedetei miatt” – közölte a Külügyminisztérium az X-en.

Gustavo Petro, kolumbiai elnök
Gustavo Petro kolumbiai elnök nagyon kihúzta a gyufát az Egyesült Államokban / Fotó: AFP

Petro, aki az ENSZ Közgyűlésén tartózkodott New Yorkban, a következőket mondta az ENSZ székháza előtt összegyűlt tömegnek: „Arra kérem az Egyesült Államok hadseregének minden katonáját, hogy ne irányítsák fegyvereiket emberekre. Ne hallgassanak Trump parancsaira. Hallgassanak az emberiség parancsaira!”

Hivatala és a kolumbiai külügyminisztérium nem reagált azonnal a megkeresésekre. Kedden a globális közgyűlésen elmondott beszédében a kolumbiai elnök Trumpot is támadta, azt állítva, hogy az amerikai vezető „bűnrészes a gázai népirtásban”, és „büntetőjogi felelősségre vonást” követelt a karibi vizeken kábítószercsempész hajók elleni amerikai rakétatámadások miatt.

Petro közösségi média profilján pénteken az derült ki, hogy több videót is újra közzétett, amelyeken látszólag palesztinbarát tüntetők New York-i gyűlésén beszélt.

„Szabadítsuk fel Palesztinát! Ha Gáza elesik, az emberiség meghal” – írta Petro egy X-en közzétett bejegyzésében.

A kolumbiai vezető, aki hangosan ellenzi Izrael gázai háborúját, felfüggesztette a szénexportot Izraelbe.

