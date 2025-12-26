Orosz felderítőgépet azonosítottak a Balti-tenger felett: a vadászgépeknek kellett közbelépniük - tucatszámra sorjáznak a légtérsértések karácsonykor is

Lengyelország vadászgépeket küldött egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közelében – közölte csütörtökön az ország hadserege. A lengyel nemzetbiztonsági hivatal jelentése szerint az éjszaka folyamán több tucat légi eszköz hatolt be a lengyel légtérbe Fehéroroszország felől. A hivatal közlése szerint az ünnepi időszakban történt incidensek provokációra utalhatnak.

Vadászgépek kísérték ki a légtérből az orosz gépet / Fotó: Anadolu via AFP (illusztráció)

A lengyel hadsereg közölte: a vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér közelében, a Balti-tenger felett repült. A lengyel nemzetbiztonsági hivatal közlése szerint a Fehéroroszország felől érkező „légi eszközök” közül négyet már megtaláltak, ezeket valószínűleg cigarettacsempészetre használták.

A hivatal szerint a légtérsértések tömeges jellege, az ünnepi időszakban történt időzítés, a Balti-tengeren tapasztalt orosz katonai aktivitás, valamint az, hogy hasonló esetek nemrégen Litvániában is előfordultak, arra utalhatnak, hogy

a történtek egy csempésztevékenységnek álcázott provokáció részei.

A lengyel hadsereg közlése szerint a Fehéroroszországgal határos Podlasiei vajdaság fölötti légtér egy részét ideiglenesen lezárták a polgári légi forgalom elől biztonsági okokból.

Messze nem csak Lengyelországot éri provokáció

Az Oroszország és a nyugati államok közötti feszültségek újabb jelei jelentek meg Kelet-Európában, miközben a háború lezárását célzó ukrajnai béketerv körüli viták is egyre élesebbek. A balti térségben és Lengyelországban tapasztalt incidensek, valamint Észtország vezetésének rendkívül határozott nyilatkozatai azt mutatják, hogy a konfliktus hatásai messze túlmutatnak Ukrajna határain.

Észtország külügyminisztere, Margus Tsahkna egy lengyel lapnak adott interjúban arról beszélt, hogy az orosz provokációk nem értek véget. Mint mondta, nemcsak Lengyelországban, hanem Észtországban is történtek veszélyes esetek, legutóbb például a határ közelében jelentek meg azonosító jelzések nélküli orosz katonák. Tsahkna szerint Tallinn számára világos vörös vonalak léteznek: