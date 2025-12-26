Az évtized ralijának indult, mérhetetlen csalódás lett belőle: sokat markolt 2025-re a bitcoin, de roppantul keveset fogott - ilyen volt a token idei éve
Amilyen erősen indult az év a kriptopiacon, akkora koppanást hozott a második fél év az alternatív devizapiac befektetői számára, Donald Trump ugyan elkezdte beváltani a szektornak tett ígéreteit, legnagyobb bánatukra azonban azokat az ígéreteit is megvalósította, amelyeket a világgazdaság felforgatásával kapcsolatban tett még a kampányban. És ugyan ennek az első hullámait még sikerrel vette a kriptopiac, az év végére azonban belefáradtak a befektetők a rengeteg kérdőjel okozta hatalmas kockázatba, és november végére kíméletlenül leütötték a bitcoin árfolyamát. Pedig az esztendő olyan szépen indult.
Erősen indult az év a bitcoinnak, de gyorsan jött a pofon
Az év első hónapjában a bitcoin abszolút felülteljesítette a piacot, Donald Trump beiktatásának örömére 16-18 százalékos pluszba került a token január végére, köröket verve ezzel minden más, most általunk vizsgált eszközre (arany, S&P 500, BUX index). Az eufória annak volt köszönhető, hogy a piac várta Trump kriptopiaccal kapcsolatos ígéreteinek beváltását, ezért csúcsról csúcsra spekulálták a tokent a piacon. A várva várt bejelentések azonban csak nem akartak megérkezni, hiszen Trump agendájában – érhető módon – nem a kriptós ígéretek beváltása foglalta el az első helyet, az örömujjongás így elcsöndesedett, és a bitcoin hirtelen alulteljesítővé vált a piacon.
A befektetők ekkor még nem sejtették, mekkora szakadás előtt is állnak pontosan.
Trump ugyanis elkezdte pedzegetni a globális kereskedelmet teljes egészében felforgató vámcsomagjának érkeztét, az ezzel kapcsolatos félelmek pedig nem csak a bitcoint rántották a mélybe, de az amerikai részvénypiacot is. A felszabadulás napjaként aposztrofált áprilisi széles körű vámbejelentés pedig feltette az i-re a pontot, ekkorra a bitcoin már 21 százalékos értékvesztésben volt az év elejétől fogva, a három hónappal korábbi lokális csúcsról pedig majdnem 40 százalékos szakadásba került a token.
„Innen szép nyerni” – a bitcoin pedig ezt magára vette
Ahogy a piac elkezdett magához térni a vámkatasztrófa állapotából, és világossá vált, hogy nem eszik olyan forrón azt a bizonyos kását, a bitcoin is magára talált: mint kimondottan magas bétájú befektetés, emelkedésével lekövette az amerikai részvénypiac irányváltását, majd hamarosan felül is múlta, május közepére visszaszerezte év eleji csúcsszintjeit, július 14-re pedig már olyan szédületes vevői nyomásban úszott a parkett, hogy a bitcoin 23 százalékpontot vert az amerikai tőzsdére, még a kiválóan teljesítő magyar részvénypiacot, sőt, az év legnagyobb sztárját, az aranyat is lenyomta – igaz, mint utóbb láttuk, csak átmenetileg.
A bitcoint ekkor már nemcsak a vámok finomodása és elodázása hajtotta, hanem az is, hogy időközben materializálódtak Trump kriptós ígéretei is: kriptobaráttá vált a tőzsdefelügyelet, az elnök és családja saját tokeneket is létrehozott (igaz, ezek befektetői sokáig nem örülhettek), az amerikai tőzsdén jegyzett bitcoin-ETF-ek iránti kereslet pedig csillapíthatatlannak tűnt – sorra dőltek a forgalmi és kezelt vagyonokat érintő rekordok, a lakosság és az intézmények is halmozták a kitettséget a bitcoinban,
A bizonytalanság továbbra is Achilles-sarok a kriptopiac számára
A bitcoin azonban ezen a szinten, a 110–120 ezer dolláros árfolyam környékén megakadt, ebből a sávból sem lefelé, sem felfelé nem tudott kitörni egy-egy átmenetinek bizonyuló rekorddöntési roham kivételével. A piac jobban teljesítő eszközei beérték, majd meg is előzték a tokent: a nyár végére már a BUX és az arany is lenyomta a bitcoint, mely ekkorra már csak a még mindig szenvedő amerikai tőzsdénél tudott meggyőzőbb teljesítményt nyújtani. (Csak érdekesség, hogy a magyar tőzsde augusztus nagy részében még az aranyat is lenyomta, 30-33 százalék közti idei teljesítményével.)
A nyár vége-ősz eleje már a lassú, de egyértelmű lefelé tendálásról szólt a bitcoin számára, mely ugyan a Fed laza monetáris politikájába vetett hiten kapitalizálódva egy csúcsdöntésre még össze tudta szedni magát október első hetében, egy másik, ekkor megkezdődő bizonytalansági faktor azonban már soknak bizonyult a token számára: az amerikai kormányzat ugyanis október elsejével leállt finanszírozás híján, és amint egyre biztosabbá vált, hogy egyhamar nem is lesz megoldás, a token a tőkepiaci bizonytalanság fokozódásával párhuzamosan minden lendületét elvesztette, először
- a 110,
- majd a 100 és
- hamarosan a 90 ezres lélektani határt is letörte,
- novemberben pedig már egészen a 80 ezres árfolyamig leszakadt a jegyzés,
mely ugyan már kellően erős támasznak bizonyult a szabadesés megállításához, igazi lökést nem tudott adni az árfolyam számára. A token balsorsához az is sokat hozzátett, hogy az ETF-befektetők is rohamosan menekültek a bitcoin háza tájáról az ősz végén, negatív rekordok sorát döntve meg szinte napról napra. Így jutottunk el oda, hogy
a telet 9 százalékos idei mínuszban kezdte a bitcoin, ezzel 25 százalékponttal maradva el az amerikai tőzsdétől, 47 ponttal a magyar részvénypiactól, és szinte elképzelhetetlen, 68 ponttal az arany idei felfoghatatlan ralijától.
És a token ugyan december közepére már valamelyest szépíteni tudott, és képesnek bizonyult visszatérni a 80-90 ezer dollár közti sávozáshoz, a nagy kitörés valószínűsége továbbra sem túl magas. A bitcoin kilátásairól az Arbitrázs egyik decemberi adásában is beszélgetünk.