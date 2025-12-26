Ez is eljött: a kínai filmipar lenyomta Hollywoodot, a Ne Zha 2-re nincs válasza Amerikának – felrobbantotta a mozikat
A világ legnagyobb bevételt hozó filmje 2025-ben egyértelműen nem hollywoodi produkció lett. A kínai animációs Ne Zha 2 toronymagasan vezeti az éves listát, világszinten közel kétmilliárd dolláros bevétellel – derült ki a Box Office Mojo adataiból.
A siker jelentős része a hazai, kínai piacon realizálódott, de a film nemzetközi forgalmazása is erős számokat hozott. Az eredmény jól mutatja, hogy a globális mozipiac súlypontja tovább tolódik Ázsia felé, és egyre kevésbé kizárólag Hollywood diktálja a tempót.
Az animáció lett a biztos befektetés
A 2025-ös év egyik legszembetűnőbb trendje az animációs filmek kiemelkedő teljesítménye. A Zootopia 2 több mint egymilliárd dolláros globális bevételével ismét bizonyította, hogy a Disney hosszú távon is képes életben tartani sikerfranchise-ait. Hasonló pályát futott be a Lilo & Stitch újragondolt változata is, amely a nosztalgiára építve, családi közönséget megszólítva lépte át az egymilliárd dolláros határt.
Az animációs filmek gazdasági előnye továbbra is egyértelmű:
- széles korosztályt érnek el,
- jól teljesítenek a nemzetközi piacokon,
- és a kapcsolódó merchandisingbevételek révén a mozijegyeken túl is szépen gyarapítják a kasszát.
Nem véletlen, hogy a nagy stúdiók továbbra is ezt a műfajt tekintik az egyik legstabilabb pillérnek.
Hollywood nem engedi el a franchise-okat
A hagyományos hollywoodi blockbusterek közül 2025-ben is azok teljesítettek a legjobban, amelyek ismert univerzumokra épültek. A Minecraft-film közel egymilliárd dolláros bevétele azt mutatja, hogy a videójáték-adaptációk mára a legfontosabb filmes irányzatok közé emelkedtek. A több generációt megszólító márka és az aktív rajongótábor erős alapot biztosított a sikerhez.
Hasonló logika mentén hozott jelentős bevételt a Jurassic World: Rebirth, amely ugyan nem döntött rekordokat, de stabil, több százmillió dolláros globális eredményt ért el.
A dinoszauruszos franchise továbbra is megbízható közönségvonzó erő, különösen a nemzetközi piacokon.
A nagy költségvetésű akciófilmek között a Mission: Impossible – A végső leszámolás és az új Superman-film is ott van az élmezőnyben. Ezek a produkciók jól példázzák, hogy a sztárerő és a márkanév önmagában még mindig képes magas nézőszámot generálni, még ha a növekedési potenciál már jóval mérsékeltebb is, mint egy évtizeddel ezelőtt.
Ázsiai piac nélkül nincs kasszasiker film
A 2025-ös bevételi adatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy globális siker ma már elképzelhetetlen erős ázsiai jelenlét nélkül. A kínai animációs filmek, az animeadaptációk – mint a Demon Slayer: Infinity Castle – és a régióban népszerű franchise-ok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a világpiacból.
Ez a tendencia a hollywoodi stúdiókat is alkalmazkodásra kényszeríti: a történetek, a szereposztás és a forgalmazási stratégiák egyre inkább a nemzetközi közönség igényeihez igazodnak. A mozipiac 2025-ben már nem amerikai, hanem valóban globális üzlet.
Stabilizálódó, de átalakuló moziüzlet
Az idei év azt mutatja, hogy a mozipiac stabilizálódott a pandémia utáni időszakban, ugyanakkor szerkezete átalakulóban van. Az animáció és a franchise-filmek továbbra is uralják a bevételi toplistákat, miközben
- a kínai
- és ázsiai
produkciók szerepe egyre hangsúlyosabb.
Hófehérke és a Pixar-kamasz is földbe állt: ezek az év legnagyobb filmes bukásai
Több stúdió is pórul járt idén: több százmillió dolláros költségvetések mellett sorra csúsztak meg a várt bevételek. A Disney, a Warner és más hollywoodi óriások sem tudták elkerülni a veszteséget – megmutatjuk, mely filmek kerültek idén legmélyebbre a pénztáraknál.