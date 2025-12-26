Deviza
orosz-ukrán háború
Trump
Zelenszkij

Zelenszkij hatalmas bejelentést tett: napokon belül találkozik Trumppal - "Sok minden eldőlhet még az új év előtt"

Az ukrán elnök szerint a találkozóra már vasárnap sor kerülhet, a helyszín pedig Florida lehet. Zelenszkij az elmúlt napokban Washingtonban házalt béketervével, és most úgy tűnik, előreléphetnek a tárgyalásokban.
VG/MTI
2025.12.26, 13:08
Frissítve: 2025.12.26, 14:17

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteken bejelentette, hogy a közeljövőben, várakozásai szerint vasárnap találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Floridában, miután hetekig fokozott diplomáciai erőfeszítéseket tettek az ország és Oroszország közötti háború befejezésére.

U.S. President Trump meets with Ukrainian President Zelenskiy and European leaders, in Washington, D.C., zelenszkij,
Zelenszkij optimista, jöhet az újabb Trump-találkozó / Fotó: Kevin Lamarque

Zelenszkij optimista, jöhet az újabb Trump-találkozó

A politikus a Telegram üzenetküldő alkalmazásán azt írta: „Az ukrán biztonsági tanács titkára, Rusztem Umerov beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű közeljövőbeli találkozóról Trump elnökkel.” Hozzátette: 

„Sok minden eldőlhet még az új év előtt.”

Zelenszkij már karácsony első napján megbeszélést folytatott Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különleges képviselőjével és Jared Kushner elnöki tanácsadóval. Az ukrán vezető szerint a megbeszélésen a közös munka kulcsfontosságú aspektusait, valamint a tartós békéhez és stabilitáshoz hozzájáruló javaslatokat vitatták meg.

Ma nagyon konstruktív beszélgetést folytattam Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Köszönöm a támogatásukat, az aktív munkájukat és a karácsonyi üdvözlő szavakat, amelyekkel az ukránokat köszöntötték

– mondta a csütörtöki tárgyalási fordulót követően Zelenszkij.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az ukrán csapat éjjel-nappal azon dolgozik, hogy biztosítsa a háború békés rendezésének folyamatában szereplő összes dokumentum és lépés realisztikusságát és hatékonyságát. „Fontos részleteket beszéltünk meg, több jó ötlet is van, amelyek közös eredményt hozhatnak és hozzájárulhatnak a stabil békéhez” – jegyezte meg.

Zelenszkij és csapata napok óta Washingtonban tárgyal

A tárgyalásokon Zelenszkijhez csatlakoztak az ukrán diplomáciai csapat tagjai: Rusztem Umerov, Andrij Hnatov, Andrij Szibiha, Szerhij Kiszlicja, Ihor Bruszilo és Olekszandr Bevz. Az elnök hozzátette, hogy Rusztem Umerov ma folytatja a tárgyalásokat Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, hogy ne szalasszon el egyetlen lehetőséget sem a békefolyamat előmozdítására.

Zelenszkij karácsonyi üdvözletet is küldött Donald Trumpnak és családjának, megköszönve nekik, hogy támogatták Ukrajnát ebben a nehéz időszakban.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára megerősítette, hogy a Kreml megkapta az Egyesült Államok által javasolt új béketervet az ukrajnai háború rendezésére. Marija Zaharova, a külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor álhírnek minősítette a Bloomberg azon jelentését, amely szerint Oroszország módosítani kívánja az Egyesült Államok ukrajnai béketervét. 

„Pusztuljon” – ezzel kezdte Zelenszkij rejtélyes karácsonyi üzenetét: vajon kire gondolt?

Oroszország az ünnepek előtti napokban folytatta Ukrajna bombázását. Erre reagálva karácsonykor hosszú beszédet közölt Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij, amelyben kifejtette véleményét az orosz pusztításról.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12616 cikk
