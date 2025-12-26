Zelenszkij hatalmas bejelentést tett: napokon belül találkozik Trumppal - "Sok minden eldőlhet még az új év előtt"

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteken bejelentette, hogy a közeljövőben, várakozásai szerint vasárnap találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Floridában, miután hetekig fokozott diplomáciai erőfeszítéseket tettek az ország és Oroszország közötti háború befejezésére.

Zelenszkij optimista, jöhet az újabb Trump-találkozó

A politikus a Telegram üzenetküldő alkalmazásán azt írta: „Az ukrán biztonsági tanács titkára, Rusztem Umerov beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű közeljövőbeli találkozóról Trump elnökkel.” Hozzátette:

„Sok minden eldőlhet még az új év előtt.”

Zelenszkij már karácsony első napján megbeszélést folytatott Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különleges képviselőjével és Jared Kushner elnöki tanácsadóval. Az ukrán vezető szerint a megbeszélésen a közös munka kulcsfontosságú aspektusait, valamint a tartós békéhez és stabilitáshoz hozzájáruló javaslatokat vitatták meg.

Ma nagyon konstruktív beszélgetést folytattam Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Köszönöm a támogatásukat, az aktív munkájukat és a karácsonyi üdvözlő szavakat, amelyekkel az ukránokat köszöntötték

– mondta a csütörtöki tárgyalási fordulót követően Zelenszkij.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az ukrán csapat éjjel-nappal azon dolgozik, hogy biztosítsa a háború békés rendezésének folyamatában szereplő összes dokumentum és lépés realisztikusságát és hatékonyságát. „Fontos részleteket beszéltünk meg, több jó ötlet is van, amelyek közös eredményt hozhatnak és hozzájárulhatnak a stabil békéhez” – jegyezte meg.

Zelenszkij és csapata napok óta Washingtonban tárgyal

A tárgyalásokon Zelenszkijhez csatlakoztak az ukrán diplomáciai csapat tagjai: Rusztem Umerov, Andrij Hnatov, Andrij Szibiha, Szerhij Kiszlicja, Ihor Bruszilo és Olekszandr Bevz. Az elnök hozzátette, hogy Rusztem Umerov ma folytatja a tárgyalásokat Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, hogy ne szalasszon el egyetlen lehetőséget sem a békefolyamat előmozdítására.