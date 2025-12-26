Deviza
Verona
belépőjegy
turizmus

Újabb turistakedvenc válik fizetőssége januártól: borsos árat kérnek a rövid látogatásért

Újabb olasz város üzent hadat a túlturizmusnak. Ezúttal az ország egyik leglátogatottabb települése, Verona önkormányzata döntött úgy, hogy fizetőssé teszi a világ leghíresebb erkélyét, a Júlia-erkélyt.
VG
2025.12.26, 15:31

A turistáknak 12 eurót (kb. 4850 forintot) kell fizetniük azért, hogy megtekintsék Verona híres Júlia-erkélyét. A hatóságok a díjat a közbiztonság támogatására vezették be, nyilatkozatuk szerint az emberek tömeges „beáramlása” a házba már fenntarthatatlan és ellenőrizhetetlen volt. Az új szabályok mellett azt remélik, hogy biztonságosabb környezetet teremtenek mindenki számára.

Verona: tömeg a világ leghíresebb erkélye alatt, amelyet Shakespeare drámája tett híressé. A történet szerint Rómeó itt vallott szerelmet Júliának. Fotó: Shutterstock/Giorgio Morara
Verona: tömeg a világ leghíresebb erkélye alatt, amelyet Shakespeare drámája tett híressé. A történet szerint Rómeó itt vallott szerelmet Júliának. / Fotó: Giorgio Morara / Shutterstock

Verona Júlia-erkélye a város legnépszerűbb turisztikai látványossága

A városvezetés úgy döntött, hogy a látogatóknak egyelőre csak a karácsonyi időszakban kell fizetniük a bejutásért – számolt be róla a TimeOut. És bár január 6-tól ismét ingyenes lesz a belépés, nagy a valószínűsége, hogy a jegyrendszert az év más, különösen forgalmas időszakaiban is visszahozzák. Ráadásul az új költségen felül ezentúl 

egyszerre csak száz ember léphet be a házba, a korábbi 130- helyett, és a látogatók maximum 60 másodpercig fényképezhetnek az erkélyen.

Egyébiránt az erkély csak a legenda szerint Júliáé. Noha a ház maga középkori, és valamikor egy Cappelletti nevű család lakta (ez a név ihlette a darabban a Capulet nevet), de ennyi az összes hasonlóság. Az erkélyt az 1930-as években adták hozzá, a Júlia-szobor pedig a hetvenes években érkezett. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

