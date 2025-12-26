Deviza
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ezt már követni is nehéz: ismét csúcson az arany és az ezüst - minden várakozást felülmúlnak az idei év sztárjai

Igazi aranyláz söpör végig a piacokon: az arany és az ezüst történelmi csúcsokra ugrott, miközben a platina sem maradt ki a sorból.
VG
2025.12.26, 14:33

A nemesfémek szárnyalását több tényező fűti egyszerre – a geopolitikai feszültségek erősödése, a gyengélkedő dollár és a befektetők egyre fokozódó biztonságkeresése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nemesfémek ára soha nem látott magasságokba emelkedjen – mutatott rá a Bloomberg hírügynökség. Rekordokat dönt az arany, az ezüst és a platina is.

Nemesfémek: arany, ezüst, platina – mind csúcson. Fotó: Shutterstock
Nemesfémek: arany, ezüst, platina – mind csúcson / Fotó: Shutterstock

Nemesfémek: arany, ezüst, platina – mind csúcson

Az arany árfolyama rövid időre unciánként 4530 dollár fölé is benézett. A háttérben többek között a venezuelai helyzet áll, ahol az Egyesült Államok olajszállító tankereket vont blokád alá, tovább növelve a nyomást Nicolás Maduro kormányán. Afrikában sem nyugodt a helyzet: Donald Trump amerikai elnök egy „erőteljes és halálos csapásról” számolt be egy nigériai terrorszervezet ellen. Az ilyen hírek hagyományosan az arany malmára hajtják a vizet, hiszen válság idején sokan ebbe a menekülőeszközbe pakolják a pénzüket.

Az ezüst közben még látványosabb menetelést produkál. Zsinórban az ötödik napon emelkedett, és először lépte át a 75 dolláros szintet. Az árrobbanás mögött spekulatív tőkebeáramlás és a korábbi, októberi short squeeze után kialakult ellátási zavarok állnak (a short squeeze olyan tőzsdei jelenség, amikor egy eszköz árfolyama hirtelen meredeken emelkedik, mert a shortoló, vagyis az árfolyam esésére játszó befektetők kénytelenek pozícióikat lezárni). 

Idén eddig az ezüst több mint 150 százalékot drágult, míg az arany közel 70 százalékot – ilyen erős évük utoljára 1979-ben volt.

A gyengébb dollár is sokat segít a nemesfémeknek: a Bloomberg dollárindex a legnagyobb heti esését produkálta június óta. Ehhez jön még, hogy az amerikai jegybank háromszor is csökkentette a kamatot, ami kifejezetten kedvez az olyan eszközöknek, amelyek nem fizetnek kamatot – márpedig az arany és az ezüst pontosan ilyen. A befektetők ráadásul további kamatvágásokra számítanak 2026-ban.

És ha mindez nem lenne elég, a platina is rakétára ült. Egyetlen hónap alatt több mint 40 százalékkal drágult, és 2400 dollár fölé emelkedett, ami 1987 óta nem látott szint. A kereslet erős, miközben a kínálat szűkös, különösen a nagy termelőnek számító Dél-Afrikában tapasztalható zavarok miatt. Az eredmény: nemesfémfronton most tényleg minden csillog.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

