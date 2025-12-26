Kína megtorló intézkedéseket vetett be az Egyesült Államok ellen: több amerikai gyártót feketelistára tett
Kína szankciókat vetett ki pénteken húsz amerikai hadiipari vállalattal és tíz cégvezetővel szemben, egy héttel azután, hogy Washington nagy értékű fegyvereladást hagyott jóvá Tajvan számára.
A büntetőintézkedések értelmében befagyasztják az érintett vállalatok vagyonát Kínában, illetve megtiltják számukra az üzletkötést Kínával – közölte a pekingi külügyminisztérium.
A szankciók alá vont cégek között szerepel
- a Northrop Grumman Systems,
- a L3Harris Maritime Services és
- a Boeing St. Louis-i részlege, illetve
- az Anduril Industries vállalatot alapító Palmer Luckey, az egyik olyan cégvezető, aki mostantól nem léphet be Kína területére.
Múlt héten a Pentagonhoz tartozó Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség (DSCA) bejelentette, hogy
az Egyesült Államok több mint 11 milliárd dollár értékű fegyvereladást hagyott jóvá Tajvan számára, ami a sziget történetének eddigi legnagyobb egyedi amerikai fegyvercsomagja.
Nyolc fegyverrendszert foglal magában, köztük HIMARS nagy mozgékonyságú rakétasorozat-vetőket, önjáró tarackokat, Javelin páncéltörő rakétákat, Altius típusú cirkáló lőszereket (öngyilkos drón), valamint kapcsolódó felszereléseket és támogatási szolgáltatásokat. A tajvani védelmi minisztérium szerint az összérték körülbelül 11,1 milliárd dollár.
A Pentagon közlése szerint az eladás az Egyesült Államok nemzetbiztonsági és gazdasági érdekeit szolgálja, támogatja Tajvan fegyveres erőinek modernizációját, és hozzájárul egy „hiteles védelmi képesség” fenntartásához. Washington hangsúlyozta: a cél az elrettentés erősítése és a térség stabilitásának megőrzése.
Kína már a bejelentés után élesen reagált, és a kínai külügyminisztérium pénteken ismét hangsúlyozta: „Tajvan ügye Kína alapvető érdekeinek középpontjában áll, és ez a legelső vörös vonal, amelyet nem szabad átlépni a kínai–amerikai kapcsolatokban”.
Hozzátették, hogy „azok, akik fegyvert adnak el Tajvannak, meg fogják fizetni az árát ennek a hibának”.
Mint ismert, Laj Csing tajvani elnök november végén bejelentette, hogy kormánya negyvenmilliárd dolláros pótlólagos védelmi kiadást tervez több évre elosztva, hogy elrettentse Kínát az inváziótól. A forrásokat amerikai fegyverekre, precíziós rakétákra és a Taiwan Dome légvédelmi rendszer megépítésére fordítják.
A többletkiadásokat egyebek között amerikai fegyverek beszerzésére fordítják, és megépítenek egy felderítő- és elfogóképességgel rendelkező légvédelmi rendszert, a Taiwan Dome-ot – mondta a tajvani elnök, aki szerint a pótlólagos 40 milliárd dollárt nyolc év alatt költik el 2026-tól. A GDP-hez képest a védelmi kiadások a jövő évi 3,3 százalékról a tervek szerint 5 százalékra emelkednek éveken belül.
Tajvan a pénzt pontosabb precíziós rakéták vásárlására, illetve olyan rendszerek beszerzésére fordítja, amelyeket az Egyesült Államokkal közösen fejlesztenek ki.