Légi utasok rémálma: elesett a berlini repülőtér, napokkal később se bírnak a kibertámadás következményeivel

Rengeteg ember terveit húzhatja keresztül Berlin fő repülőterének szerdai bejelentése. Az utasok továbbra is fennakadásokra – késésekre és járattörlésekre – számíthatnak, akár még napokon keresztül. Pedig az európai repülőterek és utasaik életét felforgató kibertámadás óta már több mint négy nap telt el.

A kibertámadás a berlini repülőtér működését még négy nappal később is felborítja, és ez még napokig várhatóan így lesz / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Szombaton kibertámadás okozott komoly zavarokat, különösen Európa legnagyobb repülőterei működésében, a német fővárosban is, ahol súlyosbító körülmény, hogy a hét végén rendezték a fél évszázada évente tartott Berlini Maratont.

Frissítés: az Egyesült Királyságban a kibertámadás ügyében őrizetbe vettek egy 40-es éveiben járó férfit – jelentette a brit The Times szerdán délután.

Kibertámadás: nem is európai volt a célpont, de Berlint érte az ütés

A repülőterek kálváriájának okozója: az amerikai szoftverszolgáltató Collins Aerospace céget – az RTX védelmi ipari vállalat leányát – érte kibertámadás – emlékeztet a Deutsche Welle. Ez több európai repülőtéren megbénította az automatizált check-in és poggyászfeladási rendszereket, köztük például a londoni Heathrown is.

A berlini repülőtéren még napokig tarthat, amíg visszaállítják a szoftverek normális működését – idézte a Reuters a repülőteret üzemeltető BER közleményét. Addig is a repülőtér munkatársai szakadatlanul dolgoznak, hogy manuálisan végezzék el a számítógépes programok feladatát.

A szoftverszolgáltató további szakértőket vont be, és azon dolgozik, hogy sürgősen megoldást találjon.