Légi utasok rémálma: elesett a berlini repülőtér, napokkal később se bírnak a kibertámadás következményeivel

Rengeteg ember terveit húzhatja keresztül Berlin fő repülőterének szerdai bejelentése. Az utasok továbbra is fennakadásokra – késésekre és járattörlésekre – számíthatnak, akár még napokon keresztül. Pedig az európai repülőterek és utasaik életét felforgató kibertámadás óta már több mint négy nap telt el.
Szombaton kibertámadás okozott komoly zavarokat, különösen Európa legnagyobb repülőterei működésében, a német fővárosban is, ahol súlyosbító körülmény, hogy a hét végén rendezték a fél évszázada évente tartott Berlini Maratont.
Frissítés: az Egyesült Királyságban a kibertámadás ügyében őrizetbe vettek egy 40-es éveiben járó férfit – jelentette a brit The Times szerdán délután.
A repülőterek kálváriájának okozója: az amerikai szoftverszolgáltató Collins Aerospace céget – az RTX védelmi ipari vállalat leányát – érte kibertámadás – emlékeztet a Deutsche Welle. Ez több európai repülőtéren megbénította az automatizált check-in és poggyászfeladási rendszereket, köztük például a londoni Heathrown is.
A berlini repülőtéren még napokig tarthat, amíg visszaállítják a szoftverek normális működését – idézte a Reuters a repülőteret üzemeltető BER közleményét. Addig is a repülőtér munkatársai szakadatlanul dolgoznak, hogy manuálisan végezzék el a számítógépes programok feladatát.
A szoftverszolgáltató további szakértőket vont be, és azon dolgozik, hogy sürgősen megoldást találjon.
