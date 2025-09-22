Lengyelország elkezdte kitoloncolni az ukránokat: nyilatkozatot tett közzé a határőrség

Lengyelországban ismét szigorúan fellépett a hatóság azokkal szemben, akik veszélyeztetik a közrendet és a közbiztonságot. A lengyel határőrség közlése szerint hat ukrán állampolgárt vettek őrizetbe, akik különféle törvénysértéseket követtek el az országban. A döntés értelmében mindannyiukat kitoloncolják, öten már elhagyták Lengyelország területét.
Malgorzata Potoczna, a lengyel határőrség szóvivője elmondta: a férfiakat a hétvégén tartóztatták le. A vádak között szerepelt ittas járművezetés, adócsalás, pénzügyi csalás, lopás, rongálás, zaklatás, illetve pszichikai és fizikai erőszak is. A hatóságok szerint a cselekmények miatt egyértelműen fennállt a veszély a közbiztonságra és a közrendre, ezért döntöttek a deportálás mellett.
A hat ukrán állampolgár közül ötöt már a lengyel-ukrán határig kísértek, ahol átadták őket az ukrán hatóságoknak.
A hatodik személy egyelőre egy idegenrendészeti központban várja a kitoloncolási eljárás végét. Az érintettek több évre szóló beutazási tilalmat kaptak, amely nemcsak Lengyelországra, hanem az egész schengeni övezetre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a jövőben hosszú időre kizárják őket az Európai Unió nagy részéből.
A Nadodrzanskie Határőrség adatai szerint 2025 eleje óta már 300 külföldit toloncoltak ki hasonló okokból. A lengyel hatóságok hangsúlyozták: minden olyan személy esetében, aki a közbiztonságot veszélyezteti, következetesen eljárnak.
