Nyilatkozatot tett Kína a lengyelországi orosz drónokról, Varsónak most támadt egy nagyobb gondja: elveszítheti az Új Selyemutat

Kína szerint diplomáciai úton, párbeszéddel kell megoldani azt a Lengyelország és Oroszország közötti feszültséget, amelyet a lengyel légtér orosz drónok általi megsértése keltett a hét közepén. Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője így konzultációkra szólította fel Lengyelországot – írja a lengyel Next Gazeta.

Az orosz drónok miatt Lengyelország lezárta a határát. Ha ez így marad, elveszítheti az Új Selyemutat, Kína az áruit más országok felé irányíthatja / Fotó: Anelo / Shutterstock

Lin Jian elmondta, Kína tudomásul vette, hogy keddről szerdára virradó éjszaka drónok sértették meg a lengyel légteret. A kínai külügyminisztérium reményét fejezte ki, hogy „a felek párbeszéd és konzultációk útján képesek lesznek rendezni a vitáikat”.

A Zapad-2025 katonai gyakorlatok miatti fehéroroszországi határzárral kapcsolatban Lin Jian arra számít, hogy Varsó intézkedéseket tesz „a gyorsvonat biztonságos és hatékony üzemeltetésének biztosítására, garantálva a nemzetközi ipar és az ellátási láncok stabilitását”. „A Kína–Európa vasúti expressz (CRE) Kína és Lengyelország, valamint Kína és az EU közötti együttműködés projektje, amely mindkét fél érdekeit szolgálja” – mondta.

Vang Ji kínai külügyminiszter pénteken megkezdi ötnapos európai körútját, amelynek keretében Ausztriába, Szlovéniába és Lengyelországba látogat.

A lengyel külügyminisztérium megerősítette, hogy szeptember 15-re, hétfőre tervezik a találkozót Radosław Sikorski külügyminiszterrel. Kína szerint Vang lengyelországi látogatásának célja „egy átfogó csere- és együttműködési terv kidolgozása”, valamint a „kétoldalú kapcsolatokról, a kínai–lengyel kapcsolatokról, valamint a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi és regionális kérdésekről” folytatott eszmecsere.

Ugyanezeken a napokon, azaz szeptember 12–16. között tart hadgyakorlatot az orosz és a fehérorosz hadsereg Zapad-2025 néven.

Emiatt Lengyelország lezárja a fehéroroszországi határát, három vasúti és két közúti átjárót is.

A PKP Cargo becslése szerint a határzár csak kismértékben fogja megzavarni a fuvarozó működését. Egy hosszabb határzár problémásabb lenne, mivel negatívan befolyásolhatná a közlekedést az Új Selyemúton, a Kínából érkező áruk szállítására használt vasúti összeköttetésen. „Jelenleg az ezen az útvonalon érvényes szerződéseket szinte kizárólag Fehéroroszországon, a Breszt–Tereszpol határátkelőn és a Malaszewicze terminálon keresztül bonyolítják le.”

A Fehéroroszországgal közös határátkelő hosszabb lezárása azt eredményezhetné, hogy a Kínából érkező vasúti konténerszállítás egy Kazahsztánon, a Kaszpi-tengeren, a Fekete-tengeren, Dél-Európán vagy Törökországon átvezető folyosóra helyeződne át

– magyarázta a PKP Cargo képviselője.