Lettország elzárta légterét Oroszországtól és Fehéroroszországtól

Lettország csütörtökön este hat órától teljesen lezárja a légteret az Oroszország és Fehéroroszország határán. A döntést Andris Spruds védelmi miniszter jelentette be, aki hangsúlyozta, hogy az intézkedés legalább egy hétig marad érvényben. A lépés nemcsak a repüléseket korlátozza, hanem politikai üzenetet is hordoz: a balti állam fokozza biztonsági intézkedéseit a régióban tapasztalható feszültségek miatt.
Spruds szerint bár nincs közvetlen katonai fenyegetés Lettország ellen, a Nemzeti Haderő kockázatértékelése alapján indokolttá vált a légtér lezárása. Az elmúlt hetekben
Lengyelország többször jelezte, hogy orosz drónok sértették meg légterét, és Fehéroroszországban is fokozott katonai aktivitást figyeltek meg.
Ezek a fejlemények együttesen erősítették a balti állam biztonsági aggodalmait, ami megelőző lépésekhez vezetett.
A légtérzár gyakorlati következményekkel járhat a polgári légi forgalomra és a logisztikai útvonalakra, de Riga szerint a biztonsági szempontok elsőbbséget élveznek. Emellett a döntés politikai elrettentő jelzésként is értelmezhető Oroszország és Fehéroroszország felé: Lettország kész proaktívan fellépni, és nem kívánja kitenni magát váratlan provokációknak a határ mentén.
Szerda reggel orosz drónok sértették meg Lengyelország légterét, melyeket végül NATO-gépek semmisítettek meg. Az olyan konfliktusok, mint az orosz–ukrán háború, az izraeli összecsapások, és az India–Pakisztán közötti harcok miatt a légitársaságoknak kevesebb útvonal-lehetőségük van. A kerülőutak növelik a légitársaságok üzemanyagköltségeit és meghosszabbítják az utazási időt. Az utazási ágazat további zavarai miatti aggodalmak nyomást gyakoroltak a légitársaságok részvényeire.
A LOT lengyel légitársaság néhány járatát Nyugat-Lengyelországba irányította át,
és közölte, hogy járattörlésekre és késésekre számít. A Wizz Air fapados légitársaság szóvivője szerint az incidens új lapot nyit meg a Közép- és Kelet-Európában működő légitársaságok életében. „A drónincidenst követően a légitársaságok felülvizsgálhatják kockázatértékeléseiket Lengyelországban” – mondta Matthew Borie, az Osprey Flight Solutions légi közlekedési kockázati tanácsadó cég hírszerzési vezetője.
