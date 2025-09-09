Máris megvan Franciaország új miniszterelnöke: Macron őt választott, Marine Le Pen rögtön kiakadt – "Ez az utolsó töltény"

Miután a héten összeomlott a francia kormány és lemondott a miniszterelnöki tisztségéről Francois Bayrou, Emmanuel Macron francia elnök máris megtalálta, hogy ki vezesse az új kormányt.

Hiába bukott meg már több miniszterelnöke, Macron nem változtat irányt/Fotó: AFP

Macron nem vált irányt

A francia államfő Sebastien Lecornut jelöli kormányfőnek, a 39 éves egykori konzervatív politikus már 2017-es kampánya alatt Macron mögé állt. A lépés szembemegy a várakozásokkal, melyek szerint Macron egy baloldali miniszterelnököt jelölt volna, egyben jelzi azt is, hogy valószínűleg továbbra is kisebbségi kormány irányítja majd az országot – írja a Reuters, hozzátéve, hogy a választás arra is utal, hogy

Macron továbbra is azt a vállalkozásbarát politikát követi, melynek keretében megemelte a nyugdíjkorhatárt, miközben a cégek és a gazdagok adóját csökkentette.

A lépést élesen kritizálta a jobboldali Nemzeti Tömörülés élén álló Marine Le Pen, aki a macronizmus utolsó töltényének nevezte az új miniszterelnököt, miközben Macron a hozzá hű emberek kicsiny csoportjával beásta magát – írja a Le Figaro. A baloldali Jean-Luc Mélénchon szerint pedig semi nem fog változni és a tragikomédiának csak Macron távozás vethet véget.

Lecornu Macron második ciklusának már az ötödik miniszterelnöke, aki 2022 óta hadügyminiszterként szolgált, ám egyáltalán nem lesz könnyű dolga, hiszen nincs többsége a Nemzetgyűlésben, miközben első dolga a költségvetés elfogadása lesz, melynek során a 6 százalék körüli költségvetési hiányt is le kellene faragnia. Az új francia miniszterelnök 16 évesen, Nicolas Sarkozy kampányában kezdte a politikát, akinek a legfiatalabb tanácsadója lett 22 éves korában. Azonban később otthagyta a konzervatívokat és Macron pártjához csatlakozott.