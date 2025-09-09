Deviza
EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.8 +0.5% GBP/HUF454.13 +0.27% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.47 -0.08% CZK/HUF16.16 +0.02% EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.8 +0.5% GBP/HUF454.13 +0.27% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.47 -0.08% CZK/HUF16.16 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,653.31 -0.31% MTELEKOM1,854 -1.49% MOL2,890 +0.35% OTP29,690 -0.84% RICHTER10,400 +0.19% OPUS552 -1.25% ANY7,700 0% AUTOWALLIS159 +1.27% WABERERS5,160 0% BUMIX9,469.48 +1.42% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,168.53 -0.38% BUX102,653.31 -0.31% MTELEKOM1,854 -1.49% MOL2,890 +0.35% OTP29,690 -0.84% RICHTER10,400 +0.19% OPUS552 -1.25% ANY7,700 0% AUTOWALLIS159 +1.27% WABERERS5,160 0% BUMIX9,469.48 +1.42% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,168.53 -0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Franciaország
Emmanuel Macron
kisebbségi kormány

Máris megvan Franciaország új miniszterelnöke: Macron őt választott, Marine Le Pen rögtön kiakadt – "Ez az utolsó töltény"

Régi szövetségesét nevezte ki miniszterelnöknek a francia államfő. Lecornu választása arra utal, hogy Macron nem tervez változtatni a politikáján.
VG
2025.09.09, 20:14
Frissítve: 2025.09.09, 20:40

Miután a héten összeomlott a francia kormány és lemondott a miniszterelnöki tisztségéről Francois Bayrou, Emmanuel Macron francia elnök máris megtalálta, hogy ki vezesse az új kormányt.

palesztin állam, kétállami megoldás
Hiába bukott meg már több miniszterelnöke, Macron nem változtat irányt/Fotó: AFP

Macron nem vált irányt

A francia államfő Sebastien Lecornut jelöli kormányfőnek, a 39 éves egykori konzervatív politikus már 2017-es kampánya alatt Macron mögé állt. A lépés szembemegy a várakozásokkal, melyek szerint Macron egy baloldali miniszterelnököt jelölt volna, egyben jelzi azt is, hogy valószínűleg továbbra is kisebbségi kormány irányítja majd az országot – írja a Reuters, hozzátéve, hogy a választás arra is utal, hogy 

Macron továbbra is azt a vállalkozásbarát politikát követi, melynek keretében megemelte a nyugdíjkorhatárt, miközben a cégek és a gazdagok adóját csökkentette.

A lépést élesen kritizálta a jobboldali Nemzeti Tömörülés élén álló Marine Le Pen, aki a macronizmus utolsó töltényének nevezte az új miniszterelnököt, miközben Macron a hozzá hű emberek kicsiny csoportjával beásta magát – írja a Le Figaro. A baloldali Jean-Luc Mélénchon szerint pedig semi nem fog változni és a tragikomédiának csak Macron távozás vethet véget.

Lecornu Macron második ciklusának már az ötödik miniszterelnöke,  aki 2022 óta hadügyminiszterként szolgált, ám egyáltalán nem lesz könnyű dolga, hiszen nincs többsége a Nemzetgyűlésben, miközben első dolga a költségvetés elfogadása lesz, melynek során a 6 százalék körüli költségvetési hiányt is le kellene faragnia. Az új francia miniszterelnök 16 évesen, Nicolas Sarkozy kampányában kezdte a politikát, akinek a legfiatalabb tanácsadója lett 22 éves korában. Azonban később otthagyta a konzervatívokat és Macron pártjához csatlakozott.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu