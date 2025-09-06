Mentőhelikopternek kellett leszállnia a Lidl épületéhez

Megdöbbentő eset történt az egyik fonyódi nagyáruházban. A Sonline olvasója jelezte, hogy mentőhelikopter szállt le az áruháznál, ahol egy vásárló rosszul lett.

Mentőhelikopter landolt a Lidlnél, szörnyű tragédia történt / Fotó: Belga via AFP

A fonyódi Lidl-áruházhoz mentő és mentőhelikopter is érkezett szombat délelőtt. A lap információi szerint

az egyik vásárló rosszul lett, az életet nem tudták megmenteni.

A lap értesülését a rendőrség is megerősítette. A férfi valószínűleg korábbi betegsége miatt lett rosszul, de a halál okát orvosszakértő vizsgálja.

