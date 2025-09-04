Bekeményített a Lidl, már totális a háború az Aldival a nyugdíjasokért: újabb kedvezményt jelentették be az utalványokra

Elindult a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, a Lidl pedig támogatva az időseket, jelentős kedvezményeket ad számukra. Az áruházlánc legújabb lépésének eredményeként ugyanis a legalább 5 ezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány beváltása után 500 forintos kupont kapnak az idősek, ami akár 3000 forint plusz kedvezményt jelenthet számukra. Sőt, a kuponok beváltását követően további kedvezményeket kaphatnak a Lidl Plus applikációban – derült ki a kiskereskedelmi lánc csütörtöki tájékoztatásából.

Akár 10 százalékkal is többet érhetnek a nyugdíjas-utalványok a Lidlnél / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A közlemény szerint a Lidl folyamatosan azon dolgozik, hogy áruházaiban minden vásárlói igényt kiszolgáljon kiváló minőségű, széles termékkínálatával és azokat a lehető legjobb áron biztosítsa. A mindennapi bevásárlást sokféle formában, így kedvező árakkal, akciókkal, kuponokkal és tartós árcsökkentéssel segítik. A vállalat szeptember 1-jétől pedig a nyugdíjasok számára újabb, extra támogatást nyújt.

Azok a vásárlók, akik legalább 5 ezer forint értékben váltják be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont kapnak ajándékba. Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amennyiben a nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább 5000 forint értékben vásárolnak, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban.

„Felelős, etikus vállalatként mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar emberek számíthassanak ránk minden helyzetben. Az akciónak köszönhetően így akár 3.000 forintnyi plusz kedvezményt is kaphatnak az érintettek, ami azt jelenti, hogy a vállalatnál akár 10 százalékkal is többet érhet a nyugdíjas-utalvány. Ezzel a döntésünkkel valódi segítséget szeretnénk nyújtani a nyugdíjasok számára, hogy ezáltal is csökkenthessék mindennapi kiadásaikat vagy esetleg több, az egészségüket támogató élelmiszert tudjanak vásárolni” – nyilatkozta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője.

A Lidl-kuponok december 31-ig bármely magyarországi Lidl áruházban beválthatóak, és kizárólag hidegélelmiszerre használható fel. A Lidl Plus kuponok érvényesítésére pedig a megszerzést követő hetedik napig van lehetőség.