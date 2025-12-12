Eldőlt: új négysávos gyorsforgalmi út épül Kelet-Magyarországon –összekötnek két nagy vidéki várost
Lázár János tájékoztatót tartott a hajdúszoboszlói művelődési ház december 11-én, csütörtökön. Az építési és közlekedési miniszter eseményén először Bodó Sándor köszöntötte a megjelenteket. A térség országgyűlési képviselője felvezetőjében arról beszélt, az a lényeg, hogy van találkozási lehetőség és van miről beszélni – tudósított a HAON a Lázárinfóról.
A 15 települést felölelő Hajdú 5-ös választói körzetre kitérve arról beszélt, Bodó Sándor 2022-ben kapta a legtöbb szavazatot, 26 ezer 500 ember voksolt rá. "Igyekszünk helytállni, ebben a városban kicsit összetettebb a politikai élet, 2024-ben 42-43 százalékot kapott a Fidesz-lista, és soha ennyien nem szavaztak Bodó Sándorra itt akkor, mint előtte" – jelentette ki.
A miniszter szerit ha a szoboszlóiak ennyire támogatják a kormányt, akkor ennek visszafelé is működnie kell.
2025. május 17-én írtam alá a papírt, hogy megvásárolunk 470 darab telket, ami Hajdúszoboszló és Debrecen között kell ahhoz, hogy 20 km hosszú, 4 sávos autóutat építsünk. 5,8 milliárd forint van a felvásárlásra, megkezdődött a jelzés a tulajdonosok felé. 2026 és 2029 között 60 milliárd forintból összekapcsolódik Debrecen és Hajdúszoboszló 4 sávos úttal
– jelentette be.
Lázár János négysávos autópályát építtetene Békéscsaba környékén is
„Arról is meg kell egyeznünk, hogyan fogjuk megfejleszteni az M47-est” – mondta a miniszter Békéscsabán az október végén tarott Lázárinfón. Az, hogy új magyar autópálya épül, nem az első fontos téma, amit csütörtökön szóba hozott, előtte nem sokkal kendőzetlenül beszélt az M30-as autópálya botrányos helyzetéről is.
A sztráda tervezése gőzerővel zajlik: a Berettyóújfalu–Körösladány közötti szakasz kétszer két sávra bővítésének előkészítése kapcsán Szeghalmon zajlott egyeztetés a nyomvonalról a gazdákkal.
Az építési és közlekedési miniszter felidézte, hogy 2022-ben az volt a személyes célkitűzése, azért ment a kormányba, hogy áttörést érjen el a 47-es négysávosításában,
Békéscsaba és Debrecen autópályával való összekötésében.
Az M44-est akkor már elrendelték, de az M47-est még nem. Szerinte Békéscsabát ki kell szabadítani a bezártságból, részben Arad és Nagyszalonta irányában, részben Debrecen, részben Kecskemét és részben Szeged irányában is.
Tízmilliárd forintba kerül csak a tervezés, amire a pénzt megszerezték. A forrás a nagyszalontai M44-es összekötőre is megvan. Elkezdték a kiviteli terveket megcsinálni, az érintett településeknek ezeket prezentálják is, 2026–27-ben meglesznek a kiviteli tervek. Ez a szakaszt, ami a 47-es négysávosítása a nagy turbókörforgalommal Mezőberényig és Berettóújfalutól Körösladányig, ennek a 85 kilométernek az első és az utolsó pontja, el tudják kezdeni 2026-27-ben, és 2028-29-ben lehet megkezdeni a Mezőberény–Körösladány részt, amelyet nehezebb négysávosítani.
Tehát négy-öt év alatt el tudják érni, hogy Debrecen és Békéscsaba négysávos úttal lesz összekötve Kecskemét és Békéscsaba után. És ugyanebben az időszakban Szijjártó Péter megígérte a románoknak, hogy kivisszük a határra az M44-est, ami egy rövidebb, mintegy 20 kilométeres szakasz lesz.