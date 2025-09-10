Orbán Viktor nem várta meg Ursula von der Leyen rendkívüli beszédét, máris ítéletet mondott: „Kár vesződnie, itt a hibalista”

Az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszéde elé időzítették a testület éves stratégiai előrejelzési jelentésének előzetesét. A Világgazdaság is megírta, hogy Ursula von der Leyen minden bizonnyal erre a kulcsdokumentumra építi értékelését.

Orbán Viktor nem várta meg Ursula von der Leyen rendkívüli beszédét / Fotó: AFP

„Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie.

A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika”

– fogalmazott Orbán Viktor szerdán a Facebookon.

A miniszterelnök szerint az európai embereknek ebből elegük van. Ezért erősödnek Európa-szerte a patrióta erők. „Ezért bukik meg újra és újra a francia kormány, ezért nyert Nawrocki Lengyelországban, és ezért fog nyerni Andrej Babis Csehországban” – tette hozzá.

Orbán Viktor azt írta, hogy Magyarországon is ez lesz a Tisza Párt veszte. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben kiderült a Tisza Pártnak a programja. A miniszterelnök szerint a programot Brüsszelben írták.

„Kezd összeállni, ki mit ajánl a magyar választóknak” – fogalmazott, majd felsorolta: