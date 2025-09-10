Deviza
Ursula von der Leyen
Európai Bizottság
Orbán Viktor

Orbán Viktor nem várta meg Ursula von der Leyen rendkívüli beszédét, máris ítéletet mondott: „Kár vesződnie, itt a hibalista”

A kormányfő szerint amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza másnap végrehajtja. Orbán Viktor közzétette Ursula von der Leyen hibáinak listáját.
VG
2025.09.10, 08:59
Frissítve: 2025.09.10, 09:24

Az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszéde elé időzítették a testület éves stratégiai előrejelzési jelentésének előzetesét. A Világgazdaság is megírta, hogy Ursula von der Leyen minden bizonnyal erre a kulcsdokumentumra építi értékelését.

Orbán Viktor nem várta meg Ursula von der Leyen rendkívüli beszédét / Fotó: AFP

„Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie. 

A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika”

 – fogalmazott Orbán Viktor szerdán a Facebookon.

A miniszterelnök szerint az európai embereknek ebből elegük van. Ezért erősödnek Európa-szerte a patrióta erők. „Ezért bukik meg újra és újra a francia kormány, ezért nyert Nawrocki Lengyelországban, és ezért fog nyerni Andrej Babis Csehországban” – tette hozzá.

Orbán Viktor azt írta, hogy Magyarországon is ez lesz a Tisza Párt veszte. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben kiderült a Tisza Pártnak a programja. A miniszterelnök szerint a programot Brüsszelben írták. 

„Kezd összeállni, ki mit ajánl a magyar választóknak” – fogalmazott, majd felsorolta:

  • „Ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését.
  • Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.
  • Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést.
  • Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt.
  • Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.”
    „Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná” – Orbán Viktor.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

