Von der Leyen perceken belül rendkívüli beszédet tart: most dől el, mi vár az Európai Unióra

Aligha lehet véletlen, hogy az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszéde elé időzítették a testület éves stratégiai előrejelzési jelentésének előzetesét. Ursula von der Leyen minden bizonnyal erre a kulcsdokumentumra építi értékelését, ezért nagyon tanulságos az újat a legutóbbival összehasonlítani.
Pető Sándor
2025.09.10., 08:11

Bizonnyal nem véletlen, hogy a brüsszeli testület elnökének szerda reggeli évértékelő beszéde elé időzítette stratégiai előrejelzési jelentése előzetesének közzétéletét az Európai Bizottság. Ha Ursula von der Leyen ennek alapján fogalmazza meg mondanivalóját – és ez valószínű, hiszen hivatalos dokumentumról van szó –, máris fontos következtetések vonhatók le a mostani és az előző jelentés összehasonlításából. A különbség már a rövid előzetes alapján kiáltó: az Európai Unió hajóját teljesen új irányba fordították.

Ursula von der Leyen: már nem egykori önmaga, hacsak nem mond ellent évértékelő beszédében saját dokumentumának
A bizottság honlapján egyelőre csak egy összefoglaló jelent meg a 2025-ös jelentésből, a teljes dokumentumot vélhetően Von der Leyen beszédének kezdetéig vagy azzal egyidejűleg közlik.

Az előzetesben csak a hangsúlyok szerepelnek, és pont ezeket érdemes összehasonlítani az előző dokumentummal. Ezt tenni már csak azért is releváns, mert

  • ugyanaz a személy a bizottsági elnök, mint az előző jelentés idején, 
  • ezt a fajta „víziót” csak azóta publikálja Brüsszel, amióta ő az elnök, 
  • és az előző dokumentum két éve készült, ami már elegendően hosszú idő ahhoz, hogy konstatálható legyen a változás. 

Tavaly azért nem született ilyen papír, mert akkor volt az európai parlamenti választás, amelyen Von der Leyent újraválasztották.

Ha ezt követően íródik 2024-es jelentés, abból már az új Von der Leyen arca tekinthetne ránk. Emlékeztetőül: ez az az időszak, amikor az európai hadiipari részvények hirtelen szárnyalásba kezdtek a tőzsdéken. Ekkor még messze Donald Trump novemberi amerikai elnökké választása és januári hivatalba lépése előtt vagyunk.

Biztonság, nemzetközi rend, klímaváltozás – ebben a sorrendben

A 2025-ös friss stratégiai jelentés összefoglalója egy olyan összefoglalóval kezdődik a „fő globális kihívásokról”, amilyen az előző jelentések elején nem szerepelt. Az előzetes három fő kihívást említ ebben a sorrendben, számozással és szavakkal:

  1. A biztonság mint az összes EU-politika központi fókusza. (Szerk. megj.: így, önmagában „fókusz” vagy „központ” nem volt elegendő.)
  2. Fenntartani a nemzetközi szabályalapú rendet.
  3. Küzdeni a klímaváltozás hatásai és a környezet romlása ellen.

Ezzel szemben a 2023-as jelentés (az ukrajnai háború kitörése után járunk kicsit több mint másfél évvel) ezzel a mondattal indít:

Az Európai Unió precedens nélküli cselekvéssel tör előre a klímasemlegesség és fenntarthatóság elérése irányában.

Von der Leyen beszédének és a jelentéseknek részletese elemzése szerdán esedékes, de akinek megfőtt békaként nem tűnt fel, miképp fordították két év alatt teljesen más irányba az Európai Unió hajóját, annak elég lehet összemérni egymással a két felütést. 

Ursula von der Leyen és a fő ellenségek: Moszkva, Peking és a klímaváltozás

Az előző Von der Leyen-ciklusban még szinte minden stratégiai cselekvést a zöldátalakulásból vezettek le, a megbillent versenyképesség helyreállítását is.

A másodikban már a szembenállásból Oroszországgal – amellyel szemben a Brüsszel protezsálta Ukrajna háborút veszteni látszik – és Kínával, amellyel szemben a „zöldháborút” máris elvesztette. 

Hogy jön ide Kína? A három kihívásból a legfőbb, amelyre a stratégia szerint minden EU-politika irányulni fog, egyértelműen Oroszországra utal. A második kihívás szó szerint idézi vissza Kaja Kallas, az EU Moszkva irányában vérmes „külügyminisztere” szavait a szeptember eleji pekingi világháborús megemlékezés és katonai parádé résztvevőiről:

„Amíg a nyugati vezetők diplomáciai egyeztetéseken találkoznak, egy autokratikus szövetség gyorsítósávot keres egy új világrendhez. Amikor Hszi elnököt ma Pekingben Oroszország, Irán és Észak-Korea vezetői mellett láttuk, az nem pusztán Nyugat-ellenes látvány: ez közvetlen kihívás a szabályokra épülő nemzetközi rendszer számára.”

A harmadik kihívás: nos, másfél-két-három évre másról sem hallottunk, de a bolygó megmentése most a harmadik helyre szorult, de ott még helyet kap. Greta Thunbergnek szinte az árnyéka sem maradt. A fő ellenségeket most már ismerjük, de hol szerepel mindebben az unió állapota? A beszédből talán majd megtudjuk.

Óriási meglepetést azért a friss dokumentum nem okoz. 

Brüsszel 2028-tól induló hétéves költségvetésének nyáron publikált tervezetét is Ukrajnára és a fegyverkezésre hangolta át, saját hatalmi jogosítványai megerősítésének terve mellett. 

A költségvetést bemutató szakmai dokumentumban az Ukrajna szó sokkalta gyakrabban szerepelt, mint a versenyképesség. Érdemes lesz ezt az összehasonlítást megtenni akkor is, amikor megjelenik a stratégiai jelentés részletes változata is, illetve elmondja beszédét a bizottsági elnök. A 2023-as jelentésben Ukrajna neve hétszer szerepelt.

