Von der Leyen perceken belül rendkívüli beszédet tart: most dől el, mi vár az Európai Unióra

Bizonnyal nem véletlen, hogy a brüsszeli testület elnökének szerda reggeli évértékelő beszéde elé időzítette stratégiai előrejelzési jelentése előzetesének közzétéletét az Európai Bizottság. Ha Ursula von der Leyen ennek alapján fogalmazza meg mondanivalóját – és ez valószínű, hiszen hivatalos dokumentumról van szó –, máris fontos következtetések vonhatók le a mostani és az előző jelentés összehasonlításából. A különbség már a rövid előzetes alapján kiáltó: az Európai Unió hajóját teljesen új irányba fordították.
A bizottság honlapján egyelőre csak egy összefoglaló jelent meg a 2025-ös jelentésből, a teljes dokumentumot vélhetően Von der Leyen beszédének kezdetéig vagy azzal egyidejűleg közlik.
Az előzetesben csak a hangsúlyok szerepelnek, és pont ezeket érdemes összehasonlítani az előző dokumentummal. Ezt tenni már csak azért is releváns, mert
Tavaly azért nem született ilyen papír, mert akkor volt az európai parlamenti választás, amelyen Von der Leyent újraválasztották.
Ha ezt követően íródik 2024-es jelentés, abból már az új Von der Leyen arca tekinthetne ránk. Emlékeztetőül: ez az az időszak, amikor az európai hadiipari részvények hirtelen szárnyalásba kezdtek a tőzsdéken. Ekkor még messze Donald Trump novemberi amerikai elnökké választása és januári hivatalba lépése előtt vagyunk.
A 2025-ös friss stratégiai jelentés összefoglalója egy olyan összefoglalóval kezdődik a „fő globális kihívásokról”, amilyen az előző jelentések elején nem szerepelt. Az előzetes három fő kihívást említ ebben a sorrendben, számozással és szavakkal:
Ezzel szemben a 2023-as jelentés (az ukrajnai háború kitörése után járunk kicsit több mint másfél évvel) ezzel a mondattal indít:
Az Európai Unió precedens nélküli cselekvéssel tör előre a klímasemlegesség és fenntarthatóság elérése irányában.
Von der Leyen beszédének és a jelentéseknek részletese elemzése szerdán esedékes, de akinek megfőtt békaként nem tűnt fel, miképp fordították két év alatt teljesen más irányba az Európai Unió hajóját, annak elég lehet összemérni egymással a két felütést.
Az előző Von der Leyen-ciklusban még szinte minden stratégiai cselekvést a zöldátalakulásból vezettek le, a megbillent versenyképesség helyreállítását is.
A másodikban már a szembenállásból Oroszországgal – amellyel szemben a Brüsszel protezsálta Ukrajna háborút veszteni látszik – és Kínával, amellyel szemben a „zöldháborút” máris elvesztette.
Hogy jön ide Kína? A három kihívásból a legfőbb, amelyre a stratégia szerint minden EU-politika irányulni fog, egyértelműen Oroszországra utal. A második kihívás szó szerint idézi vissza Kaja Kallas, az EU Moszkva irányában vérmes „külügyminisztere” szavait a szeptember eleji pekingi világháborús megemlékezés és katonai parádé résztvevőiről:
„Amíg a nyugati vezetők diplomáciai egyeztetéseken találkoznak, egy autokratikus szövetség gyorsítósávot keres egy új világrendhez. Amikor Hszi elnököt ma Pekingben Oroszország, Irán és Észak-Korea vezetői mellett láttuk, az nem pusztán Nyugat-ellenes látvány: ez közvetlen kihívás a szabályokra épülő nemzetközi rendszer számára.”
A harmadik kihívás: nos, másfél-két-három évre másról sem hallottunk, de a bolygó megmentése most a harmadik helyre szorult, de ott még helyet kap. Greta Thunbergnek szinte az árnyéka sem maradt. A fő ellenségeket most már ismerjük, de hol szerepel mindebben az unió állapota? A beszédből talán majd megtudjuk.
Óriási meglepetést azért a friss dokumentum nem okoz.
Brüsszel 2028-tól induló hétéves költségvetésének nyáron publikált tervezetét is Ukrajnára és a fegyverkezésre hangolta át, saját hatalmi jogosítványai megerősítésének terve mellett.
A költségvetést bemutató szakmai dokumentumban az Ukrajna szó sokkalta gyakrabban szerepelt, mint a versenyképesség. Érdemes lesz ezt az összehasonlítást megtenni akkor is, amikor megjelenik a stratégiai jelentés részletes változata is, illetve elmondja beszédét a bizottsági elnök. A 2023-as jelentésben Ukrajna neve hétszer szerepelt.
