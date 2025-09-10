Von der Leyen perceken belül rendkívüli beszédet tart: most dől el, mi vár az Európai Unióra

Bizonnyal nem véletlen, hogy a brüsszeli testület elnökének szerda reggeli évértékelő beszéde elé időzítette stratégiai előrejelzési jelentése előzetesének közzétéletét az Európai Bizottság. Ha Ursula von der Leyen ennek alapján fogalmazza meg mondanivalóját – és ez valószínű, hiszen hivatalos dokumentumról van szó –, máris fontos következtetések vonhatók le a mostani és az előző jelentés összehasonlításából. A különbség már a rövid előzetes alapján kiáltó: az Európai Unió hajóját teljesen új irányba fordították.

Ursula von der Leyen évértékelő beszéde: már nem egykori önmaga, hacsak nem mond ellent saját dokumentumának / Fotó: Hans Lucas via AFP

A bizottság honlapján egyelőre csak egy összefoglaló jelent meg a 2025-ös jelentésből, a teljes dokumentumot vélhetően Von der Leyen beszédének kezdetéig vagy azzal egyidejűleg közlik.

Az előzetesben csak a hangsúlyok szerepelnek, és pont ezeket érdemes összehasonlítani az előző dokumentummal. Ezt tenni már csak azért is releváns, mert

ugyanaz a személy a bizottsági elnök, mint az előző jelentés idején,

ezt a fajta „víziót” csak azóta publikálja Brüsszel, amióta ő az elnök,

és az előző dokumentum két éve készült, ami már elegendően hosszú idő ahhoz, hogy konstatálható legyen a változás.

Tavaly azért nem született ilyen papír, mert akkor volt az európai parlamenti választás, amelyen Von der Leyent újraválasztották.

Ha ezt követően íródik 2024-es jelentés, abból már az új Von der Leyen arca tekinthetne ránk. Emlékeztetőül: ez az az időszak, amikor az európai hadiipari részvények hirtelen szárnyalásba kezdtek a tőzsdéken. Ekkor még messze Donald Trump novemberi amerikai elnökké választása és januári hivatalba lépése előtt vagyunk.

Biztonság, nemzetközi rend, klímaváltozás – ebben a sorrendben

A 2025-ös friss stratégiai jelentés összefoglalója egy olyan összefoglalóval kezdődik a „fő globális kihívásokról”, amilyen az előző jelentések elején nem szerepelt. Az előzetes három fő kihívást említ ebben a sorrendben, számozással és szavakkal:

A biztonság mint az összes EU-politika központi fókusza. (Szerk. megj.: így, önmagában „fókusz” vagy „központ” nem volt elegendő.) Fenntartani a nemzetközi szabályalapú rendet. Küzdeni a klímaváltozás hatásai és a környezet romlása ellen.

Ezzel szemben a 2023-as jelentés (az ukrajnai háború kitörése után járunk kicsit több mint másfél évvel) ezzel a mondattal indít:

Az Európai Unió precedens nélküli cselekvéssel tör előre a klímasemlegesség és fenntarthatóság elérése irányában.

Von der Leyen beszédének és a jelentéseknek részletese elemzése szerdán esedékes, de akinek megfőtt békaként nem tűnt fel, miképp fordították két év alatt teljesen más irányba az Európai Unió hajóját, annak elég lehet összemérni egymással a két felütést.