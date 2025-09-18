Zapad hadgyakorlat: Moszkva erős üzenetet küldött a Nyugatnak, India először vesz részt

Zapad 2025 – az Oroszország által évente tartott demonstratív hadgyakorlat, amelyet a legtöbbször az adott helyzethez igazítanak, üzeneteket rejtenek el benne. Idén India első ízben való részvétele, méghozzá csapatokkal, adta a szenzációt és a Nyugatnak szóló üzenetet: a Kelet erői, elsősorban Kína, Oroszország, Észak-Korea, Irán – gyarapodnak, és a Nyugatnak az orosz–ukrán háború idején ezt nagyon ajánlott figyelembe venni. Egyébként megfigyelőként amerikaiak is részt vesznek a Zapad 2025-ön.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Zapad 2025 hadgyakorlaton – az orosz–ukrán háború idején erős üzenet, hogy India is részt vesz / Fotó: AFP

Minthogy a Zapad hadgyakorlat elsősorban Nyugat-Európának szól, mindenkit, aki az európai biztonsággal foglalkozik, furdal a kíváncsiság: hogyan nézhet majd ki az új ellenőrző rendszer?

Ennek fő célja a két nyugat-európai szövetségi rendszer, az EU és a NATO biztonságának megőrzése lesz, nem becsukva a kaput a NATO eddigi fő tevékenysége, a keleti terjeszkedés előtt.

Oroszország azonban merőben mást akar.

A jelenlegi helyzet szerint nem zárja ki Ukrajna mint állam további létezését, feltéve, hogy az integrálható lesz Moszkva Nyugattal kapcsolatos elképzeléseibe, ebbe még az EU-csatlakozás is beleférne, a NATO-tagság viszont kategorikusan ki van zárva.

De az is benne van az orosz pakliban, hogy Ukrajna mint a mai értelemben vett állam megszűnik létezni, és a helyén egy hatalmas, a NATO-t feltartóztatni képes pufferzónát alakítanak ki.

Az orosz–ukrán háború három fázisa

Egyike a legfontosabb nyitott kérdésnek, hogy mekkora lehet a jövendőbeli Ukrajna? Jelenleg

az orosz csapatok az eredeti (1991-es) Ukrajna területének mintegy 12 százalékát ellenőrzik,

azaz a kijevi hatóságok kezén kevesebb mint félmillió négyzetkilométer lehet, ahol 25-33 millióan lakhatnak. Ukrajna lakosságát alapvetően két nagy hatású tényező tizedelte meg:

a kivándorlás (amelynek során 8-10 millió ember, főleg asszonyok és gyerekek hagyták el az országot). Ezek nagy része nem valószínű, hogy visszatér az esetleges békekötés után.

A háború (amely jóval egymillión felüli számú, nagyrészt munkaképes, viszonylag fiatal ember életét vette el, vagy tette tönkre sebesüléssel).

Az orosz–ukrán háborút, a fegyveres konfliktust legalább három részre lehet felosztani.

A kezdeti időszak, amely 1991 végével, Ukrajna független állammá válásával indult és tartott egészen a Maidan-időszakig, 2013–2014-ig.

A második időszak, amely 2014-től 2022. február 24-ig, az Ukrajna elleni általános orosz támadás megindításáig tartott.

A harmadik, jelenleg is tartó időszak, amely 2022. februárban kezdődött.

Az EBESZ munkáját mindkét fél zavarta

A második időszakban működött Ukrajnában az Európai Biztonságiés Együttműködési Szervezet (EBESZ, angol betűszóval az OSCE), amely felügyelte az ukrajnai helyzetet. Mintegy hétszáz, hangsúlyozottan polgári szakértő (többségükben a polgári hírszerző szervezetek szakemberei) vett rész a Különleges Megfigyelő Misszióban (SMM – Special Monitoring Mission), amely 2014 márciusától nyolc kerek éven át működött 2022 márciusáig. A megfigyelők száma később jóval ezer fölé emelkedett.