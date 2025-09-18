Zapad 2025 – az Oroszország által évente tartott demonstratív hadgyakorlat, amelyet a legtöbbször az adott helyzethez igazítanak, üzeneteket rejtenek el benne. Idén India első ízben való részvétele, méghozzá csapatokkal, adta a szenzációt és a Nyugatnak szóló üzenetet: a Kelet erői, elsősorban Kína, Oroszország, Észak-Korea, Irán – gyarapodnak, és a Nyugatnak az orosz–ukrán háború idején ezt nagyon ajánlott figyelembe venni. Egyébként megfigyelőként amerikaiak is részt vesznek a Zapad 2025-ön.
Minthogy a Zapad hadgyakorlat elsősorban Nyugat-Európának szól, mindenkit, aki az európai biztonsággal foglalkozik, furdal a kíváncsiság: hogyan nézhet majd ki az új ellenőrző rendszer?
Egyike a legfontosabb nyitott kérdésnek, hogy mekkora lehet a jövendőbeli Ukrajna? Jelenleg
az orosz csapatok az eredeti (1991-es) Ukrajna területének mintegy 12 százalékát ellenőrzik,
azaz a kijevi hatóságok kezén kevesebb mint félmillió négyzetkilométer lehet, ahol 25-33 millióan lakhatnak. Ukrajna lakosságát alapvetően két nagy hatású tényező tizedelte meg:
Az orosz–ukrán háborút, a fegyveres konfliktust legalább három részre lehet felosztani.
A második időszakban működött Ukrajnában az Európai Biztonságiés Együttműködési Szervezet (EBESZ, angol betűszóval az OSCE), amely felügyelte az ukrajnai helyzetet. Mintegy hétszáz, hangsúlyozottan polgári szakértő (többségükben a polgári hírszerző szervezetek szakemberei) vett rész a Különleges Megfigyelő Misszióban (SMM – Special Monitoring Mission), amely 2014 márciusától nyolc kerek éven át működött 2022 márciusáig. A megfigyelők száma később jóval ezer fölé emelkedett.
Az SMM korszerű eszközöket alkalmazott.
Itt jelentek meg (és szerepük később egyre fontosabbá vált) a drónok, amelyeket a misszió során az aktív szerepet játszó szakértők szerint mindkét fél elektronikusan zavart.
Vélhetően így tanulták meg a későbbi drónháború alapjait. Ám a korszerű, az ágyúlövések távolságát, irányát, a használt technika milyenségét (a bevetett tüzérségi eszközök kaliberét, űrméretét) mérő műszerek nem tették feleslegessé az embereket. Sőt némelyikük olyan képességeket fejlesztett ki magában, hogy a lövés, a levegőben repülő ágyúgolyó hangja alapján képes volt meghatározni az irányt, a kalibert és a lövést leadó tüzérségi vagy gyalogsági fegyver kaliberét, űrméretét.
Napi jelentéseket tettek közzé, amelyekben felsorolták az adott missziókban az észlelt, a szemben álló felek (az ukrán állami hadsereg és az Oroszország által segített, Kijevben „szeparatista lázadóknak” titulált Don-medencei katonai egységek) közti tüzérségi vagy gyalogsági nehezebb fegyverek közti csapásváltásokat.
E sorok írójának – aki végigkövette és rögzítette az SMM napi jelentéseit, illetve az abban lévő változásokat – véleménye szerint az OSCE SMM napi jelentések 2021 körül elkezdtek egyre politizáltabbakká válni. Korábban az SMM napi jelentések igyekeztek kiegyensúlyozott módon tükrözni a mindkét fél által végrehajtott, az elválasztó vonal (contact line) menti tűzszünetsértéseket, a nehézfegyverzet mozgását a kijelölt ütközőzónákban szabályzó, korlátozó rendelkezések kijátszását.
Később
egyre inkább érezni lehetett a nyugati befolyás erősödését, a napi jelentésekben az ukrán kormányoldal által elkövetett tűzszünetsértésekről szóló jelentések cenzúrázását.
Majd ezt követően, az orosz intervenciót megelőző időszakban az ukrán félről szóló információk teljes mértékben kimaradtak, és a napi jelentések kizárólag a Don-medencei „lázadók” tűzszünetsértéseivel foglalkoztak.
Továbbra is homályos a Lengyelország elleni dróntámadás ügye. Az egyik legtekintélyesebb konzervatív lap, a Rzechpospolita szerint egy a lengyel légierő F-16-os gépe által elvesztett és működésképtelen AIM-120 AMRAAM zuhanhatott a lengyel–belorusz határ menti egyik falu házára. A 150 kilogrammos vasdarab tönkre zúzta a ház tetőszerkezetét.
