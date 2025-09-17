Deviza
Lengyelországban nem csökkent az aggodalom: tovább rettegnek az orosz hadgyakorlat miatt

A Zapad 2025 hadgyakorlat befejezése után is zárva marad a lengyel–fehérorosz határ. Lengyelországban az orosz drónok miatt is nagy még az aggodalom.
VG/MTI
2025.09.17, 09:15
Frissítve: 2025.09.17, 09:21

A Zapad 2025 fedőnevű fehérorosz–orosz hadgyakorlat keddre bejelentett befejezése után Lengyelország továbbra is zárva tartja a lengyel–fehérorosz határátkelőket, amelyeken a forgalmat csak akkor állítják vissza, ha a határ teljesen biztonságos lesz – közölte a varsói belügyi tárca. Lengyelország múlt péntektől határozatlan időre zárta le a Fehéroroszországgal közös határt az akkor kezdődő Zapad-25 manőverek miatt.

A Zapad-25 hadgyakorlat nagy riadalmat keltett Lengyelországban / Fotó: Olesya Kurpyayeva / AFP

A keddi belügyi közleményben aláhúzták, hogy a döntést a Zapad-25 kapcsán hozták, ez viszont nem jelenti azt, hogy a határzár csak a hadgyakorlat idejére korlátozódik. Lengyelország akkor állítja vissza a forgalmat a fehérorosz határszakaszon, amikor a határ teljesen biztonságos lesz, és az megerősítést nyer a szolgálatok információiban.

A közlemény kiemelte, hogy a határforgalom felfüggesztése kihívást jelent a fuvarozóknak, akiknek például a litván határátkelőket kell igénybe venniük a lengyelországiak helyett. A lengyel fuvarozók veszteségeit akkor fogják teljesen megállapítani, amikor kiderül, meddig lesz zárva a határ, a kormány annak alapján dönt majd egyes iparágak esetleges állami támogatásáról.

Lengyelország már korábban jelentősen korlátozta a forgalmat a lengyel–fehérorosz határátkelőkön, péntektől pedig lezárták az addig még nyitva maradt két közúti és három vasúti határátkelőt. A bezárt Malaszewicze lengyel–fehérorosz vasúti határátkelő az egyik csomópontként működik a Kínából Európába irányuló szállítmányok számára.

Pawel Wronski lengyel külügyi szóvivő hétfőn közölte, hogy a fehérorosz határátkelők bezárása egyik témája volt azoknak a tárgyalásoknak, amelyeket aznap Radoslaw Sikorski lengyel és Vang Ji kínai külügyminiszter folytatott a Varsó melletti Pruszkówban.

Sikorski arról tájékoztatta kínai hivatali partnerét, hogy Lengyelország kénytelen volt dönteni a határzárról a fehérorosz fél ismétlődő provokációi miatt. Az intézkedéssel összefüggő veszteségekre vonatkozó újságírói kérdésre válaszul Wronski aláhúzta, hogy a kormány elsősorban az állam biztonságát, nem pedig a kereskedelmi hasznot tartja szem előtt.

Újabb ijesztő drón Lengyelországban: az elnöki palota fölött semlegesítette az államvédelmi szolgálat – tetten érték az elkövetőket

A varsói Belweder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat (SOP) – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő az X-en.

Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehérorosz állampolgárt – áll Tusk bejegyzésében. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit – tette hozzá a kormányfő.

