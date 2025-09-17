Nukleáris fegyverekben gondolkodik Lengyelország – aggasztó nyilatkozatot tett az elnök

Az követően, hogy az orosz–ukrán háború lezárására irányuló tárgyalások megakadtak, és az orosz drónok több alkalommal is megsértették Lengyelország légterét, Varsó minden korábbinál intenzívebben igyekszik megerősíteni védelmét. A legfrissebb hírek szerint már az atomfegyverek is szóba kerültek, mint lehetőség.

Karol Nawrocki szerint Lengyelországban is lehetnének nukleáris fegyverek / Fotó: Wojtek Radwanski / AFP

„Lengyelországnak lehetőséget kell kapnia arra, hogy külföldi nukleáris fegyvereket tároljon a területén, és fejlessze saját atomenergiáját” – nyilatkozta Karol Nawrocki elnök a lengyel LCI televíziónak.

A TASZSZ orosz hírügynökség cikke szerint a lengyel elnök úgy véli, hogy az országnak részt kell vennie a nukleáris megosztási programban, és Varsónak saját nukleáris technológiákkal, többek között atomenergiával kell rendelkeznie.

Arról ugyanakkor nem beszélt Nawrocki, hogy Lengyelország tervezi-e saját nukleáris fegyverek beszerzését, az államfő szerint erről egyelőre még túl korai lenne beszélni.

Lengyelországban nem csökkent az aggodalom: tovább rettegnek az orosz hadgyakorlat miatt

A Zapad 2025 fedőnevű fehérorosz–orosz közös hadgyakorlat keddre bejelentett befejezése után Lengyelország továbbra is zárva tartja a lengyel–fehérorosz határátkelőket, amelyeken a forgalmat csak akkor állítják vissza, ha a határ teljesen biztonságos lesz – közölte a varsói belügyi tárca. A lengyel belügyminisztérium keddi közleményben kiemelték, hogy a döntést a szomszédos országban zajló hadgyakorlat kapcsán hozták meg, ez azonban nem jelenti azt, hogy a határzár csak annak idejére korlátozódik. Lengyelország akkor állítja vissza a forgalmat a fehérorosz határszakaszon, amikor a határ teljesen biztonságos lesz, és az megerősítést nyer a szolgálatok információiban.

Lengyelország múlt péntektől határozatlan időre zárta le a Fehéroroszországgal közös határt az akkor kezdődő Zapad 2025 hadgyakorlatok miatt. Pavel Muravejka, a fehérorosz hadsereg vezérkari arról számolt be, hogy a többek között taktikai atomfegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az Oresnyik nevű új, közepes hatótávolságú orosz ballisztikus rakétarendszer telepítését is gyakorolták a Zapad 2025 hadgyakorlaton.