Nukleáris fegyverekben gondolkodik Lengyelország – aggasztó nyilatkozatot tett az elnök

Az követően, hogy az orosz–ukrán háború lezárására irányuló tárgyalások megakadtak, és az orosz drónok több alkalommal is megsértették Lengyelország légterét, Varsó minden korábbinál intenzívebben igyekszik megerősíteni védelmét. A legfrissebb hírek szerint már az atomfegyverek is szóba kerültek, mint lehetőség.
„Lengyelországnak lehetőséget kell kapnia arra, hogy külföldi nukleáris fegyvereket tároljon a területén, és fejlessze saját atomenergiáját” – nyilatkozta Karol Nawrocki elnök a lengyel LCI televíziónak.
A TASZSZ orosz hírügynökség cikke szerint a lengyel elnök úgy véli, hogy az országnak részt kell vennie a nukleáris megosztási programban, és Varsónak saját nukleáris technológiákkal, többek között atomenergiával kell rendelkeznie.
Arról ugyanakkor nem beszélt Nawrocki, hogy Lengyelország tervezi-e saját nukleáris fegyverek beszerzését, az államfő szerint erről egyelőre még túl korai lenne beszélni.
A Zapad 2025 fedőnevű fehérorosz–orosz közös hadgyakorlat keddre bejelentett befejezése után Lengyelország továbbra is zárva tartja a lengyel–fehérorosz határátkelőket, amelyeken a forgalmat csak akkor állítják vissza, ha a határ teljesen biztonságos lesz – közölte a varsói belügyi tárca. A lengyel belügyminisztérium keddi közleményben kiemelték, hogy a döntést a szomszédos országban zajló hadgyakorlat kapcsán hozták meg, ez azonban nem jelenti azt, hogy a határzár csak annak idejére korlátozódik. Lengyelország akkor állítja vissza a forgalmat a fehérorosz határszakaszon, amikor a határ teljesen biztonságos lesz, és az megerősítést nyer a szolgálatok információiban.
Lengyelország múlt péntektől határozatlan időre zárta le a Fehéroroszországgal közös határt az akkor kezdődő Zapad 2025 hadgyakorlatok miatt. Pavel Muravejka, a fehérorosz hadsereg vezérkari arról számolt be, hogy a többek között taktikai atomfegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az Oresnyik nevű új, közepes hatótávolságú orosz ballisztikus rakétarendszer telepítését is gyakorolták a Zapad 2025 hadgyakorlaton.
Lengyelország már korábban jelentősen korlátozta a forgalmat a lengyel–fehérorosz határátkelőkön, péntektől pedig lezárták az addig még nyitva maradt két közúti és három vasúti határátkelőt. A bezárt Malaszewicze lengyel–fehérorosz vasúti határátkelő az egyik csomópontként működik a Kínából Európába irányuló szállítmányok számára.
Múlt héten szerdán éjjel legalább 19, oroszként azonosított drón repült be Lengyelország légterébe, közülük a lengyel és a szövetséges légierők feltehetőleg hármat lelőttek. Donald Tusk lengyel miniszterelnök tájékoztatása szerint a drónok többsége Fehéroroszország felől érkezett.
Hétfő este egy újabb incidens történt, a lengyel államvédelmi szolgálat egy drónt semlegesített, amely a varsói Belweder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repült. Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehérorosz állampolgárt. Ennek kapcsán a varsói rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy az üggyel összefüggésben egy 21 éves ukrán férfit és egy 17 éves fehérorosz állampolgárságú lányt vettek őrizetbe. A varsói kerületi ügyészség szóvivője elmondta, hogy a nyomozás folyamatban van, a bizonyító anyag egyelőre arra utal, hogy légi közlekedési szabályok megsértéséről, nem pedig kémügyről van szó. A fiatalok talán meggondolatlanságból, tudatlanságból cselekedtek.
Donald Tusk egy keddi sajtóértekezletén elmondta, hogy a drónincidensek minden részletét tisztázni fogják.
