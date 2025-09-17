Nem tud leülni egymással Zelenszkij és Putyin négyszemközt: Trumpnak is ott kell lennie a találkozón

Úgy véli Donald Trump amerikai elnök, hogy csak az ő személyes jelenlétében képzelhető el Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója. Az elnök minderről azelőtt beszélt újságíróknak a Fehér Ház előtt, hogy az Egyesült Királyságba utazott.

Zelenszkij és Putyin között Trumpnak kell közvetítenie / Fotó: AFP

Trump az orosz olaj európai vásárlását is leállítaná

Trump szerint ugyanis az orosz és az ukrán államfő között óriási a gyűlölet, ezért úgy tűnik neki is jelen kell lennie a találkozón, különben nem tudnak leülni egymással. Hozzátette, hogy egy megállapodáshoz két félre van szükség.

Amikor arról kérdezték, hogy mit fog mondani jövő héten az ukrán elnöknek, amennyiben az ENSZ közgyűlési héten találkozik vele, Donald Trump azt mondta, hogy Zelenszkijnek egyezséget kell kötnie.

Zelenszkijnek meg kell állapodnia, Európának pedig le kell állítania az olajvásárlást Oroszországból

– mondta az amerikai elnök, aki beszélt a gázai háborús helyzetről is, amivel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nyomon követi a fejleményeket, és óva intette a Hamászt attól, hogy emberi pajzsként használja a fogságában lévő túszokat.

Az amerikai elnök a brit miniszterelnökkel a kereskedelemről tárgyal

Az amerikai elnök III. Károly király meghívására utazott kedden hivatalos látogatásra az Egyesült Királyságba, ahol csütörtökön Keir Starmer brit miniszterelnökkel is tárgyalóasztalhoz ül.

Donald Trump utazása előtt nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy másodjára látogathat brit uralkodói meghívásra az Egyesült Királyságba, erről megjegyezte, hogy még senkinek nem adatott meg ez a megtiszteltetés.

Az amerikai elnök a brit kormányfővel tervezett megbeszélés témájaként a kereskedelmi kérdéseket említette, az amerikai–brit kereskedelmi megállapodás finomítását, valamint hozzátette, hogy szeretnének kedvezőbb vámokat, amiről tárgyalni fognak.