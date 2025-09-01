Tombol a tűz egy Mol benzinkút közvetlen közelében, de nem ez a legnagyobb baj: hatalmas erőkkel vonult ki a katasztrófavédelem – fotó

Kigyulladt egy könnyűszerkezetes, nagyjából ötszáz négyzetméteres raktár Pilisvörösvár szélén, a 10-es főút 16-os kilométerének közelében. Az épületben mezőgazdasági gépeket, illetve műtrágyát tárolnak. A Várkapu.Info szerint a pilisvörösvári Mol-kút mellett a Magvető mezőgazdasági vállalat épületének tetőszerkezete kapott lángra.

Veszélyes anyagokat tároló raktár ég a főváros közelében, riasztották a katasztrófavédelmet / Fotó: Várkapu.Info / Facebook

A katasztrófavédelem közleménye szerint az esethez

több fővárosi hivatásos tűzoltóegységet,

a fővárosi katasztrófavédelmi mobil labort,

a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot

és a pilisvörösvári és a pilisszentiváni önkéntes tűzoltókat riasztották.

A Google térképén látszik, milyen közel van egymáshoz a tűz helyszíne és a Mol-kút.

A rajok habosított vízsugarakkal oltják a lángokat. A Várkapu.Info tájékoztatása szerint hamarosan további részletekről számolnak be. A csatolt fényképen mindenesetre jól látszik, mekkora füst keletkezett: egyes jelentések szerint Budapestről is jól látszik.

Közben Pilisvörösvár önkormányzata figyelmeztetést adott ki. Honlapján arról számolt be, hogy az oltás gőzerővel zajlik, személyi sérülésről és a tűz keletkezésének okáról egyelőre nincs információ.

A katasztrófavédelemmel az önkormányzat felvette a kapcsolatot, ha lakosságvédelmi intézkedés szükséges, azonnal tájékoztatnak.

Kérjük, aki a környéken közlekedik, fokozott figyelemmel tegye! Vigyázzunk egymásra!

– zárták reakciójukat.