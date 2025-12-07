Az AI dönti romba az amerikai őslakosok szerencsejáték-bizniszét

Az őslakos népek megélhetése és 44 milliárd dolláros kaszinó-, lóverseny- és sportfogadási befektetéseik veszélyben vannak — közölte a Bloomberg.

A Ho-Chunk indián törzs már közel ötven éve uralja a szerencsejátékok iparát Wisconsinban. / Fotó: Shutterstock

A Ho-Chunk indián törzs tagjai 1982 óta szerepelnek az észak-amerikai szerencsejáték üzletágában. A törzsek egykor az iparág Las Vegas-i központján kívül uralták a szerencsejátékok világát, amiért az az Egyesült Államok nagy részén be volt tiltva, amely tiltás alól az őslakosok területe kivételt képezett.

Most a törzsek egy újfajta kihívóval szembesülnek: a Kalshi nevű pénzügyi technológiai céggel, amely a valós világ eseményeit kereskedhető előrejelzési piacokká alakítja, és sportversenyekre való fogadásokat tesz lehetővé.

A Robinhood Markets brókercéggel kötött partnerségnek köszönhetően szerződései az Egyesült Államok bármely pontján kereskedhetők egy mobilalkalmazás megérintésével, így nem kell elutazni egy fizikai kaszinóba.

A kormány hatalma is a szerencsejátékon múlik

Az indián nemzetek kormányukat szerencsejátékokból finanszírozzák, egy 44 milliárd dolláros kaszinó-, lóverseny- és sportfogadási birodalomból. A rendszer régóta egy törékeny egyensúlyon alapul:

állami és törzsi megállapodások mozaikján, amelyben a szövetségi ügynökségek elkerülik a drasztikus beavatkozást.

2018-ban azonban az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hatályon kívül helyezte azt a szövetségi törvényt, amely néhány kivételtől eltekintve, például Nevada államban, megtiltotta az államoknak a sportfogadások legalizálását. A DraftKings, a FanDuel más online platformokkal karöltve berobbantak a piacra, államonkénti engedélyeket szereztek és szükség esetén együttműködtek a helyi törzsekkel.

Májusban azonban a Donald Trump elnök vezette Áru-tőzsdei Kereskedelmi Bizottság (CFTC) ejtette a Biden-korszakban indított ügyet, amelynek célja az volt, hogy megakadályozza a Kalshit abban, hogy amerikai állampolgárok számára választási eredményekre vonatkozó fogadási szerződéseket kínáljon. A CFTC szerint Donald Trump Jr., az elnök legidősebb gyermeke, mind a Kalshi, mind a versenytárs Polymarket tanácsadója lett. Trump elnök közösségi média cége, a Trump Media & Technology Group Corp. azt állítja, hogy szintén be akar lépni a jóslatpiacokra.