Wisconsin
Egyesült Államok
szerencsejáték

Az AI dönti romba az amerikai őslakosok szerencsejáték-bizniszét

A 44 milliárd dolláros kaszinó-, lóverseny- és sportfogadási befektetések veszélyben vannak Wisconsinban. A Donald Trump és fiának érdekkörébe tartozó AI sportfogadási platformok elveszik a megélhetésüket.
Csókási Annamária
2025.12.07, 19:03

Az őslakos népek megélhetése és 44 milliárd dolláros kaszinó-, lóverseny- és sportfogadási befektetéseik veszélyben vannak — közölte a Bloomberg.

A Ho-Chunk indián törzs már közel ötven éve uralja a szerencsejátékok iparát Wisconsinban. / Fotó: Shutterstock

A Ho-Chunk indián törzs tagjai 1982 óta szerepelnek az észak-amerikai szerencsejáték üzletágában. A törzsek egykor az iparág Las Vegas-i központján kívül uralták a szerencsejátékok világát, amiért az az Egyesült Államok nagy részén be volt tiltva, amely tiltás alól az őslakosok területe kivételt képezett.

Most a törzsek egy újfajta kihívóval szembesülnek: a Kalshi nevű pénzügyi technológiai céggel, amely a valós világ eseményeit kereskedhető előrejelzési piacokká alakítja, és sportversenyekre való fogadásokat tesz lehetővé. 

A Robinhood Markets brókercéggel kötött partnerségnek köszönhetően szerződései az Egyesült Államok bármely pontján kereskedhetők egy mobilalkalmazás megérintésével, így nem kell elutazni egy fizikai kaszinóba.

A kormány hatalma is a szerencsejátékon múlik

Az indián nemzetek kormányukat szerencsejátékokból finanszírozzák, egy 44 milliárd dolláros kaszinó-, lóverseny- és sportfogadási birodalomból. A rendszer régóta egy törékeny egyensúlyon alapul:

állami és törzsi megállapodások mozaikján, amelyben a szövetségi ügynökségek elkerülik a drasztikus beavatkozást.

2018-ban azonban az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hatályon kívül helyezte azt a szövetségi törvényt, amely néhány kivételtől eltekintve, például Nevada államban, megtiltotta az államoknak a sportfogadások legalizálását. A DraftKings, a FanDuel más online platformokkal karöltve berobbantak a piacra, államonkénti engedélyeket szereztek és szükség esetén együttműködtek a helyi törzsekkel. 

Májusban azonban a Donald Trump elnök vezette Áru-tőzsdei Kereskedelmi Bizottság (CFTC) ejtette a Biden-korszakban indított ügyet, amelynek célja az volt, hogy megakadályozza a Kalshit abban, hogy amerikai állampolgárok számára választási eredményekre vonatkozó fogadási szerződéseket kínáljon. A CFTC szerint Donald Trump Jr., az elnök legidősebb gyermeke, mind a Kalshi, mind a versenytárs Polymarket tanácsadója lett. Trump elnök közösségi média cége, a Trump Media & Technology Group Corp. azt állítja, hogy szintén be akar lépni a jóslatpiacokra. 

A Kalshi egy piaci atombomba

A Kalshi szerint a CFTC szabályozása értelmében az Egyesült Államokban legálisan kínálhat sportesemények eredményeire vonatkozó kereskedést eseménykontraktusok révén. 

A Polymarket megkezdte a tesztelést, hogy újraindítsa amerikai tevékenységét. 

Ruben Gallego, az arizonai demokrata szenátor szerint a CFTC-nek lépéseket kell tennie a törzsek védelme érdekében. Az állam eseményfogadási engedélyeinek fele, maximum 20 darab, az amerikai őslakos törzsek számára van fenntartva. 

Arizona kifejezetten szabályozta a sportfogadást, hogy a törzsi kaszinók versenyképes, virágzó vállalkozások legyenek a piacon

– mondja Gallego. Hozzátette „Nem engedhetjük, hogy a predikciós piacok aláássák ezeket a szabályokat.”

A törzsi vezetők számára minden olyan fogadás, amely megkerüli a megállapodásaikat – az államokkal gondosan megtárgyalt, a szerencsejátékot szabályozó megállapodásokat – egy dollár, amely nem folyik be a törzsi kormányok kasszájába. A változás miatt az államok és a törzsek zavarba jöttek.

Arizona, Illinois, Maryland, Montana, Nevada, New Jersey és Ohio felszólító leveleket küldtek ki, hogy megakadályozzák a Kalshi működését. 

A végrehajtás azonban korlátozott, és a joghatóság továbbra is homályos.

Többezer amerikai őslakost érint 

A Ho-Chunk nemzetnek közel 8000 tagja van, akik többségükben Wisconsin központi síkságain élnek. Jon Zöld Szarvas, a törzs elnöke szerint egy kaszinó megnyitása évekig tartó jogi vizsgálatot, helyi tárgyalásokat és állami jóváhagyást igényel. 

A Ho-Chunk Nation jelenleg hat kaszinót üzemeltet, és nemrégiben megkezdte a hetedik, 750 millió dolláros projektjét, amely várhatóan a legnagyobb bevételi forrásuk lesz. 

Ez a pénz a törzs tagjainak lakhatási, egészségügyi és szociális programjait finanszírozza, és évente 100 millió dollárt juttat vissza a szomszédos közösségeknek munkaügyi szerződések révén, mondja Zöld Szarvas.

Wisconsin állam is jól jár ezzel az iparággal

Wisconsin 2024-ben 66,3 millió dollárt gyűjtött be a törzsi szerencsejátékokból. 

A szerencsejátékokba fektető törzsek esetében az iparág szó szerint kiemelte a kormányt és a népet a szegénységből

– mondja Les Marston, a három kaliforniai törzset és a Ho-Chunk Nation törzset képviselő törzsi ügyvéd, akik pert indítottak a vállalatok ellen.

Hónapokkal később is a bíróságon 

Januárban, hónapokig tartó politikai viták után, a Ho-Chunk törzs elnyerte a jogot, hogy korlátozott eseményfogadásokat kínáljon, amelyek magukban foglalják a sportfogadásokat is.

Ugyanebben a hónapban a Kalshi bevezette a sportfogadást, és országszerte elérhetővé tette azt a 18 év feletti felhasználók számára.

A legtöbb államban, beleértve Wisconsin-t is, a sportfogadás legális korhatára 21 év. „A Kalshi és a Robinhood számára nagyon jövedelmező vállalkozás, hogy ezt addig folytassák, amíg a szabályozó hatóságok nem mondanak nemet” – nyilatkozta Zöld Szarvas a Bloombergnek. 

[Amíg nincsen döntés — a szerk.] addig messzire szaladhatnak a dollárjeles zsákokkal.

