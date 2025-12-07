Szédületes vagyonokat keresett az idén, aki ide tette a pénzét - messze nem az arany volt 2025 legjobb befektetése

Az arany látványos ralit produkált idén, miután az Egyesült Államok szokatlan gazdaságpolitikája a befektetőket és a jegybankokat menedékeszközök felé fordította. Jelenleg azonban a figyelem fókuszában az ezüst áll.

Befektetési célú ezüst egy hongkongi ékszerüzletben - az idén csaknem 100 százalékkal szaladt fel az árfolyam / Fotó: CFOTO via AFP

A nemesfém kínálatának szűkössége december elejére 100 százalékos árfolyamemelkedést idézett elő, miközben az arany 60 százalékkal drágult - a Bloomberg adatai szerint. Mindkettő iránt megugrott a kereslet, mivel a befektetők politikai feszültségek, az infláció és a dollár gyengülése ellen keresnek fedezeti eszközöket.

Az arannyal ellentétben az ezüst nemcsak ritka és szép, hanem számos gyakorlati, a való életben fontos tulajdonsággal is bír, amelyek értékessé teszik különböző ipari termékekben. Mivel a készletek történelmi mélypont közelében vannak, a befektetők pedig továbbra is rohamosan vásárolják, kínálati hiány veszélye fenyeget, amely több iparágat is érinthet.

Ki használ ezüstöt?

Az ezüst kiváló elektromos vezető, ezért használják

áramkörökben, kapcsolókban, elektromos járművekben és akkumulátorokban.

Az ezüstpaszta a napelem panelek kritikus összetevője, és a fémet

orvosi eszközök bevonataiban is alkalmazzák.

A tartósan magas árak azonban rontják az ipari felhasználók nyereségességét, és ösztönözhetik az ezüst más fémekkel való kiváltását. Az aranyhoz hasonlóan az ezüst is népszerű alapanyaga az ékszereknek és érmeknek.

Kína és India továbbra is a legnagyobb vásárlók a hatalmas ipari termelésük, népes lakosságuk és az ezüst ékszerek kulturális örökségben betöltött értékőrző szerepe miatt.

A kormányok és pénzverdék is jelentős mennyiséget használnak fel ezüstből érmek és tömbök gyártására. Mint kereskedhető eszköz, jóval olcsóbb az aranynál unciánként, így a lakossági befektetők számára könnyebben hozzáférhető, viszont ára általában volatilisebb az aranyhoz képest.

Mi teszi egyedivé az ezüst piacát?

Az ezüst sokféle felhasználása miatt árát széles körben befolyásolják a gyártási ciklusok változásai, a kamatlábak, sőt a megújulóenergia-politikák is. Ha a globális gazdaság gyorsul, az ipari kereslet általában felfelé hajtja az árakat. Amikor recesszió fenyeget, befektetők léphetnek be alternatív vásárlóként.