Szédületes vagyonokat keresett az idén, aki ide tette a pénzét - messze nem az arany volt 2025 legjobb befektetése
Az arany látványos ralit produkált idén, miután az Egyesült Államok szokatlan gazdaságpolitikája a befektetőket és a jegybankokat menedékeszközök felé fordította. Jelenleg azonban a figyelem fókuszában az ezüst áll.
A nemesfém kínálatának szűkössége december elejére 100 százalékos árfolyamemelkedést idézett elő, miközben az arany 60 százalékkal drágult - a Bloomberg adatai szerint. Mindkettő iránt megugrott a kereslet, mivel a befektetők politikai feszültségek, az infláció és a dollár gyengülése ellen keresnek fedezeti eszközöket.
Az arannyal ellentétben az ezüst nemcsak ritka és szép, hanem számos gyakorlati, a való életben fontos tulajdonsággal is bír, amelyek értékessé teszik különböző ipari termékekben. Mivel a készletek történelmi mélypont közelében vannak, a befektetők pedig továbbra is rohamosan vásárolják, kínálati hiány veszélye fenyeget, amely több iparágat is érinthet.
Ki használ ezüstöt?
Az ezüst kiváló elektromos vezető, ezért használják
- áramkörökben, kapcsolókban, elektromos járművekben és akkumulátorokban.
- Az ezüstpaszta a napelem panelek kritikus összetevője, és a fémet
- orvosi eszközök bevonataiban is alkalmazzák.
A tartósan magas árak azonban rontják az ipari felhasználók nyereségességét, és ösztönözhetik az ezüst más fémekkel való kiváltását. Az aranyhoz hasonlóan az ezüst is népszerű alapanyaga az ékszereknek és érmeknek.
Kína és India továbbra is a legnagyobb vásárlók a hatalmas ipari termelésük, népes lakosságuk és az ezüst ékszerek kulturális örökségben betöltött értékőrző szerepe miatt.
A kormányok és pénzverdék is jelentős mennyiséget használnak fel ezüstből érmek és tömbök gyártására. Mint kereskedhető eszköz, jóval olcsóbb az aranynál unciánként, így a lakossági befektetők számára könnyebben hozzáférhető, viszont ára általában volatilisebb az aranyhoz képest.
Mi teszi egyedivé az ezüst piacát?
Az ezüst sokféle felhasználása miatt árát széles körben befolyásolják a gyártási ciklusok változásai, a kamatlábak, sőt a megújulóenergia-politikák is. Ha a globális gazdaság gyorsul, az ipari kereslet általában felfelé hajtja az árakat. Amikor recesszió fenyeget, befektetők léphetnek be alternatív vásárlóként.
A piac szűkebb, mint az aranyé. A napi forgalom alacsonyabb, a készletek szűkösebbek, és a likviditás gyorsan elpárologhat.
A Londonban tárolt ezüst értéke alig éri el az 50 milliárd dollárt, míg az aranyé 1,2 ezer milliárd dollár
– bár ezek a készletek nem érhetők el befektetési célokra.
Az arany londoni piacát mintegy 700 milliárd dollárnyi aranytartalék támasztja alá, amelyet a világ jegybankjai őriznek a Bank of England trezorjaiban. Ezeket szükség esetén ki lehet hitelezni, így a jegybankok tulajdonképpen „végső hitelezőként” működnek. Ezüst esetében nincs ilyen tartalék.
Miért ralizott ekkorát az ezüst az idén?
Az ezüst gyakran együtt mozog az arannyal, de sokkal hevesebb kilengésekkel. Miután a sárga fém ára 2025 első hónapjaiban megugrott, néhány befektető a két fém ára közötti feszített arányra hívta fel a figyelmet, amely meghaladta a 100:1-et. Magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy 1 uncia arany ára 100 uncia ezüst árának felelt meg, vagyis az arany ugyanabban a mértékegységben mérve százszor drágább volt. A történelmi átlag viszont 40–60:1 között mozog, vagyis az ezüst aranyhoz viszonyított látszólagos olcsósága további vásárlásra ösztönzött.
A nagy gazdaságok – például az USA, Franciaország és Japán – súlyos adósságterhei, valamint a megoldási szándék hiánya arra késztetett bizonyos befektetőket, hogy ezüstöt és más alternatív eszközöket halmozzanak fel, elfordulva az államkötvényektől és a devizáktól. Ezt a jelenséget nevezték el „leértékelődési kereskedésnek” (debasement trade).
Közben a globális ezüstbányászatot visszafogta a csökkenő ércminőség és az új projektek hiánya. Mexikó, Peru és Kína – a három legnagyobb termelő – mind többféle akadállyal küzdött a szabályozástól a környezetvédelmi korlátozásokig.
A globális ezüstkereslet öt egymást követő évben haladta meg a kibányászott mennyiséget,
ráadásul jelentős volt a kereslet az ezüsttel fedezett tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) iránt is.
Mi volt az idei szűk keresztmetszet?
Az év elején felmerült a spekuláció, hogy az USA vámot vethet ki az ezüstre is. Ez hatalmas áramlást indított el ezüstből a New York-i Comex rendszerhez kötődő trezorokba. A földrajzi mozgás hozzájárult a rendelkezésre álló londoni készletek csökkenéséhez – ez a város az azonnali ezüspiac központja.
- A készletek tovább apadtak, miután több mint 100 millió uncia áramlott fizikai ezüsttel fedezett ETF-ekbe.
- Az indiai ünnepi szezon októberi keresletmegugrásával a piac hirtelen befagyott.
- Az ezüstkölcsönzés költsége rekordra ugrott, miközben az árak kilőttek.
A szűkösség a londoni árakat más globális referenciaárak fölé tolta, ami végül enyhített a helyzeten. A kereskedők továbbra is figyelik, lesz-e amerikai ezüstvám, miután a fémet novemberben az Amerikai Földtani Szolgálat kritikus ásvánnyá nyilvánította.