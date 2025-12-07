Deviza
EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94% EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Vlagymir Putyin
Bajkonur
Bajkonur-űrközpont
meghibásodás

Szétrohad Putyin "51-es körzete" — megakadt az orosz kozmonautaprogram 1961 óta először: valószínűleg azóta nem is újították fel az állomást

Megsérült a bajkonuri kilövőállomás legforgalmasabb része. Egy Szojuz rakéta kilövése után a kilövőállomás alatti gödörben égett fémgerendákat találtak. Kiderült, hogy a komplexumból levált egy darab és berobbant a rakéta indítása során. A keletkezett károk nemcsak a rakéták indítását függesztik fel a kilövőállomásról, hanem jelentősen befolyásolhatják az orosz űrprogramját is.
Csókási Annamária
2025.12.07, 17:03
Frissítve: 2025.12.07, 17:59

A Bajkonurban található 31-es indítóállomás indítókomplexuma gazdag űrkutatási történelemmel rendelkezik, amely még 1961-ben kezdődött, azóta pedig több mint 400 alkalommal kelt útra orosz R-7 és Szojuz sorozatú rakéta Bajkonurból — írja a Meduza. 

bajkonur, szovjetunio,orosz, orosz
Oroszország és a volt Szovjetunió egyik legnagyobb űrállomása található Bajkonurban, Kazahsztánban / Fotó: AFP

Mi baj lehet egy űrrepülő indításakor?

Az R-7 sorozatú rakéták (és azok utódai, a Szojuz sorozatú rakéták) indítókomplexuma jelentősen eltér a többi indítóhelyszíntől. Itt a rakéta nem áll függőlegesen vagy horizontálisan, hanem valójában egy négylábú állvány tartja. Indulás előtt a rakéta alatt szabad hely marad a gázelvezető csatorna számára, amely a gázelvezető csatornába, azaz a gödörbe vezet. 

Ahhoz, hogy a rakétát felkészítsék az indulásra, a gázelvezető csatorna belsejéből kilóg a „szervizkabinnak” nevezett elem. 

Ez egy háromszintes fémváz, amely biztosítja a technikusok hozzáférést a rakétahajtóművekhez a kilövőállvány alatt. Ez 44 perccel a kilövés előtt visszahúzódik a kilövőállvány fülkéjébe, és a rakétahajtóművek felől vastag acélfallal fedik le. Eleinte csak műholdakat indítottak, de később a Szojuz sorozatban pilóta nélküli űrhajókat is. 2020-tól a 31-es kilövőállomás viseli az ICS orosz szegmensének teljes ellátási terhelését, mivel a 1-es „Gagarin-start” kilövőállomást duplikáló állomást bezárták.

Ezúttal a szervizkabin vagy nem volt teljesen behúzva a fülkébe, vagy nem volt megfelelően rögzítve, emiatt a rakéta indítása után a gázelvezető csatorna aljára került, berobbant és megrongálta a teljes indítóalapot. 

Így jelenleg a Roszkoszmosznak nincs lehetősége a következő rakétát elindítani ebből a kilövőállomásból.

Történelmi lépés a magyar űriparban: a 4iG műholdpályát bérel a világ egyik legnagyobb szolgáltatójától

Számos alternatív helyszín jutott eszükbe az oroszoknak

A Bajkonur mellett a Vosztocsnij űrállomáson, Pleszeckben és a dél-amerikai francia guyanai űrközpontban is vannak olyan indítóállások, amelyek alkalmasak a Szojuz rakéták indítására. Azonban egyiküket sem használták még soha az ISS program keretében történő indításokhoz.

Pleseck esetében ezt a ballisztikai feltételek nem teszik lehetővé, mivel a kozmodrom északon található. A Francia Guyanában található indítókomplexumot megtartották annak ellenére, hogy 2022-ben megszűnt az együttműködés Oroszország és Európa között.

A Vosztocsnijban nincs megfelelő infrastruktúra a Progress teherűrhajók kezeléséhez, a pilóta nélküli Szojuzokhoz pedig még a kilövőállomás sem áll készen.

Váratlan helyről nyújtják a segítő kezet az oroszoknak

A „Gagarin-start” modernizálása a mai „Szojuzok” számára 2019-től volt tervben, Oroszország, Kazahsztán és az Egyesült Arab Emírségek közös projektjeként, az Emírségek finanszírozásával. 2021 végén Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz akkori vezetője bejelentette, hogy az Egyesült Arab Emírségek készek megkezdeni a projekt finanszírozását még az államközi szerződés aláírása előtt. 

Alig néhány hónappal később, 2022 áprilisában Rogozin elismerte: reményeink, hogy a Oroszország–Kazahsztán–Egyesült Arab Emírségek triumvirátusban eredményt érünk el és további finanszírozást kapunk, nem jártak sikerrel... 

Úgy gondolom, hogy egyelőre a „Gagarin-indítás” a nagy szovjet űrhajózás emlékeztetőjeként és azoknak a szemrehányásaként fog állni, akik az űrt politikai szeszélyeik tárgyává tették”.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu