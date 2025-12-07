Szétrohad Putyin "51-es körzete" — megakadt az orosz kozmonautaprogram 1961 óta először: valószínűleg azóta nem is újították fel az állomást

A Bajkonurban található 31-es indítóállomás indítókomplexuma gazdag űrkutatási történelemmel rendelkezik, amely még 1961-ben kezdődött, azóta pedig több mint 400 alkalommal kelt útra orosz R-7 és Szojuz sorozatú rakéta Bajkonurból — írja a Meduza.

Oroszország és a volt Szovjetunió egyik legnagyobb űrállomása található Bajkonurban, Kazahsztánban / Fotó: AFP

Mi baj lehet egy űrrepülő indításakor?

Az R-7 sorozatú rakéták (és azok utódai, a Szojuz sorozatú rakéták) indítókomplexuma jelentősen eltér a többi indítóhelyszíntől. Itt a rakéta nem áll függőlegesen vagy horizontálisan, hanem valójában egy négylábú állvány tartja. Indulás előtt a rakéta alatt szabad hely marad a gázelvezető csatorna számára, amely a gázelvezető csatornába, azaz a gödörbe vezet.

Ahhoz, hogy a rakétát felkészítsék az indulásra, a gázelvezető csatorna belsejéből kilóg a „szervizkabinnak” nevezett elem.

Ez egy háromszintes fémváz, amely biztosítja a technikusok hozzáférést a rakétahajtóművekhez a kilövőállvány alatt. Ez 44 perccel a kilövés előtt visszahúzódik a kilövőállvány fülkéjébe, és a rakétahajtóművek felől vastag acélfallal fedik le. Eleinte csak műholdakat indítottak, de később a Szojuz sorozatban pilóta nélküli űrhajókat is. 2020-tól a 31-es kilövőállomás viseli az ICS orosz szegmensének teljes ellátási terhelését, mivel a 1-es „Gagarin-start” kilövőállomást duplikáló állomást bezárták.

Ezúttal a szervizkabin vagy nem volt teljesen behúzva a fülkébe, vagy nem volt megfelelően rögzítve, emiatt a rakéta indítása után a gázelvezető csatorna aljára került, berobbant és megrongálta a teljes indítóalapot.

Így jelenleg a Roszkoszmosznak nincs lehetősége a következő rakétát elindítani ebből a kilövőállomásból.

Számos alternatív helyszín jutott eszükbe az oroszoknak

A Bajkonur mellett a Vosztocsnij űrállomáson, Pleszeckben és a dél-amerikai francia guyanai űrközpontban is vannak olyan indítóállások, amelyek alkalmasak a Szojuz rakéták indítására. Azonban egyiküket sem használták még soha az ISS program keretében történő indításokhoz.

Pleseck esetében ezt a ballisztikai feltételek nem teszik lehetővé, mivel a kozmodrom északon található. A Francia Guyanában található indítókomplexumot megtartották annak ellenére, hogy 2022-ben megszűnt az együttműködés Oroszország és Európa között.

A Vosztocsnijban nincs megfelelő infrastruktúra a Progress teherűrhajók kezeléséhez, a pilóta nélküli Szojuzokhoz pedig még a kilövőállomás sem áll készen.