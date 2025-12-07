Deviza
Egy újabb légitársaságnál lesz a duplája a jegy a túlsúlyosoknak

A Southwest Airlines 2026. január 27-én új ülésszabályzatot vezet be, amely a molett utasokat is érinti. Számukra ezentúl jelentősen megdrágul majd a repülés.
VG
2025.12.07, 19:32

A légitársaság frissített szabályzata az American Airlines, az United Airlines, a Spirit Airlines és a Frontier Airlines trendjeit követi – amelyek mindegyike előírja, hogy azoknak az utasoknak, akik nem férnek el a standard üléseken, plusz ülést kell vásárolniuk.

Southwest Airlines légitársaság: a molett utasok számára ezentúl jelentősen megdrágul majd a repülés Fotó: Shutterstock 

A légitársaság új szabályzata 2026. január 27-én lép majd hatályba

Az amerikai székhelyű Southwest Airlines légitársaság közleménye szerint az új szabályzat lényege az, hogy azoknak az utasoknak, akiknek teste ránehezedik egy szomszédos ülésre – amelyet a kartámasz határoz meg végleges határként –, utazás előtt meg kell vásárolniuk a szükséges számú ülést a „kényelmes és biztonságos utazás” biztosítása érdekében.

Jelenleg a légitársaság lehetővé teszi a molett utasok számára, hogy ingyenes pótülést kérjenek a repülőtéren, ha van szabad hely, vagy előre vásároljanak egy pótülést, és visszatérítést kapjanak, amennyiben mégis maradt üres hely a repülőn. A jövő évtől kezdődően azonban az utasoknak már a foglaláskor kell fizetniük a második ülőhelyért, a visszatérítés pedig csak bizonyos feltételek teljesülése esetén jár.

Amennyiben a Southwest Airlines légikísérői a beszállás után megállapítják, hogy a túlsúlyos utasnak szüksége van egy második ülésre is, akkor leszállítják és frissítik a foglalást, hogy az tartalmazzon egy második ülést. Sőt az is lehetséges, hogy a molett utazót egyszerűen átfoglalják egy másik, két szabad üléssel rendelkező járatra.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

