Iparjogvédelem nélkül ma nincs versenyképesség

Az iparjogvédelmi aktivitás a termelékenység egyik fontos alapköve

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala és az Európai Szabadalmi Hivatal 2025 elején közzétett közös elemzése kimutatta, hogy azok a vállalatok, amelyek szellemi tulajdonjogokkal rendelkeznek, átlagosan 23,8 százalékkal nagyobb árbevételt érnek el alkalmazottanként, és körülbelül 22 százalékkal magasabb bért fizetnek, mint azok, amelyek nem rendelkeznek például védjegyekkel, vagy szabadalmakkal.

Vagyis ahol a szellemi tulajdont tudatosan menedzselik, ott jellemzően magasabb a termelékenység, erősebb a bérszínvonal és nagyobb a hozzáadott érték, továbbá például a tulajdonjogok hasznosítása révén még gazdasági haszon is realizálható.

A 2024 szeptemberében közzétett Draghi-jelentés megmutatja, hogy Európában a kkv-k 9 százaléka rendelkezik IP (szellemi tulajdon) oltalmakkal, a nagyvállalatoknak közben több, mint fele. A hazai kkv-k esetében ez az arány csupán kb. 4 százalék. Ez különösen fontos üzenet egy olyan nyitott gazdaság számára, mint Magyarország, ahol az exportképes termékek és szolgáltatások jelentős része tudásintenzív ágazatokból érkezik.

Rekordszámok globálisan, átrendeződő erőviszonyok

A WIPO jelentése alapján a szabadalmi bejelentések száma 2010 óta gyakorlatilag megduplázódott, és az ázsiai hivatalok ma már a világ bejelentéseinek közel 70 százalékát fogadják. A kínai hivatal önmagában a globális szabadalmi bejelentések közel felét kezeli, 2024-ben 1,8 millió új bejelentést fogadott, ez átlagosan 5000 bejelentés naponta. Az USA a második 600 ezer bejelentéssel, Dél-Korea és Japán követi, az Európai Szabadalmi Hivatal pedig az ötödik közel 200 ezer bejelentéssel.

A védjegyek esetében 2024-ben 15,2 millió osztályt jelöltek meg világszerte (a nemzetközi számok összehasonlítására a védjegybejelentésekben megjelölt áruosztályok száma a mérvadó), ami stabil szintet jelent az előző évhez képest a két gyengébb év után. A formatervezésiminta-bejelentések 1,6 millió mintával szintén erős aktivitást mutatnak. A legnagyobb növekedés a bejelentések számában Indiában, Brazíliában, Marokkóban és Indonéziában látható. A kérdés az, Magyarország hol helyezkedik el ebben a mezőnyben?