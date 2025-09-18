Deviza
EUR/HUF388.65 -0.35% USD/HUF328.52 -0.39% GBP/HUF448.23 -0.31% CHF/HUF416.32 -0.5% PLN/HUF91.31 -0.39% RON/HUF76.66 -0.41% CZK/HUF15.99 -0.32% EUR/HUF388.65 -0.35% USD/HUF328.52 -0.39% GBP/HUF448.23 -0.31% CHF/HUF416.32 -0.5% PLN/HUF91.31 -0.39% RON/HUF76.66 -0.41% CZK/HUF15.99 -0.32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,167.25 +0.82% MTELEKOM1,862 -0.32% MOL2,818 +0.28% OTP29,040 +1.52% RICHTER9,930 +0.6% OPUS546 +1.1% ANY6,960 +0.86% AUTOWALLIS154 -0.32% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,204.06 -0.3% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,151.96 +0.36% BUX100,167.25 +0.82% MTELEKOM1,862 -0.32% MOL2,818 +0.28% OTP29,040 +1.52% RICHTER9,930 +0.6% OPUS546 +1.1% ANY6,960 +0.86% AUTOWALLIS154 -0.32% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,204.06 -0.3% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,151.96 +0.36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
kormányhivatal
épület

Rászólt a magyarokra a NAV: ha nem akarnak nagyon sokat fizetni, tegyék rendbe az ingatlanjaikat

A NAV közölte, ha egy épület, épületrész balesetveszélyes, akkor az illetékes kormányhivatal bontást rendelhet el.
VG
2025.09.18, 08:12
Frissítve: 2025.09.18, 09:00

Ha egy épület, épületrész élet- vagy balesetveszélyes, vagy engedély nélkül épült, és nem tehető szabályossá, az illetékes kormányhivatal bontást vagy – kisebb sérülésnél, hiányosságnál – javítást rendelhet el – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

NAV
Rászólt a magyarokra a NAV / Fotó: NAV 

Ha a tulajdonos nem teljesíti a hatóság előírását, az ügy végrehajtásra a vámhivatalhoz kerül. A NAV először felszólít az önkéntes teljesítésre, majd bírságokat szab ki. Ha ez sem vezet eredményre, 

megszervezi a munkálatokat, azonban a költségeket a tulajdonosnak kell fizetnie.

Élet- és balesetveszélyes helyzetben azonban a NAV felhívás nélkül, azonnal intézkedik, kiválasztva a legolcsóbb szakszerű ajánlatot a beavatkozásra. A költséget ilyenkor is a tulajdonos fizeti, végső esetben végrehajtással.

Közös tulajdonnál a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek: mindenki az egész munkáért és költségért felelős, nem csak a saját tulajdoni részéért.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint ezért a hatóság előírásait célszerű inkább saját szervezésben, minél előbb teljesíteni, mert ezzel elkerülhető a bírság és minden extra költség. 

Ha az elrendelt munkát a kötelezett időközben mégis elvégezte, ajánlott erről haladéktalanul értesítenie a NAV-ot, megelőzve, hogy a hatóság szakemberek bevonásával intézkedjen, hiszen annak költségeit is neki kell megfizetnie.

Soha nem látott adóengedmény

A NAV korábban bejelentette, hogy a három gyermeket nevelő anyáknak október 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik – így például a munkabér – után. Az a háromgyermekes anya, aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA), az adóelőleg-nyilatkozat október 1-jétől a legegyszerűbben ezen keresztül adható be.

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. 

Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 ezer forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet. 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu