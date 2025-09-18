Rászólt a magyarokra a NAV: ha nem akarnak nagyon sokat fizetni, tegyék rendbe az ingatlanjaikat

Ha egy épület, épületrész élet- vagy balesetveszélyes, vagy engedély nélkül épült, és nem tehető szabályossá, az illetékes kormányhivatal bontást vagy – kisebb sérülésnél, hiányosságnál – javítást rendelhet el – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Ha a tulajdonos nem teljesíti a hatóság előírását, az ügy végrehajtásra a vámhivatalhoz kerül. A NAV először felszólít az önkéntes teljesítésre, majd bírságokat szab ki. Ha ez sem vezet eredményre,
megszervezi a munkálatokat, azonban a költségeket a tulajdonosnak kell fizetnie.
Élet- és balesetveszélyes helyzetben azonban a NAV felhívás nélkül, azonnal intézkedik, kiválasztva a legolcsóbb szakszerű ajánlatot a beavatkozásra. A költséget ilyenkor is a tulajdonos fizeti, végső esetben végrehajtással.
Közös tulajdonnál a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek: mindenki az egész munkáért és költségért felelős, nem csak a saját tulajdoni részéért.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint ezért a hatóság előírásait célszerű inkább saját szervezésben, minél előbb teljesíteni, mert ezzel elkerülhető a bírság és minden extra költség.
Ha az elrendelt munkát a kötelezett időközben mégis elvégezte, ajánlott erről haladéktalanul értesítenie a NAV-ot, megelőzve, hogy a hatóság szakemberek bevonásával intézkedjen, hiszen annak költségeit is neki kell megfizetnie.
A NAV korábban bejelentette, hogy a három gyermeket nevelő anyáknak október 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik – így például a munkabér – után. Az a háromgyermekes anya, aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA), az adóelőleg-nyilatkozat október 1-jétől a legegyszerűbben ezen keresztül adható be.
A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból.
Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 ezer forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet.
